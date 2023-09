Apprenez l’IA maintenant ou risquez de perdre votre emploi, préviennent les experts

C’est intelligent, efficace et qui gagne en rapidité.

En fait, vous pourriez être surpris d’apprendre à quel point l’intelligence artificielle peut déjà gérer la charge de travail à l’hôpital St. Michael’s de Toronto.

« Dans notre hôpital, nous avons un dicton selon lequel l’IA ne remplacera pas les cliniciens, mais les cliniciens qui utilisent l’IA vont remplacer les cliniciens qui n’utilisent pas l’IA », a déclaré le Dr Muhammad Mamdani, vice-président de la science des données et des technologies avancées. analytique à Unity Health Toronto.

Dans un monde en évolution rapide et entouré de technologie, il s’agit d’un avertissement que les travailleurs de nombreux secteurs devront peut-être désormais prendre au sérieux. L’intelligence artificielle est là et les experts affirment que les travailleurs de la plupart des secteurs – de la finance au droit en passant par le codage – doivent désormais apprendre à utiliser l’IA eux-mêmes, sous peine d’être remplacés.

« Il est urgent que de nombreux travailleurs commencent à prendre l’intelligence artificielle au sérieux, si ce n’est déjà fait. Apprenez à l’utiliser pour qu’elle ne soit pas utilisée contre vous », a déclaré l’économiste d’Ottawa Armine Yalnizyan, qui se concentre sur l’avenir du travail.

Unity Health Toronto, le réseau hospitalier qui comprend St. Michael’s, dispose d’une équipe dédiée à l’IA appliquée et affirme avoir lancé plus de 50 innovations depuis 2017.

« Nous avons des algorithmes qui fonctionnent et surveillent les patients toutes les heures. Cela a réduit l’effort humain sur des tâches simples de plus de 80 pour cent. Les tâches qui prennent normalement deux à quatre heures par jour par quelques personnes, sont réduites à moins de 80 %. 15 minutes », a déclaré Mamdani.

À une époque de pénurie chronique de main-d’œuvre dans le secteur des soins de santé, la technologie apporte un énorme soulagement au personnel qui, selon Mamdani, peut désormais mieux se concentrer sur les patients tout en sauvant des vies.

Mais a-t-il déjà remplacé les travailleurs ? Pas encore, dit Mamdani.

Mais cela ne veut pas dire que ce ne sera pas le cas.

Le rapport le plus récent de Statistique Canada, publié en 2020, suggérait que jusqu’à 40 pour cent des travailleurs canadiens couraient un risque élevé à modéré de transformation de leur emploi. Les prévisions quant au moment où cela pourrait se produire vont de cinq à 20 ans. Mais il existe des preuves montrant que ce changement est déjà en train de se produire.

Mamdani a déclaré que St. Michael’s pourrait réduire ses effectifs de 20 à 30 pour cent grâce à des gains d’efficacité en utilisant des éléments tels que le traitement du langage naturel pour analyser les données et collecter des informations.

Un seul algorithme dont dispose l’hôpital gère désormais la grande majorité des plannings des infirmières, par exemple aux urgences.

« Il examine les données historiques, toutes sortes de modèles. Il parcourt le Web à la recherche de données météorologiques pour voir s’il y aura une tempête de neige demain soir. Il recherche des événements comme les marathons sur Lakeshore Boulevard dimanche », a déclaré Mamdani.

« On peut vous dire que samedi, de midi à six heures, il y aura 80 patients qui attendront aux urgences. Dix d’entre eux auront des problèmes de santé mentale, et 12 d’entre eux seront difficiles à traiter. »

Le Dr Muhammad Mamdani, vice-président de la science des données et de l’analyse avancée chez Unity Health Toronto, a déclaré que l’intelligence artificielle sauve des vies à l’hôpital St. Michael’s et a averti que les travailleurs doivent se renseigner sur la façon d’utiliser cette technologie. (Robert Krbavac/CBC)

Mamdani n’est qu’un employeur parmi d’autres qui met en garde contre ce que l’avenir nous réserve. Cette transformation du travail se produit dans de nombreux domaines au-delà de la médecine, avec une incertitude croissante pour certains alors qu’ils se préparent à la suite.

L’illustrateur Martin Deschatelets craint de ne pas avoir de travail l’année prochaine.

« Je n’ai pas obtenu autant de contrats l’an dernier. Est-ce parce que mon pote a décidé de le faire lui-même, avec l’IA? Je ne sais pas », a déclaré Deschatelets, qui vit à Ottawa.

« Je ne connais qu’une poignée de personnes qui ont un emploi en ce moment. »

Avec l’utilisation de l’IA générative et l’explosion d’applications telles que ChatGPT, Deschatelets a déclaré que la réalité de la rapidité avec laquelle cette technologie progresse l’a durement frappé cette année.

Deschatelets a déclaré avoir ressenti un réel sentiment de peur lorsque les gens ont commencé à écrire « des livres pour enfants entiers en un week-end » en utilisant l’IA. Il a maintenant vu l’IA créer de tout, des logos aux livres en passant par un épisode de Parc du Sudune sitcom télévisée américaine populaire normalement produite entièrement par des personnes.

« Dans une génération, pourquoi voudriez-vous devenir artiste ? Pourquoi voudriez-vous devenir écrivain si un ordinateur pouvait le faire ? » dit Deschatelets.

Quels métiers seront les plus touchés ?

L’idée selon laquelle l’IA arrive pour les emplois de cols blancs n’est pas nouvelle. Mais les experts affirment que nous ne comprenons pas pleinement ce qui va arriver.

« Cela arrive partout, dans chaque secteur. Cela arrive aux codeurs, cela arrive aux traducteurs, cela arrive aux ingénieurs, cela arrive aux personnes travaillant dans le droit, cela arrive dans tous les secteurs », a déclaré Yalnizyan.

La version la plus actuelle de la technologie artificielle, a déclaré Yalnizyan, diffère de ce que nous avons vu dans le passé.

« Il évolue très rapidement et d’une manière qui est humaine dans sa capacité à presque penser. Nous n’en sommes pas encore là, mais nous pourrions y arriver plus rapidement que quiconque ne l’avait prévu. Jamais auparavant dans l’histoire nous n’avons été aussi sûrs de notre prédictions de ce qui est sur le point de se produire, ce qui signifie que nous devrions être beaucoup plus prudents quant à la manière dont nous l’abordons. »

Alors, avec ces informations, que dites-vous à un jeune de 18 ans sur l’avenir du travail ? Leur diriez-vous de ne pas se lancer dans le codage ? Ne pas devenir écrivain ? Un illustrateur ?

Yalnizyan souligne l’introduction de la calculatrice : il existe encore des emplois en comptabilité.

« C’est un outil qui a rendu le travail de chacun plus facile et plus rapide », a déclaré Yalnizyan.

Mais imaginez maintenant un comptable qui a choisi de ne pas apprendre à utiliser une calculatrice.

« Nous devrions tous, en particulier les jeunes, être beaucoup plus familiarisés avec la technologie, apprendre à l’utiliser et à travailler avec elle, en particulier dans un monde dominé par la technologie », a déclaré Yalnizyan.

Qui doit se préparer ?

Il est urgent que les 25 à 54 ans, en particulier, apprennent à utiliser cette technologie, a déclaré Yalnizyan. Les membres de ce groupe font déjà partie de la population active, mais sont les moins susceptibles d’avoir appris l’IA à l’école et en auront probablement besoin dans leur travail à un moment donné.

« Les universités, collèges et lycées devraient enseigner à chaque enfant tout ce qu’il sait sur chaque génération de cette technologie, car elle évolue rapidement », a déclaré Yalnizyan.

L’économiste Armine Yalnizyan a déclaré qu’il n’a jamais été aussi urgent pour les travailleurs et les étudiants de se renseigner sur la manière d’utiliser l’intelligence artificielle s’ils veulent survivre sur le marché du travail. (Robert Krbavac/CBC)

Pour des gens comme Deschatelets, cela ne semble pas si simple.

« Il n’y a rien à quoi s’adapter. Pour moi, écrire trois ou quatre invites pour créer une image n’est rien. Il n’y a rien à apprendre. C’est trop facile », a-t-il déclaré.

Son argument est que la technologie actuelle ne peut pas l’aider – il voit seulement qu’elle est utilisée pour le remplacer. Il trouve les programmes d’IA qui peuvent générer des images artificielles, par exemple, utiles pour rechercher l’inspiration, mais à part cela, cela ne sert pas à grand-chose.

« C’est presque traiter l’art comme s’il s’agissait d’un problème. Le seul problème que nous rencontrons est dû aux PDG cupides. [of Hollywood studios or publishing houses] qui gagnent des millions et des millions de dollars, mais ils veulent gagner plus d’argent, alors ils vont complètement supprimer les artistes. C’est ça le problème », a-t-il déclaré.

« Jusqu’au fond »

Jeff Macpherson met en garde contre cette approche.

« Cela se résume au résultat net, et les entreprises, à mesure qu’elles augmentent ce nombre, doivent augmenter leur nombre tandis que les choses commencent à diminuer. Et elles vont mettre en œuvre l’IA simplement parce que c’est moins cher, plus rapide et qu’elle est évolutive », a-t-il déclaré.

Macpherson est directeur et cofondateur de Xagency.AI, une agence de la région du Grand Toronto qui aide les entreprises à intégrer l’IA dans leur main-d’œuvre de différentes manières, depuis les centres de service client jusqu’aux blogs et aux ventes.

« Est-ce que j’ai de l’empathie [for] le fait que cela puisse prendre des emplois ? Oui. Mais il existe une opportunité pour les experts dans leur domaine – donc les écrivains, les comptables, etc. – de devancer la technologie et d’apprendre à la faire fonctionner pour eux », a-t-il déclaré.

Jeff MacPherson est directeur et co-fondateur de Xagency.AI, qui aide les entreprises à intégrer l’intelligence artificielle dans leurs effectifs. (Robert Krbavac/CBC)

Il a fait écho à Mamdani et Yalnizyan, suggérant que la voie à suivre pour les humains consiste à apprendre à s’adapter et à s’intégrer à cette technologie.

Tous les secteurs ne sont pas égaux

Il y aura probablement des variations dans la façon dont tout cela se déroulera. Toutes les industries ne devraient pas connaître une transformation massive.

« Les emplois qui nécessitent un travail manuel – donc les ouvriers du bâtiment, les éducateurs de la petite enfance, les infirmières, les travailleurs de soutien – sont les moins susceptibles de nécessiter l’IA à grande échelle ou d’être remplacés par l’IA », a déclaré Joel Blit, professeur agrégé d’économie. à l’Université de Waterloo, à Waterloo, en Ontario, a déclaré.

« Les emplois cognitifs ont tendance à être mieux rémunérés – et je ne veux donc pas dire que vous devriez opter pour des emplois manuels pour être en sécurité. C’est presque comme dire de ne pas faire d’éducation parce que cela sera moins risqué. »

Mais Blit s’attend à ce qu’au cours des 40 prochaines années, il y ait d’énormes perturbations de l’emploi.

La meilleure chose que les étudiants puissent faire, a-t-il déclaré, est « d’adopter la technologie » et de s’assurer de développer des compétences larges et flexibles – dans des domaines tels que l’entrepreneuriat ou la pensée cognitive – afin de pouvoir pivoter si nécessaire.

Néanmoins, Blit s’inquiète de l’avenir de l’IA.

« Chaque fois qu’une technologie évolue rapidement, il sera toujours difficile de suivre la réglementation – le gouvernement doit agir. »

Blit a déclaré que dans le passé, il a été difficile d’amener le gouvernement fédéral à prendre des mesures, car cela semblait trop loin dans l’avenir, mais il y a un intérêt renouvelé et urgent alors que l’IA « explose » du jour au lendemain.

« La principale chose qui a changé, c’est que les gens peuvent l’utiliser du bout des doigts », a-t-il déclaré. « Auparavant, seules les entreprises travaillaient avec la technologie. »

Une réglementation excessive comporte cependant des risques. D’une part, soulignent Blit et Yalnizyan, le Canada est dans une course avec le reste du monde pour développer une technologie intelligente. Trop de réglementation pourrait empêcher l’innovation ou freiner le pays si, par exemple, le Canada décidait de réglementer certains éléments de l’IA mais qu’un autre pays ne le faisait pas.

« Mais cela ne veut pas dire qu’il n’existe pas de moyens de protéger l’impact humain, et nous devons y réfléchir », a déclaré Blit.

« Avec chaque nouvelle technologie, il y a des gagnants et des perdants. Afin d’éviter l’impact humain, nous devons nous préparer à des choses comme maintenir un réseau de services sociaux généreux et réfléchir à des programmes de recyclage. »

