Apprenez la bonne façon de trancher les grenades avec cette vidéo virale époustouflante

Les grenades rouges juteuses sont incroyablement savoureuses et enrichies des bienfaits des nutriments. Cependant, ils sont notoirement difficiles à trancher en raison de leur revêtement extérieur dur. En conséquence, de nombreuses personnes finissent par faire des dégâts en coupant ce fruit. Mais mettant fin à cet effort acharné de trancher des grenades, cette vidéo virale donne le tutoriel parfait sur la façon de maîtriser l’art de les couper.

La vidéo désormais virale a été partagée sur Twitter par Vala Afshar, un évangéliste numérique en chef d’une société de logiciels appelée Salesforce. “Voici comment couper correctement une grenade”, lit-on dans son tweet.

Voici comment bien couper une grenade pic.twitter.com/R64dzkg63R — Vala Afshar (@ValaAfshar) 3 novembre 2022

Le clip s’ouvre sur un homme qui s’approche d’une vigne de grenades. Il découpe l’un des fruits avec un couteau, en utilisant ses mains habiles, avant de montrer aux spectateurs une méthode simple et conventionnelle pour couper des grenades. L’homme enlève d’abord l’enveloppe extérieure sèche du fruit, connue sous le nom de cosse. Il tranche ensuite le fruit avec des coupes précises en forme hexagonale et enlève ce morceau.

De ses mains habiles, il coupe à nouveau le fruit uniformément de tous les côtés avant de déchirer toutes les parties, créant un brillant motif floral découpé. La vidéo se termine avec l’homme qui termine son jeu de trancher habile en retirant la moelle blanche spongieuse de l’intérieur de la grenade.

Twitter a été stupéfait par la technique cool de coupe de grenade et de nombreux utilisateurs ont afflué vers les commentaires pour exprimer la même chose. Un utilisateur a expliqué qu’il n’avait pas suivi le processus et a écrit : “J’ai essayé hier et j’ai complètement foiré. Taché également ma chemise blanche. Je m’en tiendrai au jus de grenade.

Un autre s’est interrogé, “j’ai vu ça il y a quelques semaines et je me suis dit “j’ai mal agi pendant 30 ans”. Est-ce que tous les Iraniens devraient connaître cette technique ? “Sainte princesse c’est cool”, a fait remarquer un troisième utilisateur.

J’ai essayé ça hier et j’ai complètement foiré. Taché également ma chemise blanche. Je m’en tiendrai au jus de grenade —Ryan R (@Ryanraz123) 3 novembre 2022

J’ai vu ça il y a quelques semaines et je me suis dit “j’ai mal agi pendant 30 ans”. Tous les Iraniens devraient-ils connaître cette technique. 😂😂 — Cendre (@Ash_Athena_Ash) 3 novembre 2022

Sainte princesse c’est cool🔥🔥 — Connie (@bethechange1682) 3 novembre 2022

Jusqu’à présent, le clip viral a amassé plus de 3,1 millions de vues et reçu plus de 4 000 likes sur Twitter.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz ici