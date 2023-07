Apprenez-en plus sur le violon le 8 juillet à la bibliothèque La Salle – Shaw Local

La Bibliothèque publique de La Salle accueillera, en personne, le musicien-historien Dennis Stroughmatt jouant du violon et discutant de l’histoire de l’instrument à 13 h le samedi 8 juillet.

Le programme de Stroughmatt s’intitule « Play That Hot Fiddle: Old Time Radio, Rural Music, and the Life of Southern Illinois Swing Fiddler, ‘Pappy’ Wade Ray ». Le programme traite de Wade, originaire de l’Illinois, et de l’influence qu’il a eue sur Stroughmatt et d’autres musiciens.

Ce programme est gratuit et ouvert au public et a été rendu possible grâce à une subvention du Illinois Humanities Council, une agence d’État. Illinois Humanities est soutenu en partie par le National Endowment for the Humanities et l’Assemblée générale de l’Illinois, par l’intermédiaire du Conseil des arts de l’Illinois, une agence d’État, ainsi que par des contributions de particuliers, de fondations et d’entreprises.

La bibliothèque publique de La Salle est située au 305, rue Marquette, La Salle, et est conforme à l’ADA et accueillante. Pour plus d’informations, contactez la Bibliothèque publique de La Salle au 815-223-2341.