Apprenez-en davantage sur l’influence de l’IA au prochain NIU STEM Cafe – Shaw Local

DeKALB – Le prochain café STEM de la Northern Illinois University explorera l’influence et l’éthique des technologies d’intelligence artificielle.

Le STEM Cafe aura lieu mercredi à 18h30 au Fatty’s Pub and Grille, 1312 W. Lincoln Highway, DeKalb, selon un communiqué de presse. De la nourriture et des boissons sont disponibles à l’achat chez Fatty’s.

L’entrée à l’événement est gratuite et ouverte au public. L’inscription est obligatoire pour y assister.

Au cours du STEM Café, les participants peuvent en apprendre davantage sur les implications éthiques et pratiques de l’IA pour la communication et la créativité. Les entreprises ont peur d’être à la traîne de celles qui utilisent l’IA. Ils sont également prudents à l’égard de l’IA, en particulier quant à la frontière entre ce qu’elle peut faire et ce qu’elle devrait éviter.

Parmi les intervenants invités de l’événement figurent David J. Gunkel, professeur d’études des médias et de recherche présidentielle, professeur de bourses et de talent artistique à l’UNIO, et Andy Jeon, professeur adjoint de marketing à l’UNIO.

Les cafés NIU STEM font partie de NIU STEAM et sont conçus pour sensibiliser le public au rôle essentiel que jouent les domaines STEM dans la vie quotidienne. Pour vous inscrire, visitez go.niu.edu/stemcafe.