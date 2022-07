Apprivoisez votre gazon avec jusqu’à 43 % de réduction sur ces tronçonneuses et taille-bordures

Les tronçonneuses et les taille-bordures sont les outils parfaits pour garder votre espace extérieur bien rangé. Avoir les bons outils est essentiel pour pouvoir s’attaquer à n’importe quel travail, aussi difficile soit-il.

Woot a jusqu’à 43 % sur des marques populaires telles que Greenworks, Black and Decker et Worx. Les prix commencent aussi bas que 35 $, mais ces offres disparaîtront ce soir, et certains modèles sont déjà épuisés, alors achetez tôt pour avoir la meilleure sélection.

Cette est de 43% de réduction en ce moment, ce qui signifie que vous ne paierez que 57 $. Il est également livré avec une batterie et un chargeur, et dispose d’une gâchette à vitesse variable, d’une tête pivotante à trois positions et d’une largeur de coupe réglable de 10 à 12 pouces. Il est également équipé d’un mode bordure grâce à une tête rotative à 90 degrés.

Si vous recherchez plus pour votre argent, pensez à vous procurer l’ensemble combo Black and Decker. C’est 40 % de réduction en ce moment et comprend le et un . Il dispose d’un système d’alimentation automatique pour la ligne de coupe-bordures selon les besoins et convertit le coupe-bordures en coupe-bordures à roues en quelques secondes. Ensuite, votre souffleur peut éliminer la saleté, les débris, les coupures et plus encore. Il déplace l’air jusqu’à 120 miles à l’heure et dispose également d’un moteur à vitesse variable, ce qui vous permet de vous attaquer à des travaux difficiles ou d’effectuer un nettoyage plus doux autour des parterres de fleurs et d’autres zones sensibles. Ils ont des batteries interchangeables, vous pouvez donc basculer entre les deux selon vos besoins. Vous pouvez économiser 75 $ et l’obtenir pour seulement 110 $ dès maintenant.

Pour 190 $, vous pouvez obtenir un 48 volts , ainsi que deux batteries et un chargeur rapide à double port de Greenworks. C’est une économie de 50 $ sur le prix courant. Il est léger et peut être utilisé pour couper des arbres et des branches d’un diamètre allant jusqu’à 26 pouces. Si vous avez beaucoup d’arbres, cela vous servira bien. Les deux batteries peuvent se recharger complètement en 2 heures et une seule charge peut fournir jusqu’à 150 coupes sur un 4×4 standard.

Assurez-vous de consulter le pour voir toutes les options disponibles afin que vous puissiez trouver les bons outils pour votre cour et votre budget.