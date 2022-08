Apprenez les compétences fondamentales en cybersécurité avec ces 4 cours en ligne

La cybersécurité a vu demande constante de plus de talents au cours des dernières années. Et cette demande ne semble qu’augmenter. Comme apprendre comment coderacquérir des compétences fondamentales en cybersécurité peut être précieux dans la société numérique d’aujourd’hui, que vous souhaitiez démarrer une nouvelle carrière dans le domaine ou mieux comprendre comment être plus en sécurité dans votre vie quotidienne.

Avant de vous lancer dans l’apprentissage de la cybersécurité, cela peut vous aider à affiner votre concentration si vous savez déjà quel domaine spécifique vous intéresse. La formation en cybersécurité peut être une voie vers des emplois comme analyste informatique judiciaire ou ingénieur en sécurité informatique.

Voici quatre cours de cybersécurité en ligne qui peuvent vous aider à apprendre les fondamentaux et à renforcer votre CV. Bien que vous ayez peut-être besoin d’un diplôme universitaire ou d’une certification en cybersécurité pour obtenir un emploi dans le domaine, ces cours de plateformes d’apprentissage en ligne peuvent vous aider à tester les eaux et à vous lancer dans une nouvelle carrière ou un nouveau parcours d’apprentissage.

Coursera/Capture d’écran par Shelby Brown/CNET La spécialisation Introduction à la cybersécurité est proposée par la Tandon School of Engineering de l’Université de New York. Bien que le cours soit une introduction, une certaine familiarité avec la gestion et les concepts informatiques pourrait être utile. Vous acquerrez des compétences telles que la cryptographie, l’évaluation des risques, la cyberdéfense et la sécurité de l’information. La spécialisation du programme de cybersécurité est composée de quatre cours – Introduction aux cyberattaques, Contre-mesures des cyberattaques, Détection et atténuation des cybermenaces en temps réel, et Sécurité des entreprises et des infrastructures. Coursera estime qu’il faut environ quatre mois pour terminer la spécialisation. Ce que ça coûte: Coursera fonctionne plus comme un cours universitaire en ligne traditionnel avec des fenêtres d’inscription. Parfois, les certificats que vous gagnez peuvent faire l’objet d’une demande de crédit dans une institution, mais cela doit être indiqué. Lorsque vous vous inscrivez à Coursera, vous bénéficiez d’un essai gratuit de sept jours, puis cela commence à 59 $ par mois. Vous pouvez également choisir d’auditer la classe gratuitement, ce qui vous permet de lire et de visualiser uniquement le contenu du cours.

Les grands cours / Capture d’écran par Shelby Brown / CNET Ce cours de Paul Rosenzweig, professeur de droit à la faculté de droit de l’Université George Washington, est destiné à vous aider à comprendre la structure d’Internet, les dangers qui l’accompagnent et, finalement, comment les gérer et les réduire. Au cours de 18 conférences, Rosenzweig se penche sur des sujets spécifiques de cybersécurité, notamment les vulnérabilités, les virus, les mégadonnées, le rôle du gouvernement dans la cybersécurité, la façon dont la confidentialité doit ou ne doit pas être définie et la diffusion mondiale de l’information. Ce que ça coûte : The Great Courses n’a pas de frais d’abonnement fixes comme Skillshare. Le cours de Rosenzweig coûte 30 $ en vidéo instantanée, 20 $ en audio instantané ou 50 $ en DVD. Au moment de la publication, il y a une vente sur le site Web The Great Courses. Lorsque vous créez un compte Great Courses, vous pouvez diffuser le cours gratuitement avec un essai avec Les Grands Cours Plus. Le contenu est ensuite accessible via l’application iOS ou Android, ou sur votre téléviseur via l’application Roku, Chromecast, Amazon Fire TV et Apple TV.

Udemy/Capture d’écran par Shelby Brown/CNET Le cours Cybersécurité en 90 minutes peut aider les débutants ou les professionnels dans le domaine, selon l’instructeur Mohammad Adly, qui a un doctorat en réseaux informatiques. Adly note que l’objectif du cours est de souligner les éléments essentiels de la sécurité pour les organisations informatiques. À la fin du cours, vous devriez être en mesure d’utiliser vos compétences en cybersécurité pour mettre en place une base sécurisée pour votre environnement informatique ou être en mesure d’examiner en profondeur ceux qui existent déjà. Ce que ça coûte : Les prix des cours d’Udemy sont fixés par les instructeurs individuels à partir d’un niveau de prix, à moins qu’ils ne choisissent de les offrir gratuitement. Ce cours coûte 19 $. Au moment de la publication, il y a une vente sur le site Web d’Udemy.

Udemy/Capture d’écran par Attila Tomaschek/CNET Nathan House, PDG et fondateur de la société britannique de formation et de conseil en cybersécurité Station X, propose un cours complet en quatre volumes qui couvre pratiquement tout ce que vous devez savoir sur la cybersécurité. Cela signifie que vous pouvez bénéficier du cours de House, que vous soyez débutant avec une compréhension de base des systèmes d’exploitation, des réseaux et d’Internet, ou que vous connaissiez déjà bien la cybersécurité. À travers les quatre volumes, House couvre des sujets tels que la prévention du piratage, la sécurité informatique, la sécurité du réseau, la navigation anonyme, les VPN, le chiffrement de disque et la prévention des logiciels malveillants. Il s’agit d’un cours de cybersécurité vaste et approfondi qui comprend près de 55 heures de contenu au total. Ce que ça coûte : Chacun des quatre volumes de ce cours est disponible à l’achat individuellement sur Udemy. Les prix sont fixés par l’instructeur du cours et varient de 16 $ à 22 $ par volume. Au moment de la publication, il y a une vente sur le site Web d’Udemy.

