Apprenez à jouer au curling et aux échecs et aux jeux ojibwe

1er novembre — Peuplier : les pompiers volontaires de Poplar serviront un petit-déjeuner aux crêpes de 7 h à 11 h à l’église luthérienne de la paix, 9523 US Highway 2. Coût : 7 $ pour les 12 ans et plus, 3 $ pour les 6-11 ans et gratuit pour les 5 ans et plus. sous.

Supérieur : Traders Village du comté de Douglas organise un marché de cadeaux de 9 h à 15 h dans le bâtiment 4-H du parc des expositions Head of the Lakes.

Allouez : Un spectacle de cartes avec environ 25 tables de cartes et d’objets de collection se déroule de 9h à 15h au Belgian Club, 3931 E. Second St.

Supérieur : L’exposition des anciens combattants de Twin Ports se déroule de 10 h à 15 h à l’armurerie de la Garde nationale de l’armée américaine à Superior, 32 N. 21st St. L’événement communautaire gratuit, organisé en coordination avec le centre des anciens combattants et des étudiants non traditionnels de l’Université du Wisconsin-Superior et Le bureau des services aux anciens combattants du comté de Douglas présentera des fournisseurs locaux, des entreprises appartenant à des anciens combattants, des opportunités d’emploi et des ressources pour les anciens combattants.

Supérieur : un salon de guérison et de bien-être holistique se déroule de 10 h à 17 h à l’UW-Superior de l’Union Yellowjacket. Conférenciers et vendeurs, notamment des guérisseurs énergétiques, des lecteurs de Tarot et des vendeurs d’huiles essentielles. Entrée 5 $.

Supérieur : les enfants peuvent s’arrêter à la bibliothèque publique supérieure entre 10 h 00 et midi pour fabriquer des arbres reconnaissants et des attrape-soleil à feuilles inspirés de l’émission PBS « Daniel Tiger’s Neighborhood ».

Solon Springs : L’église luthérienne Our Saviors, 11405 S. First St. W., organise une vente aux enchères, un dîner et une collecte de fonds musicale de 17 h à 19 h. Le menu du dîner comprend des sandwichs au porc effiloché, des accompagnements, un bar à desserts et des boissons, avec une assiette pleine pour 15$ ou une demi-portion pour 8$. Bruce Nelson et Charlotte Sanborn assureront la musique. Il y aura également un encan silencieux et une vente de pâtisseries.

Supérieur : Le Superior Curling Club organise un atelier d’apprentissage du curling de 16 h à 19 h dans ses locaux du parc des expositions. À partir de 10 ans, les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. Le coût est de 10 $ et comprend le dîner. Pour plus de détails et d’inscription, rendez-vous sur supérieurcurlingclub.com.

Supérieur : Apprenez à administrer de la naloxone, un médicament qui peut inverser une surdose d’opioïdes, à 10 h et 14 h au Centre de santé communautaire du lac Supérieur, 2222 E. Fifth St. Aucun RSVP n’est nécessaire.

Supérieur : Un cours de budgétisation gratuit pour le cours de vacances a lieu de 10h à 11h à Superior Choice Credit Union. Aucun RSVP requis.

Supérieur : L’heure du conte, avec des histoires, des chansons et des travaux manuels, a lieu à 10h30 à la Bibliothèque publique supérieure.

Supérieur : L’Université du Wisconsin-Superior organise une soirée de jeu traditionnelle Ojibwe de 17 h à 19 h dans la grande salle de l’Union Yellowjacket. Gratuit et ouvert sur la communauté, les participants peuvent s’initier et participer aux jeux de plat (begesi), de mocassin et de crosse (baaga’adowewin).

Supérieur : Le Twin Ports Chess Club propose des cours d’échecs gratuits de 17h à 19h à la bibliothèque publique supérieure. Apprenez à jouer ou améliorez votre jeu. Aucune inscription requise.

Supérieur : Un cours de yoga est offert pour les 12 ans et plus à 18h15 à la Bibliothèque publique supérieure. Apportez un tapis si vous en avez un. Dons à la bibliothèque acceptés.

Supérieur : La Coalition pour la prévention des toxicomanies du comté de Douglas organisera une formation publique gratuite sur la réponse aux surdoses de 11 h 30 à 12 h 30 dans la salle de conférence de la bibliothèque publique supérieure, 1530, avenue Tower. La formation comprendra comment repérer les signes d’une surdose. et comment réagir. Les participants recevront un kit Narcan gratuit. Aucun RSVP nécessaire.

Supérieur : Les chefs d’entreprise sont invités à une réunion pour discuter des impacts du projet du pont Blatnik à 13 heures à l’UW-Superior dans la grande salle du Yellowjacket Union au deuxième étage (garez-vous dans le lot 2 ou 11). La réunion est organisée par les départements des transports du Minnesota et du Wisconsin et les chefs d’entreprise expliqueront comment ils ont survécu et prospéré pendant la construction de routes.

Supérieur : Le Page Turners Book Club se réunit à 10h30 à la bibliothèque publique supérieure pour discuter de « The Vaster Wilds » de Lauren Groff.

Supérieur : Le service d’incendie de Supérieur organisera un événement gratuit de vérification des sièges d’auto pour enfants de 16 h à 18 h au siège social, 3326 Tower Ave. Aucun rendez-vous n’est nécessaire.

Supérieur : Les adolescents sont invités à jouer à Donjons et Dragons de 16 h à 17 h 30 un jeudi sur deux à la bibliothèque publique supérieure.

Supérieur : La Société d’Aide Fraternelle Thaddeus Kosciuszko (Club Polonais) se réunit à 18h30 à l’Ordre Fraternel des Aigles, 1710 N. 12th St.

Supérieur : les pianistes Kaju Lee et Lina Lee se produiront à 19h30 à l’UW-Superior dans la salle de récital Webb du Holden Fine and Applied Arts Center, 1805 Catlin Ave. Ils partageront leur héritage musical coréen ainsi que des pièces classiques occidentales. . L’entrée est de 10 $.

Supérieur : Le département de théâtre supérieur de l’Université du Wisconsin présente « The Wolves » à 19h30 au Manion Theatre du Holden Fine and Applied Arts Center, 1805 Catlin Ave. La pièce est une histoire de passage à l’âge adulte sur neuf filles dans une équipe de football d’un lycée. L’entrée est de 5 $ pour les étudiants UW-Superior, de 10 $ pour les personnes âgées et les enfants et de 15 $ pour les adultes.

Supérieur : Le pianiste Chris Dawson donnera un concert de ragtime à 19h30 à l’UW-Superior dans la salle de récital Webb du Holden Fine and Applied Arts Center, 1805 Catlin Ave. L’entrée est de 15 $.

Gordon : Un petit-déjeuner aux crêpes et une tombola de viande pour le Cozy Corners Trail Club auront lieu de 8 h à midi à The Tree Stand Tavern, 6806 E. County Road M. Le petit-déjeuner coûte 8,50 $.

Peuplier : un bazar des Fêtes et une vente de pâtisseries ont lieu de 9 h à 14 h à l’église luthérienne de la paix, 9523 EUS Highway 2. Comprend une promenade de biscuits et une vente de pâtisseries des Fêtes, des enchères, de l’artisanat et des dessins. Le déjeuner comprend des soupes maison, des sandwichs, des bars et du café.

Highland : un marché de vacances se déroule de 9h à 14h dans les bâtiments actuels et anciens de la mairie des Highlands. Une trentaine de vendeurs et les pompiers vendent de la nourriture et des pâtisseries.

South Range : Parkland Community Group organise son exposition annuelle des fêtes de 9 h à 14 h à l’hôtel de ville de Parkland sur la County Highway K. Il y aura 30 artisans et vendeurs, un tirage au sort et de la nourriture et des boissons à vendre. Faites don d’articles de soins personnels, de nettoyage et d’artisanat à Highland Restoration and Wellness, un établissement résidentiel pour femmes travaillant à se remettre d’une dépendance, pour recevoir des dessins.

Ville de Superior : Les services d’incendie auxiliaires de la ville de Superior organisent un repas de chili de 11 h à 14 h à la caserne de pompiers, 4939 S. State Road 35. Le coût est de 8 $ pour les 12 ans et plus et de 5 $ pour les 11 ans et moins.

Supérieur : Le spectacle de dragsters annuel UW-Superior a lieu de 19h à 21h dans l’atrium au rez-de-chaussée du Yellowjacket Union. Gratuit et ouvert au public.

Supérieur : Une cérémonie de la Journée des anciens combattants aura lieu à 11 heures à l’UW-Superior dans l’atrium de la famille Shippar de l’Union Yellowjacket. La cérémonie est ouverte à la communauté et comprendra la présentation des couleurs et de l’hymne national, le discours de Jake Theivagt et la remise des prix d’excellence en service Henry Blomberg.

Supérieur : Un dîner et un tirage au sort pour les anciens combattants auront lieu à 17 h au Superior Elks Lodge, 1503, rue Belknap. Le dîner est gratuit pour les anciens combattants et de 10 $ pour les non-anciens combattants.

Supérieur : L’heure du conte, avec des histoires, des chansons et des travaux manuels, a lieu à 10h30 à la Bibliothèque publique supérieure.

Supérieur : Le Jamboree professionnel et technique de l’Arrowhead Manufacturers and Fabricators Association aura lieu de 13 h à 16 h à l’école secondaire supérieure. Le programme est ouvert aux éducateurs et aux professionnels de la fabrication pour en savoir plus sur les opportunités de partenariat et visiter l’école. Gratuit pour les éducateurs, 25$ pour les membres de l’association et 35$ pour les autres. Plus d’infos et inscription sur

amfa.midwestmanufacturers.com/events

Supérieur : Le Twin Ports Chess Club propose des cours d’échecs gratuits de 17h à 19h à la bibliothèque publique supérieure. Apprenez à jouer ou améliorez votre jeu. Aucune inscription requise.

Supérieur : Le Département du développement de la main-d’œuvre du Wisconsin organise une présentation sur l’intelligence artificielle de 10 heures à midi au Northwest Technical College, dans la salle de conférence 108E. La session gratuite explorera les applications pratiques de l’intelligence artificielle dans divers secteurs d’activité. Inscrivez-vous à

https://tinyurl.com/workforceAI

Supérieur : Polly, le chat thérapeutique, visite la bibliothèque publique supérieure de 15 h à 17 h. Envoyez un e-mail à [email protected] pour vous inscrire à un créneau horaire de 15 minutes pour caresser Polly.

Supérieur : L’église luthérienne Bethel organisera un souper de chili et de soupe de 16 h à 18 h au 5821 John Ave. Offrande volontaire acceptée ; une partie des fonds récoltés servira à acheter des chaussettes pour les personnes sans logement.

Ville de Superior : Le Lions Club de Pattison Park organise un dîner communautaire gratuit de 15 h à 18 h à l’hôtel de ville de Superior, 4917 S. State Road 35. Le menu comprend de la dinde, de la purée de pommes de terre et de la sauce, des légumes, des petits pains et un dessert.

