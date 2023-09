Apprenez à connaître ses frères et sa sœur – Hollywood Life

Crédit d’image : Jim Smeal/BEI/Shutterstock

Danny Masterson a grandi avec quatre frères et sœurs : un frère biologique, deux demi-frères et une demi-sœur. Même si la plupart d’entre eux sont des acteurs comme le premier Ce spectacle des années 70 acteur, le frère le plus célèbre de Danny est Malcolm au milieu alun Christophe Masterson.

Danny – qui est célèbre pour avoir joué Steven Hyde dans Ce spectacle des années 70 – est né et a grandi dans la banlieue de Long Island, à New York. En tant qu’enfant, tant le Hommes au travail ancien élève et son frère biologique ont exprimé un intérêt pour le divertissement. Danny a décroché des rôles dans des publicités télévisées et des concerts de mannequins pour enfants à l’âge de cinq ans. Plus tard, il a joué dans des comédies musicales et a joué des rôles mineurs au cinéma, comme dans Le 2e de Beethoven.

Il semble que Danny ait entretenu une relation étroite avec ses frères et sœurs, car il a partagé des photos de retour, des hommages et d’autres souvenirs d’eux via Instagram au fil des ans.

Faites défiler vers le bas pour apprendre tout ce que nous savons sur les frères et sœurs de Danny.

Christophe Masterson

Christopher est né en 1980 à Long Island, New York, de parents Carol et Peter Masterson. Les ex-conjoints partagent également Danny. Carol et Peter ont divorcé plus tard, même si on ne sait pas encore quand ils se sont séparés.

Le Le mariage de mon meilleur ami la star a décroché sa grande chance en tant qu’acteur dans Bryan Cranston et Frankie Munizla sitcom des années 2000, Malcom au milieu, décrivant le rôle de François. Après avoir joué le personnage pendant sept ans, le natif de New York a ensuite joué dans des productions cinématographiques et d’autres projets télévisés.

Parmi les rôles au cinéma les plus connus de Christopher figurent Film d’horreur 2 et Propriété intellectuelle. Quant à ses années à la télévision, l’ancien invité de Fox a joué dans Ce spectacle des années 70 aux côtés de Danny pendant trois épisodes. Christopher a même rencontré sa désormais ex-petite amie et star de la série Laura Prépon sur le plateau. L’ancien couple est sorti de 1999 à 2007.

Depuis 2019, Christopher n’est plus apparu dans d’autres rôles à l’écran. Cependant, il a travaillé comme DJ au fil des ans en plus de producteur et réalisateur, selon IMDb.

Jordan Masterson

Jordan est né en 1986 en Floride de parents Carol et Joe Réaiche. Grâce à ses demi-frères aînés, il est apparu dans un caméo en tant que livreur de journaux dans Ce spectacle des années 70 et en tant qu’étudiant en Malcolm au milieu. Cependant, Jordan n’avait pas besoin de sa famille pour l’aider à prendre pied à Hollywood.

Il a ensuite joué dans des films reconnaissables, tels que La Vierge de 40 anset dans des émissions de télévision, notamment George Lopez, Comment j’ai rencontré ta mère et Dernier homme debout.

Alanna Masterson

Deux ans après la naissance de Jordan, Carol et Joe ont accueilli leur fille, Alanna, en 1988, à New York.

Après avoir grandi en regardant ses demi-frères aînés sur les plateaux de tournage, Alanna a eu envie de poursuivre une carrière d’actrice. Son rôle le plus connu était celui de Tara Chambler dans la série d’horreur à succès d’AMC. Les morts-vivants. Elle était également une star invitée dans un épisode de 2022 de Effet de levier : rédemption.

Alanna est aussi maman. L’actrice a accueilli une fille, Marlowe, avec Stowell en brique en 2015.

Will Masterson

Le demi-frère paternel de Danny, Will, travaille dans l’industrie cinématographique comme sa famille. Cependant, selon sa page IMDb, Will a travaillé comme producteur et dans les départements électriques pour des productions telles que Camp Soleil et Bill, mon pote.