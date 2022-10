Apprenez les voies de la jungle à partir du “Tarzan de Barcelone”

Selon la théorie de l’évolution, nos ancêtres sont passés de primates ressemblant à des singes à notre stature actuelle d’homosapien. Nous pouvons avoir des armes nucléaires à notre disposition aujourd’hui, mais certaines personnes pourraient avoir le désir inné d’embrasser leur état sauvage, celui à partir duquel nous avons évolué il y a des millions d’années. Une incarnation moderne d’un homme revenant à ses racines de singe est le personnage fictif Tarzan, rendu célèbre dans le roman de 1912 d’Edgar Rice Burroughs. Comme nos ancêtres primates, Tarzan peut se balancer d’arbre en arbre, escalader un terrain vallonné ou rocheux et faire de longs sauts.

Si vous avez déjà rêvé d’avoir les mêmes capacités que Tarzan, il est en fait possible de le faire. Tout ce que vous avez à faire est de vous rendre à Barcelone et de débourser 800 Rs en monnaie indienne pour vous inscrire à un cours avec le « Tarzan de Barcelone ». Oui, un homme du nom de Víctor Manuel Fleites, communément appelé Tarzan de Barcelone, enseigne aux gens à embrasser leur côté sauvage et à maîtriser l’art du singe, qui comprend grimper, sauter, se balancer des arbres et à peu près tout ce dont Tarzan est capable. de.

Une fois que vous avez suivi plusieurs cours, vous devenez membre d’une communauté de personnes partageant les mêmes idées, libres d’esprit et aimant faire des singes. Ils l’appellent le «mouvement Tarzan».

Dans une interview avec des journalistes locaux, Victor a déclaré qu’il entraînait ses élèves à se déplacer de branche en branche comme des animaux et les aidait à atteindre le summum de l’agilité. “C’est une pratique dans laquelle on pratique du sport, mais on se déconnecte aussi et on s’identifie à la nature”, a-t-il déclaré.

Victor Manuel Fleites a commencé à donner ses cours au Parque de la Ciudadela de Barcelone, où il a depuis développé une petite clientèle parmi les habitants. Il a trouvé des arbres avec des branches qui étaient bonnes pour se balancer et grimper, et ce sont ses écoles du mouvement Tarzan.

Victor pense que son mouvement Tarzan est un mélange de sport et de discipline mentale, conçu pour rapprocher les pratiquants du genre de vie que l’humanité semble avoir oublié. Le mouvement se compose désormais d’une cinquantaine de personnes, qui ont également un groupe WhatsApp.

