Appuyez pour payer le transport en commun à destination de Kelowna

Le système de transport régional de Victoria recevra le programme au printemps, Kelowna et d’autres régions suivront au cours des prochains mois. (photo d’archive de la presse noire)

Le passage de BC Transit à un système de perception électronique des tarifs, qui finira par s’arrêter à Kelowna, coûtera 23,2 millions de dollars.

Umo (you-mo) permettra aux passagers de payer avec une application mobile, une carte de crédit, une carte de débit, une carte à puce rechargeable ou un portefeuille mobile.

Le système de transport régional de Victoria recevra le programme au printemps, Kelowna et d’autres régions suivront au cours des prochains mois.

Umo permettra aux passagers de payer avec une application mobile, une carte de crédit, une carte de débit, une carte à puce rechargeable ou un portefeuille mobile. (Photo/BC Transit)

Selon BC Transits, les avantages incluent le fait de ne pas avoir à acheter à l’avance des billets et des laissez-passer ou à transporter la monnaie exacte.

Umo permet également aux passagers de voyager à travers la province avec un seul mode de paiement.

Les espèces continueront d’être acceptées pour les coureurs qui préfèrent l’utiliser.

@GaryBarnes109

gary.barnes@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

BC TransitKelownaTransitTransport