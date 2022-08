Apprenez à faire du surplace dans ces marchés houleux. Où les investisseurs peuvent se tourner en période agitée

Commerçants sur le parquet du NYSE, le 11 août 2022. Source : NYSE

Alors que le marché réagissait avec inquiétude aux commentaires bellicistes et au ton déterminé du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, vendredi, j’ai eu du mal à retrouver une situation analogue qui s’est bien terminée. Ma conclusion est que, bien que nous ayons connu une baisse de plus de 20 % sur le S&P 500, suivie d’un rallye de 17 %, et maintenant d’un déclin de 6,2 %, cela ressemble plus à de fortes vagues d’achat et de vente au sein de une gamme plutôt qu’une autre descente profonde vers de nouveaux creux. Si tel est le cas, nous devons garder la tête hors de l’eau au milieu de ces fluctuations féroces. Il y a des années, lorsque j’ai passé mon examen de sauveteur de la Croix-Rouge, l’une des exigences était de marcher sur l’eau pendant deux minutes dans un lac traversé par des vedettes rapides produisant du sillage. Qu’est-ce que deux minutes ? Rien, non ? Non, même deux minutes au même endroit, c’est un travail difficile. Quelques heures à regarder le S&P 500 s’effondrer peuvent sembler interminables. C’est comme si on demandait aux investisseurs de faire du surplace dans une mer agitée pendant ce qui semble être une éternité. Tenir la tête haute, respirer sans paniquer et rester stable dans le courant sont autant de tâches difficiles.

L’inflation au centre du clapotis

Il n’est pas exagéré de suggérer que le marché se soucie plus de l’inflation que de toute autre chose. Il est naïf de croire que l’inflation existe dans le vide, où elle peut simplement disparaître sans dommages collatéraux. Quelque chose doit donner, qu’il s’agisse du marché du travail, des prix de l’immobilier ou des dépenses de consommation, chacun contribuant au sentiment de bien-être recherché par les investisseurs. Quand le Le nombre d’emplois en juillet a atteint près du double des attentes, le marché s’est redressé, mais 528 000 nouveaux emplois nets étaient très inflationnistes. Il y a beaucoup de bruit sur le marché : l’OPEP va réduire l’offre, le marché du travail reste incroyablement tendu et la guerre en Ukraine continue de s’éterniser – tout est inflationniste. Les licenciements et le gel des embauches dans la haute technologie, la reprise des expéditions de céréales en Ukraine et le blocage des ventes à domicile – tous désinflationnistes. En fonction de la nouvelle qui émerge chaque jour, le marché boursier peut lire ces octets de données comme très positifs ou très négatifs dans la lutte contre l’inflation, déclenchant de fortes fluctuations dans les deux sens. Chasing chaque mouvement dans le sentiment est un exercice dangereux, et souvent insensé.

La route vers une inflation beaucoup plus faible est susceptible d’être jonchée de bénéfices et de cours des actions endommagés à court terme. Le S&P 500 est en baisse de 15 % cette année, tandis que le Nasdaq Composite est en baisse de 22 %, alors une partie de cette destruction n’est-elle pas déjà comptabilisée en actions ? Les bénéfices et les prévisions du deuxième trimestre – à l’exception des actions énergétiques et de quelques valeurs aberrantes chanceuses – n’ont époustouflé personne. Cela donne à penser que nous sommes déjà dans un ralentissement et que des taux d’intérêt plus élevés, ou la peur qu’ils suscitent, ont un certain impact. L’inflation continue de galoper, mais les économies s’affaiblissent. En juillet, il y a eu 285 changements d’estimation à la baisse pour 2023 pour les entreprises du S&P 500, contre 164 augmentations. Bon nombre des mouvements à la hausse se sont produits dans les secteurs de l’énergie et des matériaux en raison des variations des prix des produits de base. En supposant que les estimations des bénéfices du S&P 500 restent stables au niveau actuel de 247 dollars par action, l’indice se négocie à un multiple cours-bénéfice de 16,5 fois les bénéfices à terme. Si ces estimations s’érodent de 10 %, nous revenons à un multiple de 18 fois, ce qui n’est pas particulièrement bon marché ou coûteux, même avec des taux d’intérêt à la hausse.

Trouver des actions en période de turbulences

Jusqu’à ce que nous ayons plus de clarté sur la direction de l’inflation, nous pourrions être coincés dans une fourchette de négociation, entre les creux de juin et les sommets d’août, pour le reste de 2022. Alors, où plaçons-nous nos paris, autres que l’argent, sous le scénario de l’eau sur place ? L’argent « sûr » s’en tient à ce qui a fonctionné jusqu’à présent cette année : l’énergie (en hausse de 49 % depuis le début de l’année), les services publics (en hausse de 5 %) et les biens de consommation de base (en baisse de 4 %) contre une baisse de 15 % pour le S&P 500. Ces groupes offrent toujours de solides flux de trésorerie, mais leurs prix reflètent les hordes d’investisseurs qui ont afflué vers leurs actions. Cependant, le consensus est souvent erroné, je suis donc enclin à acheter certains des noms les plus forts dans les secteurs les plus faibles : les services de communication (en baisse de 30 % en 2022), la consommation discrétionnaire (en baisse de 22 %) et la technologie (en baisse de 20 %). Bien que cela ait été une grave erreur de ne pas détenir d’actions énergétiques cette année, la vigueur des prix des matières premières repose sur la persistance de la guerre en Ukraine, car la faiblesse macroéconomique est négative pour la demande de pétrole et de gaz. Faire ce pari après un rallye aussi énorme comporte ses propres risques. Les tableaux ci-dessous montrent un contraste saisissant entre certaines des actions “défensives” les plus performantes, telles que Colgate, Procter & Gamble et PepsiCo, par rapport à deux des plus grands noms de services de communication, Meta et Alphabet. Les deux sont confrontés à un environnement publicitaire faible, entre autres défis, mais ils se négocient à des multiples nettement inférieurs à ceux de leurs homologues de base, avec des taux de croissance plus élevés.

