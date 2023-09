Apprenez à connaître Guaynaa – Hollywood Life

Crédit d’image : Stephen Greathouse/Shutterstock

Lélé Pons27 ans, est encore au stade de jeune mariée avec son mari, Guaynaa, 31 ans. Le YouTuber vénézuélien s’est marié au rappeur portoricain en mars 2023 après avoir collaboré musicalement trois ans auparavant. Depuis qu’ils se sont mariés, Lele et Guaynaa ont fièrement affiché leur amour l’un pour l’autre sur les réseaux sociaux. Alors que Lele commence son voyage en tant que l’une des célébrités de la saison 32 de Danser avec les étoilesGuaynaa sera là pour soutenir sa femme à chaque étape du processus.

Voici tout ce qu’il faut savoir sur Guaynaa et sa relation avec Lele Pons.

Qui est Guaynaa ?

Guaynaa, dont le vrai nom est Jean Carlos Santiago Pérez, est un rappeur et chanteur portoricain. Il est devenu célèbre en 2019 avec sa chanson « Rebota », qui a cartonné Panneau d’affichage Tableau des chansons latines chaudes. Il signe un contrat d’enregistrement avec Universal Music Latino et Republic Records, ce qui lui permet de sortir son premier album, La Républiqueen 2021. Son deuxième album, Capitulationsest une collaboration complète avec Lele sortie en avril 2023, un mois après leur mariage.

Guaynaa a travaillé avec divers artistes populaires comme Becky G et Steve Aoki. Le succès de Guaynaa est également évident sur Instagram, où il compte plus de 6 millions de followers. Guaynaa est une étoile montante de l’industrie musicale et il va accomplir bien plus encore.

Quand Lele Pons et Guaynaa ont-ils commencé à sortir ensemble ?

La relation entre Guaynaa et Lele a commencé en 2020 lorsqu’ils ont travaillé ensemble sur la chanson « Se Te Nota ». Ils partagent un baiser dans le clip et ont rapidement déclenché des rumeurs de rencontres. Cependant, ils sont restés silencieux sur l’état de leur relation, même après avoir interprété la chanson sur L’émission de ce soir avec Jimmy Fallon.

Le couple a finalement confirmé leur relation sur Instagram en décembre 2020. Lele a posté des photos du couple emballant sur le PDA pendant des vacances au ski. « LE MIEN (c’est officiel) », a écrit la magnifique star dans son message. Guaynaa a également partagé d’autres photos du couple se blottissant l’un contre l’autre, avec la légende « Bébé! »

Le même mois où le couple est devenu officiel sur Instagram, Lele a parlé de son amour pour son petit-ami d’alors avec Personnes en espagnol. «Il fait de moi une meilleure personne. Je l’admire beaucoup », a-t-elle déclaré. « C’est un homme de famille, il pense toujours à sa famille et à ses amis, aux gens qu’il aime. J’aime le fait qu’il m’aime beaucoup et qu’il ait beaucoup de patience avec moi. Je me sens en paix avec lui. Je m’amuse beaucoup avec lui.

Le mariage de Lele Pons et Guaynaa

Lele et Guaynaa se sont mariés au Fairchild Botanical Gardens à Miami, en Floride, le 4 mars. C’était une affaire de stars avec une liste d’invités qui comprenait Paris Hilton (qui était l’une des demoiselles d’honneur de Lele), Camila Cabello, Diplômé, Winnie Harlow, Danny OcéanSteve Aoki, Becky G et plus encore.

Le père de Lélé, Luis Pons, l’a accompagnée jusqu’à l’autel à son mariage. Il a partagé une photo du duo père-fille s’embrassant lors de la réception. «Tant d’amour», a écrit Luis. De nombreuses célébrités présentes ont également documenté le fabuleux événement sur Instagram. Winnie Harlow a qualifié le mariage de « belle journée remplie d’amour ». Paris Hilton a déclaré que c’était « un honneur » d’être l’une des demoiselles d’honneur de Lele lors de son « jour spécial ».

Lors de son discours à la réception de mariage, Lele s’est réjouie de son nouveau mari. « Se te nota… que tu aimes Guaynaa ! C’est ce que mes amis m’ont dit à propos de toi, dès le premier jour », a-t-elle déclaré. Personnes. « Aujourd’hui, mon objectif est de te rendre heureux pour le reste de ma vie et maintenant je dis à mes amis : ‘Oui, ça se voit, je t’aime Guaynaa !’ » a ajouté Lele. Lors du discours de Guaynaa, le rappeur a dit à sa femme : « Lele, je n’aurais jamais pensé que j’aimerais une personne autant que toi. Tu es ma femme et la femme avec qui je serai pour le reste de ma vie.