Apprenez à connaître ses 3 fils – Hollywood Life

Crédit d’image : Evan Agostini/Invision/AP/Shutterstock

Brendan Fraser est le fier père de trois fils.

Lui et son ex-femme, Afton Smith, partagent Griffin, Holden et Leland Fraser.

Holden et Leland ont accompagné leur père à une projection de son film en 2022, La baleine.

“Avoir des enfants rend votre vie meilleure, purement et simplement” Brendan Fraser Raconté Livre rouge en 2008. Bien que Brendan ait connu de nombreux hauts et bas, il a toujours eu trois personnes à ses côtés : ses fils, Griffin Fraser, Holden Fraser, et Leland Fraser. Avec Brendan apparaissant aux projections en 2022 – pour son long métrage de retour, La baleineréalisé par Darren Aronofsky – le monde renoue avec l’ancien idole des années 90 et les enfants qu’il a aidé à élever.

Brendan Fraser partage ses fils avec son ex-femme Afton Smith. Brendan et Afton (une ancienne actrice devenue écrivain) se sont mariés de 1998 à 2008. En 2018, Brendan a déclaré GQ que ses fils vivent avec leur mère à Greenwich, Connecticut, non loin de chez lui à Bedford, New York. « Ils sont ici tout le temps », a-t-il dit. Voici ce que vous devez savoir sur les fils de Brendan Fraser.

Griffon Fraser

Griffin Arthur Fraser est né en 2002. “Griffin est classé sur le spectre de l’autisme”, a déclaré Brendan dans une interview en 2018 avec GQ. «Euh, et donc il a besoin d’amour supplémentaire dans le monde, et il l’obtient. Et ses frères, depuis qu’ils étaient petits, l’un était toujours le porte-parole, et l’autre était l’exécuteur.

Griffin, selon son père, est « un curatif sur tous ceux qui le rencontrent, j’ai remarqué. Les gens ont des aspérités. Ou il les fait juste, je ne sais pas… mettre les choses en relief et peut-être trouver un moyen d’avoir un peu plus de compassion. Ils ne se mettent pas tellement en avant autour de lui.

Brendan a parlé davantage de son fils aîné dans un Interview chat magazine avec Freddie Prinze Jr. « J’ai moi-même trois enfants. Mon fils aîné Griffin a des besoins spéciaux. Il est autiste. Il vient d’avoir 20 ans. C’est un grand garçon. Il mesure six pieds cinq. Il a de grandes mains et de grands pieds, un grand corps. Je comprends intimement ce que c’est que d’être proche d’une personne qui vit avec l’obésité. Et à cause de la beauté de son spectre – appelez ça un trouble si vous voulez, je ne suis pas d’accord avec vous – il ne connaît rien à l’ironie.

« Il ne sait pas ce qu’est le cynisme », a poursuivi Fraser. « Vous ne pouvez pas l’insulter. Il ne peut pas vous insulter. Il est la personne la plus heureuse et est, dans ma vie et dans celle de beaucoup d’autres, aussi la manifestation de l’amour. Être avec mes enfants, leur mère et notre famille m’a donné un tel amour que si jamais j’avais besoin de tenir quelque chose de valeur pour essayer de traduire cela en ce qui était important pour [Brendan’s character in The Whale] Charlie, je n’ai pas eu à chercher bien loin.

Holden Fraser

Holden Fletcher Fraser est né en 2004. Il a accompagné Brendan à une projection à New York de La baleine en novembre 2022 et était déjà plus grand que son célèbre père.

En 2008, Brendan a déclaré Livre rouge à propos de quelque chose que Holden a dit. “L’autre jour, quand mon fils de 4 ans a vu un arbre en fleurs et a dit : ‘Papa, il pleut des pétales'”, raconte Fraser. “C’était de la poésie qui vient de faire fondre mon cœur dans un Fudgsicle moelleux et délicieux.”

À l’époque, les enfants Fraser ne savaient rien de la carrière de Brendan. “Ils ne savent pas”, a-t-il dit Livre rouge. «Ils ont 5, 4 et 2 ans, donc ils sont plus dans SpongeBob SquarePants. Quand je dis que je vais travailler et qu’ils demandent ce que cela signifie, je leur montre une photo de moi volant dans les airs avec un monstre. Ils diront “Cool”, et c’est tout. Pour eux, je suis juste le gars qui leur apporte Pirate Booty quand ils ont faim.

Leland Fraser

Leland Francis Fraser est né en 2006, faisant de lui le plus jeune. Comme ses frères, Leland a grandi loin des yeux du public.

Brendan a décrit Leland comme un “fireplug professionnel” lors d’une apparition en 2010 sur Le spectacle de Rachel Raypar PERSONNES. «Il passe à travers les pinceaux et les ronces et ressort de l’autre côté égratigné et souriant. C’est parfait!”

Fraser a également parlé de son dévouement envers ses enfants dans une interview en 2010 avec Magazine du défilé. “Je les serre toujours dans mes bras et je les embrasse, qu’ils le veuillent ou non. Je leur dis “Viens ici, toi” et tu souffles des framboises dessus. C’est ce que je fais.”

“Cela fait battre mon cœur un instant de penser qu’il était vrai que mes enfants pourraient être en danger”, a-t-il ajouté. « Je veux dire, ça me fait vraiment peur. Bien sûr, je ferais tout ce qu’il faut pour les sauver. Quel parent ne le ferait pas ? Je me jetterais devant un train s’il le fallait pour leur bien-être. Cela ne signifie pas que vous pouvez les protéger de tout, mais vous devez essayer.