Apprenez à identifier les traces d’animaux lors de la randonnée dans la nature de la réserve forestière du comté de Kane – Shaw Local

Les résidents de la région du comté de Kane sont invités à en savoir plus sur les signes d’animaux lors d’une randonnée dans la nature le mois prochain.

Le Forest Preserve District du comté de Kane invite les résidents à découvrir les différents types de signes d’animaux qui peuvent être découverts tout en explorant les sentiers et les zones naturelles du comté de Kane lors de “Tracking Along the Winter Trail”, une randonnée dans la nature de 10h à 11h. 22 janvier à LeRoy Oakes Forest Preserve, 37W700 Dean St. à St. Charles.

Ce programme gratuit est pour tous les âges, selon un communiqué de presse. Une inscription préalable est requise en appelant le 630-444-3190 ou par courriel à programs@kaneforest.com.

Pour plus d’informations ou pour consulter la liste complète des programmes à venir du Forest Preserve District, visitez kaneforest.com ou en recherchant @forestpreserve sur les réseaux sociaux.