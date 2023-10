Si vous avez des créatures à la maison, vous savez que les amis à quatre pattes font partie de la famille. Il est tout à fait naturel que vous souhaitiez apprendre tout ce qu’il y a à savoir sur vos animaux de compagnie, et Basepaws comprend à quel point cela est important pour les propriétaires d’animaux. Les kits de tests ADN Basepaws peuvent vous donner accès à des informations détaillées sur vos animaux sans débourser une tonne d’argent pour un vétérinaire.

Pour les propriétaires de chiens, le Test race + santé est une excellente option qui fournit une analyse détaillée de la constitution génétique et des caractéristiques physiques de votre chiot, ainsi que des informations précieuses sur sa santé. Et pour le moment, vous pouvez le récupérer pour seulement 85 $ sur Amazon, ce qui vous permet d’économiser 64 $ par rapport au prix habituel. Cette offre est disponible jusqu’au 31 octobre, alors assurez-vous de passer votre commande avant cette date si vous ne voulez pas manquer ces économies.

Le test ADN Basepaws est un kit à domicile qui peut vous aider à déterrer la saleté sur votre compagnon canin. Il vous fournira un rapport détaillé sur les races présentes dans les gènes de votre chiot, ainsi que sur les traits uniques qui affectent sa taille, son pelage et d’autres attributs physiques. De plus, il teste plus de 280 marqueurs génétiques qui peuvent vous aider à prendre des décisions éclairées concernant les soins de santé de votre chien.

Tout ce que vous avez à faire est de tamponner les dents et les gencives de votre chiot à l’aide du kit que Basepaws vous envoie et de le renvoyer au laboratoire (une étiquette d’expédition gratuite est incluse). Vous obtiendrez les résultats dans quatre à six semaines et l’entreprise vous enverra même des recommandations pour les traitements de soins à domicile.

Vous pouvez retrouver la même offre directement sur Pattes de base. Et pour vos amis félins, Amazon a marqué les Basepaws Test ADN de chat jusqu’à 119 $ lorsque vous coupez le coupon sur la pagevous économisant 40 $.

