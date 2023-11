Apprenez des informations précieuses sur votre microbiome intestinal avec le kit de test à domicile

CONTENU SPONSORITÉ

Les tomates sont-elles saines ? Avocats? Des noisettes? Selon Viome, une entreprise de technologie de la santé, il n’existe pas d’aliment universellement sain : ce qui est sain pour une personne peut être incendiaire pour une autre.

Avec l’augmentation des maladies chroniques dans le monde, il était clair pour le fondateur de l’entreprise, Naveen Jain, que la maladie était un problème qui méritait d’être combattu par la prévention. Il a réuni une équipe de scientifiques pour lancer une entreprise capable d’analyser votre intestin afin de comprendre la cause de l’inflammation, qui est à l’origine de nombreuses maladies chroniques, ainsi que de symptômes tels que ballonnements, insomnie, problèmes de peau, troubles d’estomac, manque d’énergie. énergie, douleurs articulaires, et plus encore.

Viome peut identifier : de un kit de test à domicile— ce qui se passe réellement dans votre corps et de quels aliments et suppléments vous avez besoin pour vous aider à fonctionner de manière optimale.

La société utilise une technologie à haute résolution appelée séquençage du méta-transcriptome pour identifier tous les micro-organismes vivant dans votre intestin, des bactéries et virus aux champignons, levures, parasites et bactériophages. Grâce à ces données, Viome recommande quels aliments et suppléments peuvent vous aider à atteindre une fonction microbienne optimale.

9 découvertes surprenantes que Viome a découvertes…

1. Une alimentation « saine » n’est pas toujours saine pour tout le monde

On vous a peut-être conseillé de manger vos légumes verts, et le fait que les légumes verts et les noix sont anti-inflammatoires. Les données montrent que ce n’est pas toujours vrai.

Les épinards, le son, la rhubarbe, les betteraves, les noix et les beurres de noix contiennent tous des oxalates. Nous savons maintenant que les aliments contenant de l’oxalate peuvent être nocifs, à moins que des microbes ne soient présents qui peuvent les métaboliser en une substance non nocive. 30 % des 5 300 000 clients Viome analysés jusqu’à présent ne disposent pas des microbes nécessaires pour métaboliser correctement les oxalates. En d’autres termes, les « aliments sains » comme les épinards ne sont en réalité pas sains pour ces personnes.

2. Mangez-vous trop de protéines ?

Les régimes paléo, céto et haute performance contiennent beaucoup de protéines qui aident à développer les muscles et à fournir de l’énergie, mais si certaines personnes mangent trop, cela peut provoquer une inflammation et diminuer la longévité.

Viome analyse votre microbiome pour déterminer si vous consommez trop de protéines qui nourrissent des bactéries fermentant les protéines comme Alistipes putredinis et Tanneralla forsythia, et si ces organismes produisent des substances nocives telles que l’ammoniac, le sulfure d’hydrogène, le p-crésol ou la putrescine, qui peuvent endommager votre muqueuse intestinale.

3. Les « aliments sains » peuvent-ils exacerber les maladies cardiaques ?

La choline présente dans certains aliments peut être transformée par des bactéries en triméthylamine (TMA), qui est associée aux maladies cardiaques lorsqu’elle est absorbée par votre corps et convertie en TMAO. La conversion de la TMA ne se produit pas chez les individus à moins qu’ils n’aient les bactéries appropriées dans leur microbiome. Encore une fois, Viome peut voir la production de TMA et de nombreuses gamma-protéobactéries qui effectuent cette conversion.

Quels aliments contiennent de la choline ? Le foie, le saumon, les pois chiches, les pois cassés, les œufs, les haricots blancs et les cacahuètes constituent un petit échantillon. Avant de décider de vous lancer pleinement dans le pescatarien ou le paléo, vous voudrez peut-être vérifier si votre microbiome produit du TMA avec ce saumon ou ce steak.

4. Trop de fer peut provoquer une inflammation

Les minéraux comme le fer présents dans vos aliments peuvent, dans certains environnements microbiens inflammatoires, favoriser la croissance d’agents pathogènes comme Esherichia, Shigella et Salmonella. D’un autre côté, lorsque vous ne consommez pas suffisamment de fer, vous pourriez devenir anémique, entraînant une faiblesse et un essoufflement. Données de Viome peut révéler si vous devriez éviter ces aliments riches en fer.

5. Le stress et l’anxiété apparaissent dans votre microbiome

Notre intestin et notre cerveau sont reliés par le nerf vague. Une grande majorité de neurotransmetteurs sont également interconnectés avec notre microbiome. Étonnamment, 90 % de toute la sérotonine (un neurotransmetteur du bien-être) est produite par votre microbiome intestinal et non par votre cerveau.

Lorsque vous avez un microbiome inadapté qui produit une grande quantité de toxines comme le sulfure d’hydrogène, la muqueuse de votre intestin commence à se détériorer et devient ce que l’on appelle un « intestin qui fuit ». Cela provoque une inflammation chronique de faible intensité, qui a été identifiée comme une source potentielle de dépression ou de niveaux d’anxiété plus élevés, en plus de nombreuses autres maladies chroniques.

6. Vous voulez plus d’énergie, rééquilibrez votre microbiome

Le microbiome est responsable de l’extraction des calories, qui crée de l’énergie, par des voies telles que le cycle de l’acide tricarboxylique. Notre corps dépend de l’énergie produite par notre intestin.

Les microbiomes efficaces et performants sont excellents pour les athlètes qui ont besoin de plus d’énergie, mais sous-optimaux pour ceux qui ont un mode de vie sédentaire. Et si les microbes ne peuvent pas ou ne veulent pas métaboliser le glucose (sucre) que vous consommez, il sera stocké sous forme de graisse.

7. Vous avez des douleurs articulaires ? Votre microbiome peut vous dire pourquoi

Le lipopolysaccharide (LPS) est une molécule pro-inflammatoire fabriquée par certains de vos microbes. Trop de LPS peut faire des ravages sur votre système immunitaire et le mettre en mode overdrive. Lorsque votre système immunitaire est hyperactif, vos articulations et d’autres parties du corps subissent souvent des dommages collatéraux dus à l’inflammation.

Votre microbiome peut vous faire sentir plus vieux, car il ne cesse de donner des avertissements à votre système immunitaire, conduisant finalement à des douleurs chroniques. Si vous souffrez d’une maladie se terminant par « -ite », il est possible que lorsque vous équilibrez votre microbiome, l’inflammation causée par votre « -ite » soit réduite.

8. Le lien entre un faible taux d’acide gastrique et les maladies chroniques

L’acide présent dans votre estomac vous protège des bactéries présentes dans votre bouche ainsi que des parasites et champignons présents dans vos aliments. Lorsque votre taux d’acide gastrique est faible, les bactéries de votre bouche se propagent jusqu’à votre tractus gastro-intestinal, une invasion associée aux maladies auto-immunes et à l’inflammation.

Nous commençons à apprendre qu’un faible taux d’acide gastrique est peut-être l’une des principales causes de maladies chroniques. Quels genres de choses causent un faible taux d’acide gastrique ? Stress et antiacides comme Nexium et Prilosec.

9. Les glucides peuvent être des précurseurs de protéines et ne sont pas aussi mauvais qu’on pourrait le penser

Tant que votre microbiome est à la hauteur, les glucides ne sont pas mauvais. La clé est de savoir si votre microbiome peut transformer les féculents que vous consommez en acides aminés. Votre microbiome comprend 20 % de vos acides aminés à chaîne ramifiée (BCAA), et il s’adaptera pour produire ces BCAA vitaux de presque toutes les manières possibles, en fonction de votre alimentation.

Comment faire analyser votre intestin

Donner la priorité à la santé de votre microbiome est essentiel. Et Viome peut vous aider à commencer à restaurer votre microbiome intestinal et votre santé globale. Leurs tests basés sur l’ARN vous fournissent des résultats précis sur les aliments ou les suppléments dont vous avez besoin pour une santé optimale.

Le test d’intelligence intestinale (un test d’échantillon de selles à domicile avec analyse) coûte normalement 259 $, mais les lecteurs de GNN peuvent bénéficier d’une réduction de 110 $ de rabais avec code GNNréduisant ainsi vos coûts à 149 $. Le test comprend une analyse et des recommandations pour soutenir votre santé intestinale et rétablir l’équilibre de votre microbiome intestinal.

Si vous souhaitez une analyse et des recommandations plus complètes, vous pouvez obtenir leur Test d’intelligence corporelle complètequi analyse votre sang et votre salive, en plus de vos selles, pour vous donner les recommandations les plus précises pour soutenir votre santé globale.

[New Yorkers PLEASE NOTE: Viome only ships Gut Test products to New York state at this time.]

Pour 289 $ (en utilisant le code de réduction GNN), le Test d’intelligence corporelle complète fournit une analyse sur les domaines suivants de votre santé, en plus de votre santé intestinale :

Cellulaire et efficacité énergétique

Réponse inflammatoire

Santé du système immunitaire

Santé bucco-dentaire

Santé cérébrale et cognitive

Santé cardiaque et cardiométabolique

Âge biologique

Ces tests plus complets répondent à des questions clés telles que :

• Vos cellules fonctionnent-elles efficacement ou subissent-elles un stress dû au stress oxydatif, à une inflammation ou à des toxines environnementales ?

• Votre système immunitaire est-il préparé à affronter des bactéries ou des virus envahissants ?

• Votre âge biologique correspond-il à votre âge chronologique ?

Apprenez-en davantage sur Viome.com – et n’oubliez pas d’utiliser le code de réduction GNN pour économiser 110 $ sur n’importe quel test Viome Intelligence.

Découvrez leurs témoignages convaincants ci-dessous :et lisez plus de critiques, ici.

« J’ai perdu 13 kilos, mon acné est partie (j’ai 41 ans), je n’éructe plus après chaque repas, mes ballonnements ont disparu, je n’ai plus de maux de tête quotidiens, je me sens mieux, j’ai plus d’énergie, Je ne suis pas toujours affamé… la liste pourrait s’allonger encore et encore… Je ne pourrai jamais assez vous remercier ! – Emily, cliente de Viome

« J’ai perdu 20 livres depuis que je suis passé aux aliments « Viome Approved ». Plus d’énergie. Penser clairement. Et j’ai eu de grosses bosses sur le visage et sur la peau que mon médecin a qualifiées de « vieillissement » et auxquelles je devrais m’habituer – elles ont presque complètement disparu. – Puce, client Viome

« J’ai passé mon premier test en juin et j’ai retesté en janvier. J’ai remarqué que ma santé globale a radicalement changé. Mes ongles poussent maintenant, je peux désormais manger/boire confortablement des produits laitiers alors qu’avant j’aurais juré être intolérant au lactose. Et j’ai perdu 23 livres qui me hantaient depuis près de dix ans ! – SuzanneClient Viome

(Tout achat chez Viomé l’utilisation du code de réduction bénéficiera également à GNN avec une commission.)