Approbation requise pour l’installation de panneaux à Jamestown, selon l’inspecteur en bâtiment

1er novembre — JAMESTOWN — Beaucoup de gens ne comprennent pas que l’approbation est nécessaire du service d’inspection de la ville de Jamestown pour l’installation de panneaux de signalisation ou de panneaux politiques, selon Tom Blackmore, inspecteur en bâtiment et administrateur de zonage.

L’article V, section 21-05-09 du Code municipal de la ville de Jamestown stipule : « Nul ne doit placer ou maintenir dans une rue, et aucune autorité publique ne doit permettre, dans une rue, une enseigne ou un signal portant sur une publicité commerciale ou politique. « .

Blackmore a déclaré qu’aucun signe – commercial ou politique – n’était autorisé dans les emprises. Il a déclaré que les droits de passage variaient au sein de la ville.

« Quand l’ordonnance parle d’une rue, elle inclut une chaussée, une bordure, un caniveau, un boulevard, un trottoir, tout ça », a-t-il précisé. « Donc pas seulement la rue. »

Un droit de passage qui donne le privilège de l’usage immédiat de la rue, selon le code municipal de la ville de Jamestown.

L’article V, section 21-05-09 du Code municipal de la ville de Jamestown dit également : « Tous les panneaux, autres que les panneaux, signaux et marquages ​​officiels, non autorisés en vertu des présentes, sont par la présente déclarés comme étant une nuisance publique et le service de police est par la présente habilité à de retirer ces panneaux ou de les faire retirer sans préavis.

Les exigences de la ville en matière de signalisation comprennent :

* Des dessins d’atelier doivent être soumis si des panneaux doivent être fixés à un bâtiment.

* Pour une enseigne autonome, un plan de fondation technique signé et tamponné est requis.

* Un plan du site est requis pour la soumission.

* Les panneaux ne peuvent pas se trouver dans l’emprise de la ville ou de l’État.

* Aucun permis de construire n’est requis bien que l’approbation soit requise par le service d’inspection.

Blackmore a déclaré que les plaintes concernant l’emplacement des panneaux étaient traitées.

« Parfois, la ville finit par les supprimer d’elle-même sans se plaindre », a-t-il déclaré.

Il a déclaré qu’il existe certaines zones où le ministère des Transports du Dakota du Nord et la ville sont chargés de maintenir une emprise, comme Business Loop West.

« De plus, nous tondons l’herbe, donc les gens ne sont pas autorisés à placer des panneaux dans cette emprise », a-t-il déclaré.

Il a déclaré qu’il peut être difficile de déterminer la largeur des emprises, car elles varient à travers la communauté.

Blackmore a déclaré que la sécurité est également une préoccupation lors de l’examen de l’emplacement des panneaux.

« Plus ces panneaux sont grands, plus ils ont tendance à avoir un impact sur la visualisation du trafic », a-t-il déclaré.

Avec les panneaux de signalisation, il a déclaré que tout le monde est traité de la même manière et que « ce n’est pas unilatéral quant à savoir qui fait retirer ses panneaux ».

Une fois retirée, la pancarte sera amenée à la mairie. Blackmore a déclaré que certaines personnes les récupéreraient et d’autres non.

Il a également déclaré que les panneaux de vente de garage et d’autres types de panneaux devaient également être supprimés.

Toute violation de l’article V, section 21-05-09 du Code municipal de la ville de Jamestown pourrait entraîner une condamnation pour un délit de classe B passible d’une peine pouvant aller jusqu’à 30 jours de prison et d’une amende de 1 500 $.