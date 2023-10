Apprenez à connaître le nouveau manoir de Jeff Bezos à Indian Creek | Divertissement | The USA Print – Actualités mondiales, divertissement, technologie, santé et bien-être des célébrités, marché mondial

Le milliardaire Jeff Bezos a en tête de développer un grand projet à Indian CreekLa Floride, l’île surnommée le « bunker des millionnaires ».

Bien qu’il n’y ait toujours pas d’accès aux plans ni à la sécurité d’un nouveau projet, les récents achats de Jeff Bezos suggèrent qu’il souhaite construire un complexe résidentiel impressionnant.

Il a été récemment rapporté que Bezos avait payé 79 millions de dollars pour une maison située juste à côté. celui qu’il a acheté en août de la même année pour 68 millions de dollars. Vous avez maintenant à votre disposition un terrain de plus de 4 acres entre les deux propriétés.

Tout cet investissement est fait en même temps que se construit sa résidence principale à Beverly HillsCalifornie.

Jeff Bezos possède désormais deux propriétés, côte à côte, à Indian Creek/Photo : Grosby Group. Crédit : Groupe Grosby

La nouvelle propriété de 79 millions de dollars est initialement entré sur le marché immobilier en mai de cette année pour 85 millions de dollars, ce qui signifie que Bezos a bénéficié d’une réduction pour la résidence.

La demeure Il a été construit en 2000 et occupe un terrain de 1,84 acre.

La maison principale Il a une superficie de 19 064 pieds carrés répartis en sept chambres, 14 salles de bains, couloir, salon, pièce principale, salle à manger, cuisine, buanderie et autres commodités.

Parmi les luxes du lieu il faut mentionner son propre théâtre, sauna, cave à vin, bibliothèque, entre autres. Bien sûr, Bezos a le feu vert pour en incorporer beaucoup d’autres et se débarrasser de ce qui existe.

En plus de la maison principale Il y a un garage d’une capacité de six véhicules.

À l’extérieur, il y a des espaces verts avec terrasse, piscine, espace spa et d’autres espaces idéaux pour profiter du plein air en famille et entre amis.

Pour le moment, on sait que Bezos a l’intention de démolir la maison qu’il a achetée pour 68 millions de dollars et en construire une nouvelle, mais on ne sait pas ce qu’il fera de la nouvelle résidence.

