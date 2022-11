«Approche draconienne»: des mesures strictes contre le COVID chinois demeurent alors que le nombre de cas continue d’augmenter

La frustration a mijoté vendredi parmi les résidents et les groupes d’entreprises en Chine naviguant sur des restrictions de contrôle plus strictes du COVID-19 alors que le pays a signalé un autre record d’infections quotidiennes quelques semaines seulement après que l’espoir avait été suscité de mesures d’assouplissement.

La résurgence des cas de COVID en Chine, avec 32 695 nouvelles infections locales enregistrées jeudi alors que de nombreuses villes signalent des épidémies, a provoqué des blocages généralisés et d’autres restrictions sur les mouvements et les affaires, ainsi que des refoulements.

La réponse de la Chine au COVID pèse de plus en plus sur la deuxième économie mondiale, et vendredi, sa banque centrale a fait un mouvement de soutien largement attendu, réduisant le montant de liquidités que les banques doivent détenir comme réserves. Cela libère 500 milliards de yuans (69,8 milliards de dollars) de liquidités à long terme.

La Chambre de commerce française en Chine a exhorté les autorités à mettre en œuvre correctement les mesures “d’optimisation” du COVID annoncées il y a deux semaines, dans une déclaration largement partagée sur les réseaux sociaux après que l’ambassade de France l’a publiée sur son compte Twitter Weibo jeudi.

Les 20 mesures, qui comprennent des quarantaines raccourcies et d’autres mesures plus ciblées, avaient “donné l’espoir” aux entreprises françaises d’avoir plus d’échanges commerciaux et économiques bilatéraux, mais “les bonnes politiques doivent également être mises en œuvre de manière uniforme et sans ajouter des couches d’autres éléments contradictoires”. politiques », indique le communiqué de la chambre.

L’annonce des 20 mesures, tout comme l’augmentation des cas a suscité une réponse de plus en plus lourde dans le cadre de l’approche stricte zéro-COVID de la Chine, a provoqué une confusion et une incertitude généralisées dans les grandes villes, y compris Pékin, où de nombreux habitants sont enfermés chez eux.

“Approche draconienne”

La Chine défend la politique zéro COVID du président Xi Jinping comme salvatrice et nécessaire pour éviter de submerger le système de santé.

De nombreux analystes s’attendent à un assouplissement significatif des freins au coronavirus uniquement à partir de mars ou avril prochain au plus tôt, certains experts avertissant que la Chine doit considérablement augmenter les vaccinations et modifier ses messages dans un pays où la peur du COVID est élevée.

Une évolution vers la vie avec COVID à moyen terme serait difficile, a déclaré Rob Carnell, économiste d’ING basé à Singapour.

“Une fois que vous commencez à vous éloigner de l’approche vraiment draconienne, alors cette chose tourne en spirale rapidement”, a-t-il déclaré.

“Je ne suis toujours pas sûr qu’ils soient prêts à encaisser ce coup”, a-t-il dit, faisant référence au grand nombre de personnes qui tombent malades ou meurent. “Et jusqu’à ce qu’ils le soient, ils vont avoir du mal avec ça.”

Dans la plus grande usine d’iPhone au monde dans la ville centrale de Zhengzhou, plus de 20 000 nouvelles embauches sont parties après les troubles des travailleurs liés au COVID cette semaine, mettant encore plus en péril la production de l’usine du fournisseur Apple Foxconn là-bas, a rapporté Reuters.

Les références à un discours d’un homme de la ville de Chongqing, dans le sud-ouest du pays, qui a appelé le gouvernement à admettre ses erreurs sur le COVID ont été largement diffusées sur les réseaux sociaux chinois.

“Donnez-moi la liberté ou la mort”, a déclaré l’homme à lunettes lors d’un discours passionné jeudi, selon des vidéos vues par Reuters.

“Il n’y a qu’une seule maladie dans le monde et c’est à la fois d’être pauvre et de ne pas avoir de liberté”, a-t-il ajouté. “Nous avons maintenant les deux. Nous luttons toujours et souffrons d’un petit rhume.”

L’homme a ensuite été vu en train d’être emmené vers une voiture de police par le personnel de sécurité, provoquant des cris de colère de la part des spectateurs.

Les hashtags liés à l’homme, que les internautes ont surnommé “le frère surhomme de Chongqing” ou “le héros de Chongqing”, ont été censurés vendredi. Mais les utilisateurs individuels ont continué à montrer leur soutien en publiant des messages subtils ou des images de dessins animés de lui.

Approches alternatives?

Alors que les confinements touchent de plus en plus de personnes, certains proposent des approches alternatives. À Pékin, les résidents de certains complexes ont partagé sur WeChat des propositions sur la façon dont les voisins infectés pourraient mettre en quarantaine à la maison s’ils ne présentaient pas de symptômes graves.

Il n’est pas clair si de telles initiatives réussiraient.

Des avis énumérant les circonstances dans lesquelles les agents de santé peuvent éloigner une personne de son domicile, visant à informer les personnes de leurs droits si elles sont invitées à être emmenées dans un centre de quarantaine, ont également été diffusés en ligne.

L’économiste principale d’Oxford Economics, Louise Loo, a déclaré que les rapports d’insatisfaction du public dans les provinces concernant des fermetures partielles ou complètes ont pris de l’ampleur, comme ce fut le cas lors de la dernière grande épidémie en avril, bien que ceux-ci “ne reflètent pas encore une action collective à grande échelle”.

“Comme auparavant, nous nous attendons à ce que les responsables soient en mesure de réagir rapidement pour endiguer le risque social d’escalade des manifestations, soit par une combinaison de contrôles de l’information plus lourds, soit par un assouplissement au coup par coup des restrictions”, a écrit Loo.

Bien que l’épidémie d’avril se soit concentrée à Shanghai, les grappes de cas sont cette fois nombreuses et étendues.

La ville méridionale de Guangzhou et le sud-ouest de Chongqing ont enregistré la majeure partie des cas, tandis que des villes comme Chengdu, Jinan, Lanzhou, Xian et Wuhan ont enregistré des centaines de nouvelles infections par jour. Pékin a signalé 1 860 cas jeudi.

Dans l’est, Nanjing, dans la province du Jiangsu, a déclaré qu’elle procéderait à des tests de masse pendant cinq jours consécutifs à partir de samedi, la dernière ville à avoir annoncé de tels plans.