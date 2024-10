Après 10 ans de refonte de l’éducation à El Paso, CREEED obtient une subvention de 10 millions de dollars pour poursuivre ses travaux

Cet article a été initialement publié dans El Paso compte.

Un groupe à but non lucratif qui a développé le réseau d’écoles à charte d’El Paso et investi dans les enseignants des systèmes scolaires publics traditionnels reçoit une subvention de 10 millions de dollars à l’occasion de son 10e anniversaire.

Le Conseil de l’expansion économique régionale et du développement de l’éducation, ou CREEED, recevra une subvention de 10 millions de dollars de la Woody and Gayle Hunt Family Foundation, qui avait auparavant accordé 12 millions de dollars à l’organisation.

Chasse aux bois

Un élément clé de la mission du CREEED a été d’augmenter le nombre et le pourcentage d’étudiants du comté d’El Paso obtenant un diplôme ou un diplôme universitaire, a déclaré Woody Hunt, homme d’affaires et philanthrope d’El Paso dont la fondation familiale a fourni la majeure partie du financement du CREEED depuis 2014. cela signifiait changer les attentes et les mesures du succès, a-t-il déclaré.

« Un universitaire dira : « Nous faisons un excellent travail compte tenu de la population étudiante que nous avons et compte tenu de ses difficultés économiques. » Le monde des affaires va dire : « Nous devons sortir de cet environnement. La façon dont nous allons nous en sortir est que nous ne devrons pas laisser cela être une excuse, et nous allons devoir surpasser les niveaux de revenus des parents », a déclaré Hunt.

Il a déclaré qu’un certain nombre d’écoles d’El Paso ont montré au cours de la dernière décennie que les élèves issus de milieux majoritairement à faibles revenus peuvent surpasser les élèves des districts les plus riches de l’État. Cela a nécessité un engagement de la part du monde des affaires et des chefs d’établissement, a déclaré Hunt.

L’un des premiers objectifs majeurs du CREEED était d’augmenter le nombre d’écoles à charte à El Paso. Mais Hunt a déclaré qu’un certain nombre de facteurs – en particulier le déclin de la population étudiante à El Paso – pourraient signifier que les chartes joueront un rôle plus limité dans l’éducation à El Paso que prévu initialement.

Investissements dans les écoles à charte

En 2018, CREEED a fourni 12 millions de dollars pour recruter les écoles publiques IDEAun réseau d’écoles à charte qui a débuté dans le sud du Texas, jusqu’au comté d’El Paso. Cet effort continue de susciter des critiques de la part de ceux qui affirment que l’expansion des écoles à charte dans la région a attiré des fonds et a miné les systèmes scolaires publics traditionnels.

« Ce qu’ils veulent, c’est que les entreprises pilotent ce qui est enseigné et ce qui est créé en termes de produits issus du système scolaire », a déclaré Ross Moore, président de la Fédération des enseignants et du personnel de soutien d’El Paso, un syndicat d’El Paso. District scolaire indépendant de Paso.

Moore a également déclaré que CREEED a amplifié l’accent mis sur les tests des étudiants, qui « concentrent davantage de temps en classe sur les tests ou la préparation aux tests que sur l’apprentissage et le développement de compétences de pensée critique ».

Hunt a déclaré que l’expansion des écoles à charte était nécessaire pour deux raisons principales : rendre El Paso plus attrayant pour les entreprises cherchant à s’installer à El Paso depuis des zones dotées de vastes réseaux d’écoles à charte, et pousser les écoles publiques traditionnelles d’El Paso à s’améliorer face à une concurrence accrue.

« Je pense que la concurrence, à laquelle nous sommes tous habitués dans le secteur privé, est généralement bénéfique », a-t-il déclaré.

Hunt a noté que les districts scolaires publics traditionnels d’El Paso sont désormais des districts à inscription ouverte et se font concurrence pour attirer les étudiants, tout comme les écoles à charte se disputent ces étudiants.

Les données de la Texas Education Agency montrent que les élèves d’El Paso qui fréquentent une école en dehors de leur district d’origine sont tout aussi susceptibles d’aller dans un autre district scolaire traditionnel que dans une école à charte.

Les dossiers du TEA montrent qu’environ 15 000 étudiants du comté d’El Paso – environ 9 % de tous les étudiants du comté – étaient inscrits dans huit systèmes d’écoles à charte l’année dernière. Hunt a reconnu que cela ne répond pas aux attentes du CREEED en matière d’inscription dans les écoles à charte.

« Nous sommes derrière cela et tout cela est attribuable à la situation d’IDEA par rapport à leur plan initial », a-t-il déclaré.

IDEA Public Schools est le plus grand système à charte d’El Paso, avec environ 5 900 étudiants l’année dernière. TEA enquête sur les opérations d’IDEA à l’échelle de l’État depuis 2021 sur des allégations de dépenses inappropriées, et plus tôt cette année. assigné un restaurateur pour aider à superviser IDEA.

«Ils étaient censés créer 20 écoles et 10 campus (à El Paso), et ils représentent la moitié de cela, 10 écoles et cinq campus. Nous espérons toujours qu’ils reprendront, mais cela ne s’est pas encore produit », a déclaré Hunt.

Moore a proposé une explication différente des difficultés d’inscription dans les écoles à charte.

« Parce que ceux qui participent à des charters, le plus souvent, vivent une mauvaise expérience malgré la publicité et la partagent avec leurs amis. Et honnêtement, les districts scolaires ont riposté. Pas autant que je le souhaiterais, mais ils ont riposté », a-t-il déclaré.

Investissements dans les écoles publiques

Hunt et le PDG de CREEED, Eddie Rodriguez, ont déclaré qu’une étape importante pour l’organisation et les éducateurs consistait à définir la réussite scolaire.

Il y a dix ans, les districts scolaires d’El Paso vantaient le nombre d’élèves qui avaient obtenu au moins « un score proche des normes » aux tests d’État, ont-ils déclaré. Désormais, les districts se concentrent sur le nombre d’étudiants qui satisfont ou dépassent les normes établies à l’échelle de l’État pour les évaluations de la préparation académique de l’État du Texas, ou tests STAAR.

Eddie Rodríguez

« Je pense que l’une des choses qui s’est produite au cours de ces 10 années, c’est la reconnaissance du point de vue des dirigeants de notre région — je parle des dirigeants universitaires, des surintendants — que non, nous allons nous mesurer aux « répond » ou à la norme du niveau scolaire. Je pense donc qu’à cet égard, nous pouvons considérer les 10 dernières années comme un mouvement positif », a déclaré Rodriguez.

Hunt a déclaré que l’accent mis sur les étudiants « se rapprochant » des normes était erroné.

« Cela n’a vraiment aucune corrélation avec la réussite postsecondaire, alors que le fait de respecter ou de maîtriser les normes… pourrait avoir une corrélation avec la réussite postsecondaire », a-t-il déclaré.

Hunt et Rodriguez ont déclaré que les écoles publiques traditionnelles d’El Paso avaient comblé les écarts de réussite de longue date avec les moyennes de l’État jusqu’à ce que la pandémie de COVID mette fin à l’enseignement en personne pendant une partie de deux années scolaires à partir de 2020. Les résultats des tests des élèves ont montré que l’écart se creusait à nouveau dans le immédiatement après la pandémie, même si l’écart s’est réduit au cours des deux dernières années.

Les investissements du CREEED dans les écoles publiques se sont concentrés sur l’amélioration de la formation des enseignants, l’augmentation du nombre d’enseignants qualifiés pour enseigner des cours permettant aux élèves d’obtenir des crédits universitaires au lycée, l’amélioration de l’engagement des parents et le fait d’inciter davantage d’élèves à suivre et à réussir l’algèbre I en huitième année. de la neuvième année traditionnelle.

Le TEA pousse également désormais l’enseignement de l’algèbre I en huitième année.

« Je pense que la réalité est que nous avons commencé dans cette direction avant l’État. Et donc, en conséquence, je pense que cela témoigne bien de la reconnaissance (par les écoles d’El Paso) que c’est quelque chose qui doit être fait », a déclaré Rodriguez.

L’avenir de CREEED, l’éducation à El Paso

Un résultat courant des investissements du CREEED a été d’amener davantage d’étudiants d’El Paso à obtenir un diplôme ou un titre universitaire après avoir terminé leurs études secondaires. Historiquement, El Paso a eu les taux les plus élevés de l’État d’étudiants qui s’inscrivent à l’université après le lycée, mais les taux les plus bas d’étudiants qui terminent leurs études universitaires.

« Alors vous vous posez cette question : que s’est-il passé ici ? Produisez-vous des diplômés qui souhaitent poursuivre des études postsecondaires mais qui n’y sont pas préparés ? », a déclaré Hunt. « Ou avez-vous des diplômés qui veulent poursuivre leurs études, mais qui, en raison de leur situation familiale ou du revenu de soutien familial, ne sont pas en mesure de poursuivre leurs études postsecondaires jusqu’à la fin ? Ou avez-vous un marché du travail qui n’a pas les bons signaux de tarification qui disent à quelqu’un que si je reste à l’école, je termine, je peux traduire cela en une augmentation monétaire de ma situation financière ?

Hunt estime que tous ces facteurs jouent un rôle et doivent être pris en compte. Améliorer les niveaux d’éducation est crucial si El Paso veut être économiquement compétitif par rapport à d’autres régions, y compris d’autres communautés frontalières, a-t-il déclaré.

Le plus grand défi pour les écoles du comté d’El Paso dans les années à venir sera peut-être la baisse des inscriptions. Le nombre d’enfants nés l’année dernière de résidents du comté d’El Paso était inférieur de 21 % à celui d’une décennie plus tôt, selon les registres de l’État.

La baisse des inscriptions réduira le financement de l’État. Cela augmentera la nécessité pour les écoles – qu’il s’agisse de écoles à charte ou de districts scolaires traditionnels – de se faire concurrence pour attirer un nombre croissant d’élèves.

« Je pense que l’inscription ouverte (pour les districts scolaires traditionnels) réduira probablement la croissance des chartes. Je pense qu’ouvrir les inscriptions dans nos écoles publiques traditionnelles oblige à davantage de concurrence », a déclaré Hunt. «Je vois que tout cela est positif et accomplit réellement la même chose que le ferait un système de charte.»

Hunt a déclaré qu’avec la concurrence croissante entre les districts scolaires traditionnels, « les chartes, au lieu de représenter 15 ou 20 % de la population étudiante, finissent par atteindre 10 % ou quelque chose comme ça ».

Rodriguez a déclaré qu’au cours de la prochaine décennie, le CREEED se concentrera sur l’institutionnalisation d’une augmentation de l’achèvement des études universitaires – qu’il s’agisse de certificats techniques, de diplômes d’associé ou de diplômes de quatre ans – comme objectif du système éducatif d’El Paso, depuis les niveaux les plus jeunes jusqu’à l’université.

Cela rendra El Paso – et les habitants d’El Paso – plus compétitifs pour les emplois les plus qualifiés et les mieux rémunérés du milieu du 21e siècle, a-t-il déclaré.

« L’objectif de notre point de vue est que nous voulons nous assurer qu’au cours des 10 prochaines années, nous établirons réellement ce processus comme étant si déterminant pour le fonctionnement de notre communauté et de notre société que les gens le considéreront comme un élément accepté », a déclaré Rodriguez.

Divulgation : Le Conseil sur l’expansion économique régionale et le développement économique et la Fondation de la famille Woody et Gayle Hunt soutiennent financièrement El Paso Matters. Les soutiens financiers ne jouent aucun rôle dans le journalisme d’El Paso Matters. La politique de l’agence de presse en matière d’indépendance éditoriale peut être consultée ici.

Ce article apparu pour la première fois sur El Paso compte et est republié ici sous une licence Creative Commons.