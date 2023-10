Apprenez-en davantage sur la musique latino en tant qu’histoire culturelle au programme du mercredi à Ellwood House – Shaw Local

DeKALB – Ceux qui souhaitent en savoir plus sur la musique latino en tant qu’histoire culturelle sont invités à assister à un programme mercredi à DeKalb.

La journaliste musicale et culturelle Catalina Maria Johnson dirigera le programme « Latinos in Illinois and the USA : Music as a Cultural History ». Le coup d’envoi sera donné à 18h30 au Ellwood House Museum, 420 Linden Place.

«Nous sommes ravis que Catalina Maria Johnson lance notre programme d’automne Arts in Action, rendu possible grâce à une généreuse subvention du Conseil de santé mentale communautaire du comté de DeKalb», a déclaré Michelle Donahoe, directrice exécutive du centre d’histoire du comté de DeKalb.

La musique peut être vue et « lue » comme un outil qui partage les valeurs culturelles, les racines et l’histoire des peuples, selon les organisateurs et un communiqué de presse du centre d’histoire. De nombreux genres musicaux latinos partagent les préoccupations des Latinos au fil des années – des chansons documentant la vie quotidienne aux airs de célébration en passant par la musique de protestation et bien plus encore – la musique raconte les histoires de nos vies, ont déclaré les organisateurs.

Au cours du programme, Johnson se concentrera sur un large aperçu des jalons de la musique au fil des siècles afin de comprendre l’histoire, les racines et les préoccupations des Latinos sur cette terre, avec un accent particulier sur les populations latino-américaines qui ont profondément marqué l’État de l’Illinois. ‘ culture et musique, selon le communiqué.

La présentation, associée à des diapositives et à des échantillons musicaux, est vivante et axée sur la participation, la discussion et l’exploration de sujets complexes à travers le plaisir musical.

Les prochains événements Arts in Action incluent une discussion au coin du feu avec l’auteur à succès du New York Times, Clint Smith, le 11 octobre, co-parrainée par la Northern Illinois University. Un autre événement, « Too Close to Home : Tim Egan’s ‘Fever in the Heartland’ » avec Amy Levin et Stan Arnold, aura lieu le 9 novembre. Ted Williams II, chercheur en sciences humaines dans l’Illinois, présentera « 1619 : The Journey of a People, the Musical »le 16 novembre.

Pour information visitez dekalbcountyhistory.org ou appelez le 815-895-5762.