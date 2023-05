Appuyez sur un bouton : Uber a approuvé le lancement à Kelowna, Victoria

Uber est sur le point d’opérer dans les rues de Kelowna et de Victoria.

Le Passenger Transportation Board a approuvé, le 10 mai, la demande de transfert de licence du covoiturage, qui permet à Uber d’opérer dans les deux villes.

Le ministre des Transports et de l’Infrastructure, Rob Fleming, n’a pas été surpris par la nouvelle, affirmant qu’il ne s’agissait pas d’une décision inattendue d’un conseil indépendant qui avait fait sa propre diligence raisonnable dans le secteur du transport terrestre.

«Lorsque le processus de modernisation des taxis a été lancé par le gouvernement, c’était avant que quiconque n’ait entendu parler de COVID-19 et nous avons traversé une pandémie», a expliqué Fleming. « Je pense que la commission des transports devrait être félicitée pour avoir ralenti l’introduction de la grêle alors que l’économie était en chute libre et que des restrictions sanitaires étaient en place, entraînant une instabilité pour le secteur des taxis. »

Le conseil a autorisé Uber à opérer dans le Lower Mainland et à Whistler en 2020 et d’autres régions de la province auront désormais la même accessibilité à l’entreprise exploitée par l’application, bien que certaines villes aient autorisé l’exploitation d’autres entreprises de transport par grêle.

Cependant, en novembre 2022, Uber a organisé un salon de l’embauche à Kelowna qui a été contesté par l’industrie locale des taxis.

Des chauffeurs de taxi jaune se sont rassemblés devant le Fairfield Inn and Suites avec des panneaux indiquant «Arrêtez Uber maintenant» et «La vie en taxi compte». Les manifestants ont déclaré qu’ils ne voulaient pas que l’application de covoiturage Uber vienne à Kelowna, car cela créerait de la concurrence et réduirait la capacité des chauffeurs de taxi à gagner de l’argent.

Amarpreet Brar, un chauffeur de Kelowna Cabs, a déclaré que le temps d’attente moyen pour un taxi n’est que d’environ 10 minutes à Kelowna. Il a dit que bien que le temps d’attente augmente pendant les heures de pointe, en particulier pendant l’été, ce n’est pas un problème important.

À l’époque, une porte-parole d’Uber Canada, Keerthana Rang, a déclaré que des entreprises comme Uber et des taxis peuvent coexister, et que cela s’est produit dans d’autres villes. Elle a dit que puisque le tourisme est une grande industrie à Kelowna, la ville peut accueillir une autre option de transport.

Malgré les inquiétudes soulevées par les manifestants concernant l’assurance et la sécurité, Uber a déclaré que ses chauffeurs sont tenus d’avoir le même niveau d’assurance et de formation que les chauffeurs de taxi.

Uber, qui opère dans 140 autres municipalités au Canada, doit publier plus d’informations dans les prochains jours.

