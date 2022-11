Approvisionnements insuffisants, prix élevés attendus pour les arbres de Noël de la Colombie-Britannique cette saison des fêtes

Les lots d’arbres de Noël signalent des pénuries d’approvisionnement et des prix plus élevés cette saison des fêtes.

Les personnes à la recherche d’arbres de Noël vivants devraient commencer à magasiner plus tôt, selon un communiqué de presse d’Evergrow, une entreprise de la vallée du Fraser qui livre des arbres en pot puis les replante après les vacances.

“Nous parlons aux agriculteurs qui nous disent que plus d’un tiers de leurs arbres pour la saison sont tellement endommagés qu’ils ne peuvent pas les vendre”, a déclaré Paige Wheaton, PDG d’Evergrow. “De nombreuses fermes prévoient d’ouvrir seulement un ou deux week-ends en novembre car elles savent qu’elles seront épuisées d’ici là.”

Joan Fleming a déclaré que bien que sa ferme de l’île de Vancouver, Saanichton Christmas Tree Farm, dispose d’un approvisionnement abondant, de nombreux lots d’arbres qui importent des arbres plutôt que de les cultiver ont du mal à répondre à la demande.

“Beaucoup de lots en gros, ils ont du mal à obtenir des arbres parce qu’il y a une pénurie à cause de ce dôme de chaleur et ces arbres ont été brûlés, alors que, heureusement, les miens ne l’ont pas fait”, a déclaré Fleming.

Happy Holidays Christmas Tree Co., une boutique de vacances éphémère à Langford qui vend des arbres et d’autres cadeaux, a déclaré que les deux fermes d’arbres de la Colombie-Britannique avec lesquelles ils avaient travaillé avaient également connu des revers.

Bien que la chaleur extrême soit en partie à blâmer, Debbie Stroshein, propriétaire de Happy Holidays Christmas Tree Co., a déclaré qu’il existe de nombreuses raisons à la faiblesse des stocks et aux prix élevés, notamment le nombre réduit d’agriculteurs locaux.

“De plus en plus d’arboriculteurs prennent leur retraite sans plan de longévité”, a déclaré Stroshein. « Deux grands producteurs avec lesquels j’ai travaillé au cours des cinq dernières années ont fermé ou considérablement réduit leurs stocks. Je vois de plus en plus d’arbres cultivés aux États-Unis apparaître sur des étagères ici. »

Stroshein a déclaré que le coût d’acheminement des arbres à Victoria a également doublé au cours des deux dernières années, ce qui contribue à la flambée des prix pour les consommateurs.

Pour les saisons précédentes, Stronshein a déclaré qu’elle pouvait s’approvisionner localement, mais avec la dynamique changeante de l’industrie, comme les agriculteurs plus âgés qui prennent leur retraite et les marchés américains qui achètent des produits canadiens, elle a dû importer certains de ses arbres d’autres endroits.

Selon le communiqué de presse, les propriétaires de fermes et les experts citent 2021 comme l’une des pires années de croissance depuis les années 80, mais Kelly Chashai de Metchosin’s Down to Earth Nursery a déclaré que l’approvisionnement en arbres d’aujourd’hui est toujours affecté par les incendies de forêt d’il y a des années.

“Même si les incendies n’étaient pas si graves cette année, cela a eu un effet important car les arbres mettent environ sept à dix ans à pousser avant d’être coupés”, a déclaré Chashai. “Ainsi, les événements d’il y a cinq ans et d’il y a trois ans ont vraiment un impact aujourd’hui.”

La plupart des arbres que Down to Earth Nursery vend cette saison proviennent de la vallée du Fraser et de toute la Colombie-Britannique, et ils n’ont pas de problèmes à répondre à la demande. Cependant, pour les lots d’arbres de Noël plus petits et moins établis, maintenir les prix bas pendant l’inflation et maintenir l’offre est une lutte que Stroshein prévoit d’avoir pendant un certain temps.

« Ça change », dit-elle. « Je ne sais pas à quoi ressemble cet avenir pour beaucoup de petites entreprises. Certains très petits que je connais ont complètement disparu.

