Approchez-vous au plus près de la biologie avec les gagnants du concours Small World in Motion de Nikon — Colossal

Des motifs microscopiques en forme de vagues ondulant à la surface d’un embryon de mouche à fruits ont remporté la première place du concours Small World in Motion 2024 de Nikon. En biologie, ce phénomène est connu sous le nom d’ondes mitotiques, qui synchronisent la division cellulaire dans l’ensemble de l’embryon.

Le processus a été capturé avec un grossissement de 20x par le Dr Bruno Vellutini de l’Institut Max Planck de biologie cellulaire moléculaire et de génétique de Dresde, l’une des nombreuses images époustouflantes à avoir remporté des distinctions lors de la 14e année du concours.

1er prix : Dr Bruno Vellutini, Institut Max Planck de biologie cellulaire moléculaire et de génétique, Dresde, Saxe, Allemagne. Ondes mitotiques dans l’embryon d’une mouche à fruits (Drosophila melanogaster)

Small World in Motion (précédemment) invite les candidatures en vidéo ou en photographie numérique accélérée capturées au microscope, révélant des processus invisibles à l’œil nu et mettant en lumière le monde qui nous entoure.

Vellutini, un zoologiste ayant une formation en biologie de l’évolution et du développement, se consacre à l’amélioration de notre compréhension de la manière dont les embryons se développent à partir d’une seule cellule, un processus fondamental pour toute vie animale. À l’instar de la timelapse de Richard J. Albrecht sur une éphémère en train de muer, de la documentation prismatique de Cora A. Harris sur la cristallisation du sulfate de magnésium ou de la floraison d’algues du Dr Luis Carlos Cesteros, Vellutini met en lumière une vision différente de quelque chose avec lequel nous interagissons étonnamment souvent.

« Les embryons de mouches à fruits qui se développent dans nos cuisines et dans nos poubelles subissent les mêmes processus que ceux montrés dans la vidéo », explique Vellutini. « Je pense que la vidéo est particulièrement percutante car elle nous montre comment ces fascinantes dynamiques cellulaires et tissulaires se produisent chaque jour, tout autour de nous, même chez les êtres vivants les plus banals. »

Mention honorable : Cora A. Harris, Charlotte, Caroline du Nord, États-Unis Cristallisation de cristaux de sel de sulfate de magnésium (MgSO4)

Mention honorable : Richard J. Albrecht, Altenstadt, Bavière, Allemagne. Éphémère en mue

Mention honorable : Thomas Barlow et Connor Gibbons, Columbia University, Department of Neurobiology and Behavior, New York, New York, États-Unis Mouvement et activité chromatophore dans un embryon de poulpe en développement (Octopus hummelincki)

4e prix : Dr Ignasi Vélez Ceron, Dr Francesc Sagués et Dr Jordi Ignés-Mullol, Université de Barcelone, Département de science des matériaux et de chimie physique, Barcelone, Espagne. Transition par friction dans un cristal liquide actif à base de microtubules

Mention honorable : Quinten Geldhof, Winthrop, Massachusetts, États-Unis Alimentation des larves de moustiques

Mention honorable : Dr Luis Carlos Cesteros, Durango, Bizkaia, Espagne. Algues (Synura uvella)

2e prix : Jay McClellan, Saranac, Michigan, États-Unis Des gouttelettes d’eau s’évaporant des écailles des ailes d’un papillon paon (Aglais io)

