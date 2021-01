Le Premier ministre sud-coréen Chung Sye-kyun a exhorté toutes les parties de l’impasse coréenne à faire preuve de «créativité», exhortant le Nord à au moins geler toutes ses activités nucléaires et réduire son programme, pour faire preuve de bonne volonté.

La proposition audacieuse a été lancée par Chung dans une interview majeure avec Reuters publiée jeudi. Le Premier ministre a exhorté toutes les parties dans l’impasse de plusieurs décennies à engager un dialogue, soulignant que c’était le seul moyen de parvenir à un règlement intra-coréen.

« Tout le monde sait que le problème ne peut être résolu sans dialogue ». A déclaré Chung. «Notre travail consiste à proposer des idées créatives afin que les discussions aient lieu le plus rapidement possible.»

La proposition « Créatif » l’approche pourrait inclure un gel complet du programme nucléaire de la Corée du Nord, a déclaré le Premier ministre, ajoutant qu’une dénucléarisation complète et complète serait un résultat encore meilleur, bien que peu probable.

Nous pouvons commencer par un gel de toutes les activités nucléaires et une réduction de certains de leurs programmes. Ce serait mieux si nous pouvions nous débarrasser de tout cela, une fois pour toutes, mais ce n’est pas facile et nous avons besoin d’une alternative.

Les Nord-Coréens, quant à eux, peuvent s’attendre à une levée partielle des sanctions internationales. «La Corée du Sud et les États-Unis savent ce que veut la Corée du Nord», a déclaré le PM.

Aussi sur rt.com La liste croissante de souhaits nucléaires de Kim Jong-un pour la Corée du Nord crée des problèmes pour Joe Biden

En dehors de cela, Chung a déclaré que son pays comptait discuter de la reprise des négociations coréennes avec les États-Unis prochainement, ainsi que d’envisager de réduire ou de reporter les exercices militaires conjoints. Les exercices ont été à plusieurs reprises condamnés par Pyongyang comme des bruits de sabre et une menace ouverte pour le pays.

Bien que la nouvelle administration américaine n’ait pas encore dévoilé sa position sur la question de la péninsule coréenne, les remarques de Chung semblent être conformes aux déclarations antérieures du président Joe Biden. Au cours de sa campagne électorale, Biden a déclaré qu’il ne rencontrerait le chef du Nord Kim Jong-un que si le pays passait à «Tirer vers le bas» son programme nucléaire.

Aussi sur rt.com « Notre plus grand ennemi »: le nord-coréen Kim dit que le prochain président américain continuera probablement à « sanctions barbares »

Pyongyang a refusé à plusieurs reprises de prendre des mesures unilatérales majeures en échange de vagues promesses d’exercices réduits ou d’allégement des sanctions. S’exprimant lors d’une importante réunion du Parti des travailleurs de Corée au pouvoir, Kim Jong-un a clairement indiqué qu’il ne retenait pas non plus son souffle sur le changement de l’administration américaine et s’attendait à « barbare » Les politiques américaines de rester sous Biden.

«Peu importe qui est au pouvoir aux États-Unis, la vraie nature des États-Unis et leurs politiques fondamentales envers la Corée du Nord ne changent jamais». Dit Kim.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!