Apprenez à connaître ses proches – Hollywood Life

Travis Kelce est un vainqueur du Super Bowl. Il joue avec les Chiefs de Kansas City depuis 2013.

Le frère de Travis, Jason Kelce, est également un joueur de la NFL, servant de centre aux Eagles de Philadelphie. Ses parents, Donna et Ed, soutiennent beaucoup leurs deux fils.

Selon certaines rumeurs, il sortirait avec Taylor Swift depuis la mi-septembre 2023. Elle a été vue l’encourageant lors de son match du dimanche 24 septembre.

Travis Kelce, 33 ans, est l’une des plus grandes stars de la NFL au cours de la dernière décennie. Après avoir été repêché en 2013, il a disputé huit matchs du Pro Bowl et a remporté deux anneaux du Super Bowl avec l’équipe, le plus récent étant le Super Bowl LVII de 2023. Outre ses compétences sur le terrain, sa vie amoureuse intéresse depuis longtemps les fans, notamment après son émission de télé-réalité. Attraper Kelce. Plus récemment, Travis a fait la une des journaux au milieu de rumeurs selon lesquelles il sortirait avec une superstar de la pop. Taylor Swift, 33. L’auteur-compositeur-interprète « Anti-Hero » a été vu l’encourageant et quittant le stade avec lui lors de son match du dimanche 24 septembre 2023.

Alors que de nombreuses personnes se penchent sur sa relation avec Taylor, Travis vient d’une famille tout aussi talentueuse et solidaire. Son frère aîné, Jason Kelce, 35 ans, est également un joueur de la NFL. Il est le centre des Eagles de Philadelphie. Les frères ont parlé de leur relation et de leur proximité avec leurs parents Donna et Ed Kelce. Apprenez-en plus sur la famille de Travis ici !

Jason Kelce

Travis est le frère cadet de Jason Kelce, une autre star de la NFL. Jason a rejoint la NFL en tant que membre des Eagles de Philadelphie en 2011 et, comme son frère, il n’a joué que pour une seule équipe tout au long de sa carrière. En tant que centre des Birds, Jason a connu le même succès que son jeune frère, jouant dans six Pro Bowls, et il a remporté un championnat du Super Bowl en 2018. Les deux frères se sont affrontés au Super Bowl LVII, où Travis et les Chiefs ont finalement gagné. .

Même si les Chiefs ont battu les Eagles, il est clair que les frères étaient de bons sportifs dans ce match. Ils ont été vus en train de s’embrasser sur le terrain après le match. Leur mère, Donna, a ensuite été vue en train de serrer les deux garçons dans ses bras après le match. Après le match, Travis a félicité son frère pour son match bien joué. « Vous plaisantez tout le temps et dites que vous voulez battre votre frère sur la plus grande scène de tous les temps, mais c’est un sentiment étrange. Cette équipe avait un grand leadership, d’excellents entraîneurs, évidemment cela s’est joué jusqu’au bout. Nous avons tout le respect du monde pour ces Eagles. Il n’y a rien que je puisse vraiment lui dire à part que je l’aime et qu’il a joué une sacrée saison », a-t-il déclaré en conférence de presse.

Alors que les frères Kelce se sont affrontés sur le terrain, ils ont tous deux travaillé ensemble sur divers projets. Ils ont lancé le Nouvelles hauteurs podcast en 2022. La série présente les deux frères discutant de leur carrière dans la NFL ainsi que de leur vie personnelle. Quand Travis a hébergé Saturday Night Live en mars 2023, Jason était là pour le soutenir et est même apparu dans un sketch.

Jason a été marié à sa femme Kylie McDevitt depuis 2018. Le couple a trois filles, accueillant leur troisième environ deux semaines après avoir affronté les Chiefs lors du Super Bowl.

Au milieu des rumeurs de relation entre Travis et Taylor, Jason a été un personnage clé. À l’époque où le joueur des Chiefs avait admis avoir tenté de remettre au chanteur un bracelet d’amitié avec son numéro dessus pendant La tournée des époques, Jason l’a taquiné sur leur podcast. Lors des premières rumeurs, le joueur des Eagles a également été soumis à des questions sur la vie amoureuse de son frère. Dans une interview, il a déclaré qu’il pensait que les rumeurs étaient « toutes vraies à 100 % ». Jason s’est amusé des rumeurs en tweetant un vidéo d’un Swiftie appelant Taylor pour avoir fréquenté un joueur des Chiefs, même s’il disait qu’elle était une fan des Eagles. « Prêcher! » il a écrit. « Allez les oiseaux! »

Donna Kelce

Travis est le fils cadet d’une fière maman, Donna Kelce ! Donna est une vice-présidente principale à la retraite de Truist, dont elle a démissionné en 2021. Depuis sa retraite, elle est maman à temps plein dans la NFL avec deux fils à soutenir ! Bien sûr, il y a eu un peu de drame avant le Super Bowl LVII, où ses deux fils se sont affrontés pour le championnat. Elle a été la première mère à avoir deux fils en compétition dans le grand gibier. Avant le match, Donna était invitée sur le podcast de ses fils pour révéler qu’elle saluerait d’abord Travis sur le terrain, quel que soit le résultat, puisque la femme et les enfants de Jason seraient là pour lui. Lors du match, elle portait un maillot avec les deux uniformes de son fils divisés au milieu. Même si Travis a gagné, il est clair qu’elle est fière de ses deux fils.

Avant le Super Bowl LVII, Donna a admis qu’elle maintiendrait la paix à Thanksgiving après le match dans un Aujourd’hui entretien. « De toute évidence, il y aura quelqu’un qui rentrera chez lui le cœur brisé, il n’aura pas le droit de se vanter à la table de Thanksgiving, mais ça va être un événement génial et j’ai vraiment hâte d’y être », a-t-elle déclaré.

Au milieu de rumeurs de romance avec Taylor, le chanteur a été vu en train de traîner avec Donna lors du match des Chiefs le 24 septembre 2023. Le chanteur de « Shake It Off » a été vu portant les couleurs des Chiefs, alors qu’il se tenait dans une loge avec la mère de Travis, qui a secoué un des maillots de son fils.

Ed Kelce

Donna a été mariée à Ed, le père de Jason et Travis, pendant près de 25 ans. Il a eu une longue carrière dans l’industrie sidérurgique, ayant une famille avec une solide expérience militaire, selon Personnes. Le couple s’est séparé, mais ils ont expliqué pourquoi ils sont restés ensemble si longtemps à cause de leurs enfants dans le documentaire Kelce. « Si nous nous étions séparés comme nous l’aurions probablement tous deux préféré, cela aurait été un cauchemar avec la logistique, amener les enfants là où ils devaient être et fournir tout le soutien », a déclaré Ed, via Personnes. Pendant la pandémie de COVID-19, Ed s’est rapproché de Jason pour passer du temps avec ses petites-filles.

Comme son ex-femme, Ed était préparé pour un match émouvant lors du Super Bowl LVII. Il a dit à ses fils qu’il prévoyait de voir en premier celui qui perdrait sur le terrain sur leur podcast. « Mais vers 22 heures dimanche soir, quelqu’un a le cœur brisé et quelqu’un fait la fête. Nous ferons de notre mieux lorsque cela se produira », a-t-il déclaré. Le Los Angeles Times en avance sur le jeu.