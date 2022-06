Apprenez à naviguer comme une chauve-souris en 10 semaines

Ils ont appris à «voir» leur environnement en puisant dans les parties visuelles du cerveau, ont déclaré les chercheurs. À la fin de l’étude de 10 semaines, le groupe était capable de parcourir les couloirs avec moins de collisions et d’identifier la taille et la forme des objets qui leur étaient présentés, quel que soit leur âge ou leur statut visuel.

Dans une étude de 2021, les chercheurs ont mis au défi les personnes voyantes et malvoyantes de traverser une série de labyrinthes et de décrire des objets en utilisant des techniques d’écholocation qui impliquaient de faire des clics verbaux.

Le processus s’appelle l’écholocation. Utilisé par les chauves-souris pour se déplacer dans l’obscurité, c’est le processus de localisation d’un objet à l’aide d’ondes sonores en écho. Les dauphins et les baleines l’utilisent également pour naviguer dans l’eau. Un nouveau Étude de l’Université de Durham montre comment les humains aussi peuvent développer ce “sixième sens” en environ 10 semaines en envoyant le bon code de clics et de claquements verbaux.

Les personnes aveugles âgées de près de 80 ans étaient capables de maîtriser facilement les compétences et se cognaient contre les murs autant que les sujets plus jeunes ; cependant, les plus jeunes étaient plus rapides à terminer les labyrinthes.

Recherche qui vient d’être publiée de l’université s’est appuyée sur ces découvertes en testant l’efficacité de ces compétences d’écholocation et en notant qu’elles sont plus précises lorsque les objets sont à un angle de 45 degrés au lieu d’être droit devant. Les chercheurs ont observé la précision avec laquelle des écholocateurs experts détectaient un disque au niveau de la tête tenu à différents angles. À l’avenir, ils espèrent utiliser leurs observations pour améliorer les systèmes de radar et de sonar artificiels.

La nouvelle étude suggère que les processus d’écholocation des humains et des chauves-souris sont plus similaires qu’on ne le pensait auparavant. Les humains et les chauves-souris sont plus habiles à interpréter les échos lorsque leurs oreilles reçoivent un son à un angle. Considérant à quel point Homo sapiens sont des chiroptères, la similitude est remarquable, notent les auteurs.

Des clics pour améliorer des vies

Plus de 80 % des personnes malvoyantes de l’étude de 2021 ont signalé un sentiment d’indépendance et de bien-être plus fort après avoir appris les techniques de claquement de langue. Beaucoup ont noté que c’était comme apprendre une nouvelle langue qui leur permettait de sortir par eux-mêmes, d’explorer des environnements inconnus et d’avoir de meilleures relations avec leurs amis et leur famille.