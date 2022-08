Approbation du plan de Google visant à supprimer les filtres anti-spam sur les e-mails politiques

Vous pourriez bientôt voir beaucoup plus d’e-mails dans votre boîte de réception Gmail demandant des contributions à la campagne, grâce à une décision de jeudi de la Commission électorale fédérale pour permettre à Google d’aller de l’avant avec un programme pilote visant à permettre aux e-mails de campagne politique de contourner plus facilement les filtres anti-spam.

Lors d’un vote 4-1, la FEC approuvé un avis déclarant que le plan de Google ne violerait pas les lois électorales fédérales, qui interdisent aux entreprises de donner des contributions non monétaires. Un démocrate s’est opposé à l’avis et un autre s’est abstenu de voter.

La façon dont le programme pilote fonctionnera est que les e-mails des campagnes enregistrées auprès de la FEC pourraient contourner les filtres anti-spam que Google a mis en place pour marquer les e-mails comme spam. Les utilisateurs individuels seraient toujours en mesure de déplacer manuellement et de signaler ces e-mails comme spam.

Google a présenté la proposition en réponse aux critiques des républicains, qui ont cité un étude publiée par des chercheurs de la North Carolina State University en mars qui a révélé que Gmail avait envoyé 77 % des e-mails des candidats républicains au spam en 2020, tandis que seulement 10 % des e-mails des candidats démocrates étaient marqués comme spam. Les auteurs de l’étude ont Raconté Le Washington Post que le rapport a été sorti de son contexte.

Google a nié tout parti pris politique dans la manière dont il trie les e-mails.

“Juste pour réitérer, il n’y a pas de biais actuel dans le système et la façon dont les filtres fonctionnent”, a déclaré Claire Rajan, l’avocate représentant Google devant la FEC, lors de la réunion. “Tout ce que Google fait est sur une base non partisane. Les produits ne sont pas destinés à discriminer un candidat, un parti ou un orateur.”

Google n’est pas étranger aux accusations de parti pris politique des conservateurs. Les républicains affirment depuis des années que l’entreprise et d’autres grands géants de la technologie, comme Facebook et Twitter, censurer les voix conservatrices, comme l’ancien président Donald Trump, sur leurs plates-formes tout en donnant un laissez-passer aux politiciens libéraux. Les entreprises le nient systématiquement.

L’opposition du public au plan de Google, qui, selon de nombreuses personnes, entraînera un flot de spams indésirables dans les boîtes de réception des utilisateurs de Gmail, a été féroce. L’agence a reçu plus de 2 600 commentaires sur le plan de Google avant le vote, bon nombre de ces commentaires exhortant la FEC à rejeter la proposition de programme pilote.

Mais les membres de la FEC ont réitéré au cours de la réunion qu’ils ne se prononçaient pas sur la question de savoir si c’était une bonne idée pour Google d’ouvrir ses filtres anti-spam aux campagnes politiques, mais plutôt sur la question juridique de savoir si le programme pilote de Google violerait la loi électorale fédérale en apportant une contribution politique aux campagnes en leur permettant d’atteindre plus facilement des donateurs potentiels.

Alors que la majorité de la FEC a convenu que le plan de Google “n’entraînerait pas la réalisation d’une contribution en nature interdite”, deux démocrates de la commission n’étaient pas d’accord et ont publié un projet d’avis séparé tard mercredi faisant valoir que le plan devrait être rejeté. Leur projet, qui a été rejeté, a fait valoir que le programme pilote équivalait à une contribution illégale à une campagne politique, car il n’était pas ouvert à tous les groupes et ne permettrait qu’à “certains comités politiques” de contourner les filtres anti-spam.

Pourtant, la seule démocrate qui a voté en faveur de l’autorisation du programme pilote de Google, la vice-présidente Dara Lindenbaum, a déclaré qu’elle avait voté à contrecœur en faveur de la proposition car elle pense que “la loi et les règlements et précédents de la Commission le permettent”. Elle a également ajouté qu’elle ne voulait pas “paralyser l’innovation” et qu’elle espérait que les efforts de Google finiraient par “réduire et non étendre le spam et augmenter les meilleures pratiques pour les expéditeurs en masse”.

Avec les campagnes électorales de mi-mandat qui se préparent avant les élections de novembre, les utilisateurs de Gmail remarqueront probablement le changement. Google a déclaré qu’il s’attend à disposer de nombreuses données du pilote pour évaluer s’il continuera à autoriser ces e-mails à contourner ses filtres et s’il doit ouvrir les filtres pour d’autres types d’e-mails provenant d’expéditeurs vérifiés, tels que les e-mails d’organisations à but non lucratif et du gouvernement. agences.