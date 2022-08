Approfondir le son immersif avec des écouteurs conçus pour le confort – Samsung Global Newsroom

Les nouveaux Galaxy Buds2 Pro de Samsung Electronics sont conçus pour faire passer vos expériences d’écoute quotidiennes au niveau supérieur avec un son haute fidélité, des fonctionnalités audio intelligentes améliorées et un ajustement plus confortable.

Le son Hi-Fi 24 bits de Buds2 Pro met en valeur les détails qui donnent vie à votre musique et à vos divertissements, tandis que 360 ​​Audio offre un son cinématographique qui semble grand et intime à la fois. Conçu avec un ajustement plus compact et ergonomique, vous pouvez profiter d’expériences audio confortables plus longtemps, que vous écoutiez vos listes de lecture préférées ou que vous profitiez d’un marathon de films.

De plus, la fonction Intelligent Active Noise Cancellation (ANC) mise à jour élimine le bruit de fond mieux que jamais tout en augmentant les sons dont vous avez besoin pour vos appels et votre musique, et Voice Detect vous aide à mieux vous connecter aux conversations en personne, même lorsque vous êtes branché.

Jetez un œil à l’infographie ci-dessous pour en savoir plus sur Buds2 Pro.