Apprenez la langue des signes avec ce forfait tout-en-un en vente pour seulement 20 $

Être capable de communiquer dans une deuxième langue est incroyablement utile, mais vous n’auriez peut-être pas pensé à ajouter la langue des signes à votre répertoire auparavant. De nombreuses personnes sourdes et malentendantes utilisent la langue des signes comme moyen de communication. Par conséquent, être capable de converser en langue des signes est une compétence qui serait un atout pour tout le monde. Le d’Intellezy Learning et Able Lingo propose 13 cours couvrant un large éventail de termes et d’expressions essentiels en ASL. Et il est réduit à seulement 20 $ pour une durée limitée.

L’ASL utilise les yeux, le visage, les mains et le corps d’une personne pour communiquer. Ce forfait comprend 29 heures d’enseignement qui vous aideront à maîtriser les signes utiles, à améliorer votre communication et à devenir un expert en langue des signes américaine. Vous n’avez besoin d’aucune connaissance préalable pour commencer : ces sessions vous apprendront tout ce que vous devez savoir sur l’alphabet, les couleurs et les chiffres, ainsi que sur les noms, les verbes, les adverbes, les termes commerciaux, etc. Grâce à des examens périodiques en cours de route, vous pourrez également corriger votre formulaire et vous assurer que vous signez correctement.

