Approbation d’un aménagement de 334 appartements pour le centre-ville de Wheaton – Shaw Local

Dans le dernier signe de l’attrait croissant du centre-ville de Wheaton, un développement résidentiel majeur est sur le point de remodeler une section traditionnellement endormie du cœur de la ville.

Un promoteur de Deerfield a obtenu l’approbation du conseil municipal pour aller de l’avant avec les plans d’un immeuble d’appartements de sept étages qui vise à revigorer le côté sud du centre-ville. C’est le plus grand projet d’appartements à s’installer au centre-ville depuis environ une décennie.

Le complexe s’étendra sur tout le pâté de maisons délimité par Liberty Drive au nord, Hale Street à l’est, Willow Avenue au sud et Wheaton Avenue à l’ouest.

Les plans de réaménagement viennent à la fin d’un projet de 35 millions de dollars financé par la ville pour apporter de nouvelles infrastructures, des paysages de rue et des espaces de rassemblement publics au quartier commerçant et des restaurants. Les responsables de la ville ont salué le projet d’appartements comme essentiel pour soutenir le rajeunissement et la croissance future du centre-ville.

« Ce projet représente un investissement important dans notre centre-ville et soutiendra le dynamisme de notre centre-ville pendant longtemps », a déclaré la conseillère municipale Suzanne Fitch.

Le conseil a accepté lundi soir de rezoner le site du centre-ville pour permettre la construction du complexe de 334 unités. Lynn Robbins, membre du Conseil, était le seul vote dissident. Robbins a précédemment fait écho aux préoccupations des voisins proches concernant les problèmes de densité. D’autres résidents ont émis des réserves sur la circulation.

Le promoteur prévoyait initialement de démolir quatre bâtiments plus anciens: le restaurant Egg Harbor Cafe, un immeuble de bureaux en brique de quatre étages anciennement occupé par Wheaton Bank & Trust, le magasin de consignation Perfect Thing et une maison également utilisée comme bureaux sur Willow Avenue.

Banner Real Estate a maintenant des accords pour acquérir des propriétés d’angle adjacentes, permettant au complexe d’appartements d’occuper près de 2,6 acres au centre-ville.

Une fois terminé, le bâtiment offrira une gamme d’options de logement pour les navetteurs et les nids vides, selon les responsables. Le développement comprendra 54 studios, 135 unités d’une chambre, 128 unités de deux chambres et 17 maisons en rangée de trois chambres. Egg Harbor emménagera dans un espace de 4 502 pieds carrés au premier étage, à l’angle nord-est du nouveau bâtiment.

“Nous avons parlé de la réduction des effectifs dans la communauté, que les gens veulent vendre leur maison et rester dans la communauté”, a déclaré le maire Phil Suess avant que le conseil n’approuve officiellement les plans de l’appartement. “Il y a une demande pour cet espace.”

Les résidents de l’immeuble disposeront d’environ deux pâtés de maisons jusqu’à la station Metra et d’un accès facile à une scène de restauration en plein air sur Hale Street. Des bornes de recharge électriques seront installées dans un stationnement intérieur privé. Un arrêt de bus Pace sera directement devant le bâtiment.

Selon Tom Suminski, président de Banner Multifamily LLC, le complexe devrait générer environ 1,6 million de dollars de recettes fiscales foncières supplémentaires au cours de sa première année. Environ 65% de cette somme irait à Wheaton-Warrenville Unit District 200.

