Approvisionnement en vaccin contre la variole du singe étiré en donnant de plus petites doses

Par Ernie Mundell

Journaliste de la journée de la santé

La Food and Drug Administration des États-Unis a déclaré qu’au lieu de s’en tenir à une injection sous-cutanée standard, qui pénétrerait profondément dans les tissus, le nouveau régime serait administré juste sous la peau (par voie intradermique) et à un cinquième de la dose habituelle.

Les personnes qui reçoivent le vaccin Jynneos devront toujours recevoir deux doses, à quatre semaines d’intervalle, car une dose semble insuffisante pour une protection durable, a ajouté la FDA.

Il existe des preuves pour étayer l’idée que deux doses, même lorsqu’elles sont administrées à des doses beaucoup plus faibles, peuvent protéger contre la variole du singe.

“Les données d’une étude clinique de 2015 sur le vaccin MVA ont évalué une série de deux doses administrées par voie intradermique par rapport à la voie sous-cutanée”, a expliqué l’agence. “Les personnes qui ont reçu le vaccin par voie intradermique ont reçu un volume inférieur (un cinquième) que les personnes qui ont reçu le vaccin par voie sous-cutanée.”

L’étude a révélé que “l’administration intradermique a produit une réponse immunitaire similaire à l’administration sous-cutanée, ce qui signifie que les individus des deux groupes ont répondu à la vaccination de la même manière”, a déclaré la FDA.

Les personnes qui ont reçu la plus petite dose intradermique de vaccin contre la variole du singe ont eu moins de douleur pendant l’injection, bien qu’elles aient eu tendance à avoir plus de rougeurs et de démangeaisons autour du site d’injection.

Sur la base des résultats de l’étude, “la FDA a déterminé que les avantages connus et potentiels de JYNNEOS l’emportent sur les risques connus et potentiels pour les utilisations autorisées”, a déclaré l’agence.