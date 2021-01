Alors que les tensions frontalières avec la Chine sont vives, l’État indien du Gujarat a décidé que le fruit du dragon devait être renommé car son surnom actuel est trop étroitement associé à son voisin du nord.

Le ministre en chef du Gujarat, Vijay Rupani, a annoncé que le fruit serait renommé «Kamalam» dans l’état car le nom d’origine « Est associé à la Chine. »

Le nouveau nom est le mot sanscrit pour « lotus » et Rupani a expliqué qu’il a été choisi parce que le fruit ressemble à la fleur. C’est probablement plus qu’une coïncidence si le lotus est également la fleur nationale de l’Inde et le symbole du parti au pouvoir, Bharatiya Janata.

«Le gouvernement de l’État a décidé [to] renommer le fruit du dragon. Comme la forme extérieure du fruit ressemble à un lotus, le fruit du dragon sera renommé Kamalam ». Rupani a déclaré, selon l’agence de presse ANI.

«Le nom du fruit du dragon [is] associé à la Chine et nous l’avons changé » il ajouta.

HAHAHAHA, je ne peux pas croire que ce soit grave. Ils ont vraiment trié les priorités. Et après? Renommez-vous également Banana? 😂 https://t.co/oUMaSjkLMo – Dhruv Rathee 🇮🇳 (@dhruv_rathee) 20 janvier 2021

La nouvelle a rapidement déclenché une flambée de fruits sur Twitter alors que les gens se posaient des questions sur les priorités du gouvernement du Gujarat.

«Nous n’étions pas satisfaits de renommer les villes, nous devons également renommer les fruits et légumes. Au fait, Covid est en marche, l’économie en a pris un coup, nous sommes au milieu d’une pandémie. Je dis juste, « a écrit le célèbre chef de télévision Kunal Kapur.

Gujarat Govt. renomme #fruit du dragon comme «Kamalam». On dirait que notre priorité pour la nation est établie! Nous n’étions pas satisfaits de renommer les villes, nous devons également renommer les fruits et légumes. Au fait, COVID est allumé, l’économie a pris un coup, nous sommes au milieu d’une pandémie. #JustSaying https://t.co/bmOcuY63Jz – Kunal Kapur (@ChefKunalKapur) 20 janvier 2021

Les opposants politiques n’ont pas tardé à se faire remarquer. « Alléluia! On a montré au dragon sa place … oh attendez, je voulais dire fruit du dragon, » a plaisanté Priyanka Chaturvedi de la soirée Shiv Sena. « Le dragon a été tué, » a ajouté Karti Chidambaram du Congrès national indien.

Le dragon a été tué! https://t.co/k5QAGx9uO4 – Karti P Chidambaram (@KartiPC) 20 janvier 2021

Les relations entre l’Inde et la Chine se sont détériorées au cours de l’année écoulée alors que la question de la frontière longtemps disputée dans la région himalayenne a de nouveau fait surface.

Les deux puissances se font concurrence pour construire des infrastructures le long de la frontière et les deux pays se sont accusés mutuellement de violer la ligne de contrôle effectif (LAC). L’année dernière a vu la première confrontation fatale entre les deux parties depuis 1975.

Ce n’est pas la première fois que la nourriture est renommée pour des raisons politiques. L’exemple récent le plus célèbre a peut-être été le changement de nom malheureux des frites françaises sous le nom de «frites de la liberté» aux États-Unis, en raison de l’opposition de la France à la guerre américaine en Irak.

Les frites et les toasts français ont été renommés à la Chambre des représentants pendant trois ans avant que le changement de nom ne soit discrètement inversé alors que l’opposition à la guerre se généralisait.

