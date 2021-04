De plus, vous pouvez trouver des ressources adaptées à l’âge sur le Bureau de la protection financière des consommateurs L’argent au fur et à mesure que vous grandissez section, qui propose également des activités, ainsi que des suggestions pour démarrer la conversation. L’association à but non lucratif Académie Khan propose des cours en ligne gratuits sur toutes sortes de sujets, y compris les finances personnelles et l’argent.

L’American Bankers Association Foundation, qui parraine une « Apprenez à vos enfants à sauver la journée« Le 21 avril, un site Web a décidé de ressources, y compris un jeu de bingo » Bankers and You « , des feuilles de coloriage » Needs vs. Wants « et des conseils de finances personnelles pour les jeunes enfants.