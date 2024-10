Approche changeante de santé publique pour la campagne de vaccination d’automne

Contenu de l’article

C’est ce que dit Karalyn Dueck, médecin hygiéniste de Lambton.

Les cliniques de vaccination que le bureau de santé organise traditionnellement à l’automne dans son bureau de Point Edward ne seront pas proposées cette année, a-t-elle déclaré.

Au lieu de cela, a-t-elle déclaré, il y aura des cliniques spécialisées pour les mineurs et des infirmières assureront les vaccinations sur place dans les communautés des Premières Nations et pour les personnes confinées à la maison.

C’est au milieu du ministère de la Santé étendre les points d’accès où les gens peuvent se faire vacciner, a déclaré Dueck, ajoutant que les vaccins seront disponibles à Lambton pour quiconque le souhaite.

« Nous, à la santé publique de Lambton, avons reçu pour directive de nous concentrer sur l’atteinte des populations ayant des options d’accès aux vaccins limitées », a déclaré Dueck.

L’accès du grand public dans les pharmacies et les prestataires de soins de santé commence le 28 octobre, tandis que les vaccins seront disponibles au milieu du mois pour les enfants de moins de six ans et de plus de quatre mois, les personnes enceintes, les communautés des Premières Nations, les personnes de 65 ans et plus et les premiers intervenants, ont déclaré des responsables dans un communiqué de presse.