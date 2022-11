Apprentissage en ligne et prélèvement fiscal parmi les problèmes que les conseils scolaires de Sauk Valley aborderont cette semaine – Shaw Local

Thanksgiving crée une sorte de crise pour les districts scolaires publics, de sorte que leurs conseils respectifs se réuniront mercredi avant les vacances.

Une variété de propositions – allant de l’apprentissage en ligne aux prélèvements fiscaux – pourraient être soumises aux votes.

École secondaire Rock Falls

Se rencontre: 18h50 mercredi, salle 137, Rock Falls High School, 101 12th Ave.

Un mouchoir: L’administration organisera une audition publique pour présenter son plan e-learning. Il s’agit d’un plan d’urgence qui permettra aux enseignants d’utiliser la technologie pour dispenser des cours même lorsque les conditions – comme une tempête de neige hivernale ou une autre urgence communautaire – ne permettent pas l’apprentissage en personne. Un vote sur le plan aura lieu lorsque le conseil se réunira à nouveau vers 19 h.

Autres éléments: Une résolution sur le prélèvement de la taxe foncière, une résolution sur le calendrier scolaire 2023-24, un amendement sur le remplacement du rideau de scène ne dépassant pas 38 750 $ et l’approbation d’un poste d’enseignant suppléant à partir de la session exécutive tenue à 18h30

Écoles publiques sterling

Se rencontre: 19 h mercredi, bibliothèque de l’école secondaire Sterling, 1608 Fourth Ave.

Un mouchoir: Une audience publique de vérité en fiscalité, comme l’exige la loi, pour approuver un prélèvement fiscal d’un montant de 14 380 500 $. La recommandation est une augmentation de 503 500 $ par rapport à l’année précédente – plus de 5% – donc l’exigence d’audience. L’administration affirme que l’augmentation est due à l’augmentation de la valeur imposable égalisée des biens imposables dans le district.

Autres éléments: Une résolution visant à réduire la taxe sur les obligations et les intérêts de 2022 pour les obligations générales de 2017 et une première lecture d’une révision de la politique du conseil concernant la perquisition et la saisie des biens scolaires.

Écoles publiques de Dixon

Se rencontre: 18 h mercredi, bureau de l’administration du district, 1335 Franklin Grove Road

Un mouchoir: L’administration prévoit de tenir une audience de vérité fiscale le 14 décembre sur la base de son estimation préliminaire selon laquelle l’évaluation foncière pour l’année d’imposition 2022 augmentera de 8 %. Le prélèvement fiscal proposé pour 2022 serait d’un peu plus de 19 millions de dollars.

Autres éléments: Le conseil envisagera une subvention de contrepartie de 50 000 $ pour l’entretien de petits projets pour 2023 pour enlever les revêtements de sol en amiante et installer un revêtement de sol de remplacement à la Washington School. Le projet se déroulera en deux étapes. La première étape coûtera 81 645 $ et la seconde 39 510 $. Le district a déclaré qu’il couvrira le solde des 21 155 $ du projet.