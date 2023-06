Apprenez à cultiver des micro-verts avec les maîtres jardiniers du comté de Kendall – Shaw Local

Amenez le jardinage à l’intérieur avec des micro-verts et apprenez à cultiver vos propres aliments nutritifs directement dans votre cuisine. Rejoignez University of Illinois Extension pour un atelier familial, où les participants apprendront la sélection des semences, la plantation, l’entretien et la récolte du maître jardinier Rachel Trumbore.

L’atelier débutera à 18 h 30 le jeudi 6 juillet au bureau d’extension du comté de Kendall, 7775B Route 47, Yorkville. L’inscription est obligatoire et le nombre de places peut être limité. Le coût est de 40 $ par adulte et de 15 $ par jeune participant de 4 à 13 ans. Pour en savoir plus ou pour vous inscrire, visitez go.illinois.edu/KendallMGMicrogreens.

Les micro-verts sont savoureux, riches en nutriments et faciles à cultiver à la maison. Leur culture est une excellente activité pour les individus ou les familles. Chaque participant adulte et jeune choisira ce qu’il veut cultiver – radis, brocoli, tournesol ou pois – qui sera planté en classe et prêt à emporter à la maison pour continuer à grandir et à profiter.

Pour toute question ou si vous avez besoin d’un aménagement raisonnable pour participer à ce programme, contactez Sarah Fellerer à [email protected] ou appelez le bureau d’extension au 630-553-5823. Les demandes anticipées sont encouragées afin de laisser suffisamment de temps pour répondre à vos besoins d’accès.