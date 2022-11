Apprenez à jouer au curling au Kelowna Curling Club – Kelowna Capital News

Avez-vous déjà voulu apprendre à curler?

Eh bien, c’est maintenant votre chance au club de curling de Kelowna le samedi 5 novembre.

La journée portes ouvertes gratuite de 12 h à 16 h a pour but de célébrer la Journée du curling en Colombie-Britannique. Lors de l’événement, des personnes de tous âges et capacités pourront apprendre à jouer au curling. Pour ceux qui l’essaient, il y aura également du café, du thé et du chocolat chaud gratuits.

Le Kelowna Curling Club est le plus grand club au Canada avec 12 patinoires et plus de 1 100 membres. Chaque année, la saison de curling s’étend d’octobre à mars et cette année, le club fêtera son 80e anniversaire.

Les personnes intéressées peuvent s’inscrire à l’événement ici. Pour plus d’informations, rendez-vous ici.

Le club de curling de Kelowna est situé au 551, avenue des loisirs.

