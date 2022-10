Apprenez les traditions locales lors de l’une des trois promenades au cimetière proposées ce mois-ci dans le comté de DeKalb – Shaw Local

DeKALB – Trois organisations d’histoire du comté de DeKalb prévoient des promenades dans les cimetières ce mois-ci : le centre d’histoire de Leland, le centre d’histoire du comté de DeKalb et la société historique de Hinckley.

Pour célébrer le 150e anniversaire du cimetière de Leland, la Société historique de Leland organisera une collecte de fonds à pied du cimetière à 14 h le samedi 8 octobre, une partie des bénéfices étant reversée au cimetière. Il y aura six “discussions au cimetière”.

Les billets coûtent 15 $ pour le public, 10 $ pour les membres et 5 $ pour les étudiants. Les billets peuvent être achetés en ligne sur lelandhistory.org ou au cimetière le jour de l’événement. Un transport limité en chariot sera disponible pour ceux qui ne peuvent pas marcher dans le cimetière.

Le dimanche 9 octobre, le centre d’histoire du comté de DeKalb accueillera “Etched in Stone” à 13h30 au cimetière d’Elmwood, où huit personnes seront mises en évidence. Le programme sera dirigé par un noyau de bénévoles dévoués comprenant des représentants des Sons of Union Veterans et de l’Église d’Israël de Dieu.

Les histoires incluent le révérend Sorenson, le Dr James Harrington, Arthur Kingren, le maréchal Stark, Mattie Crosswell et deux évêques de l’Église d’Israël de Dieu – l’évêque Jones et l’évêque Thomas.

L’événement commencera à la maison du matin avec un aperçu de l’histoire du cimetière Elmwood. Il y a des frais de 5 $.

La Hinckley Historical Society organisera sa promenade au cimetière à 15 h le dimanche 23 octobre au cimetière Greenwood sur le chemin Somonauk au sud de la route 30. Au cours du programme, la société partagera l’histoire du cimetière et les histoires liées à une demi-douzaine de personnes enterrées à Greenwood.

Il n’y a pas de frais, mais les visiteurs sont invités à faire un don de bonne volonté. Il y aura aussi des rafraîchissements.

Pour information, visitez dekalbcountyhistory.org, lelandhistory.org ou hinckleyhistoricalsociety.org.