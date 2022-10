Apprenez à connaître Georgia Tennant – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Les Whovians étaient tous en émoi le week-end dernier quand David tennant retourné à la Docteur Who la franchise. Suite au décès de Jodie Whittaker Treizième Docteur, le personnage – qui n’a pas mourir mais se régénère – transformé en le dixième Docteur bien-aimé de Tennant, faisant de lui à la fois le dixième et quinzième itération du personnage de science-fiction britannique. Tennant, 51 ans, a dépeint le personnage pour la dernière fois en 2010 avant de céder le rôle à Matt Smith. Pierre Capaldi et Whittaker a suivi, chacun prenant le TARDIS pour un tour. Ncuti Gatwa est le prochain acteur à incarner le docteur, mais la tournure choquante des événements signifie qu’au lieu d’être le quatorzième, il sera le quinzième docteur.

“David Tennant, auparavant connu sous le nom de 10e docteur, est maintenant également connu sous le nom de 14e docteur. Confus? Ne vous inquiétez pas, il semble un peu perplexe aussi », a déclaré la BBC dans un communiqué, par Variété. Tennant et Catherine Tatequi jouait sa compagne Donna Noble, reviendra dans la franchise pour trois épisodes spéciaux qui seront diffusés en novembre 2023, coïncidant avec Docteur Who 60e anniversaire (et remise du TARDIS à Gatwa.)

Alors que les fans comptent les mois jusqu’à ce qu’ils voient Tennant enfiler à nouveau son costume et sa veste à rayures, voici le scoop sur le sien fidèle compagne (et mère de ses enfants), Georgia Tennant.

La femme de David Tennant est Georgia Tennant

Née le 25 décembre 1984, Georgia Tennant (née Moffett) est la fille d’acteurs Pierre Moffett (professionnellement connu sous le nom de Peter Davison) et Sandra Dickinson. Comme la mère de Georgia est américaine, elle a la double nationalité mais a passé la majeure partie de sa vie à grandir en Angleterre. Georgia a fréquenté la St. Edward’s School à Oxford et a rapidement suivi dans l’entreprise familiale, apparaissant dans l’émission Pratique de pointe à 15 ans.

Pour Docteur Who fans, la romance de Georgia et David est une pure joie des fans. Peter Davison a dépeint la cinquième incarnation du Docteur sur Docteur Who de 1981 à 1984. Elle est effectivement apparue sur Docteur Who pendant la course de Tennant, dépeignant la fille du docteur de Tennant dans l’épisode de 2008, «La fille du docteur». Ainsi, Georgia – qui jouait la fille du Docteur – est la vraie fille de une autre Docteur (Davidson), et elle a épousé l’acteur qui a joué le père de son personnage (Tennant) en 2011.

Pendant les fermetures de COVID-19, David et Georgia ont travaillé ensemble pour Mise en scèneune série comique de la BBC où ils ont joué des versions fictives d’eux-mêmes aux côtés de Michael Sheen, Simon Evans, Lucy Eaton, et Anna Lundberg. Cependant, lors d’une apparition en 2021 sur le Horaires radioGeorgia a déclaré qu’elle avait dû se battre pour obtenir le rôle.

“Personne ne semblait vouloir me laisser faire”, a-t-elle déclaré. « D’une part, un directeur de casting m’a dit que je n’étais pas un partenaire convaincant pour lui. J’étais comme, ‘Mais nous sommes mariés. Avec pas mal d’enfants ! Fondamentalement, chaque acteur susceptible de jouer le rôle devrait être éliminé pour que je puisse jouer sa femme.

Georgia est un acteur et producteur

“Nous avons toujours été un couple très privé”, a déclaré Georgia Le gardien en 2021. “Mise en scène était tout ce à quoi nous ne dirions jamais oui normalement. Soudain, toute notre maison est à la télévision, ainsi qu’une version de la relation que nous avons toujours gardée privée. Mais c’est la façon de faire, je suppose. Aller à l’autre extrême. Arrachez simplement le pansement.

Apparemment, Georgia est un acteur très convaincant. “Les gens pensent que je suis vraiment un romancier parce que “Georgia” écrit un roman en Mise en scène. Ils ont demandé où ils pouvaient acheter mon livre. Je devrais probablement en écrire un maintenant parce que j’ai déjà fait le marketing », a-t-elle déclaré. Le gardien. Georgia est un acteur, apparaissant sur Dans le noir (2017), Victime (2014-2017), et Le projet de loi (2002-2009). En 2022, elle rejoint son mari pour interpréter un personnage dans un épisode de L’homme de sable – et elle devait travailler à ses côtés cette année-là sur la nouvelle série télévisée, Cacher.

Georgia est un producteur exécutif de Cacheret elle a également coproduit 96 façons de dire je t’aime et d’autres projets, comme Mise en scène et La sortie.

Elle est une épouse et une mère

Après une brève relation avec un étudiant universitaire, Georgia a donné naissance à son premier enfant en 2002. Cet enfant a grandi pour devenir Ty Tennantqui a suivi dans l’entreprise familiale en rejoignant Maison du Dragon en 2022.

David et Georgia se sont mariés en 2011 après trois ans de relation. “Parce que ‘Doctor Who’ avait traversé ma vie comme un bâton de pierre, pour finir par épouser la fille de l’un des médecins, tout cela me semblait un peu stupide”, a déclaré David à la BBC. Gaby Roslin en 2020, selon The Independent.

Depuis qu’ils se sont mariés, David et Georgia ont gardé leur vie privée hors de la vue du public. Le couple a cinq enfants au total – Ty, Olive, Wilfred, Doriset leur plus jeune, Birdie. La Géorgie a partagé une photo rare de tous en 2020, par Bonjour, mais la photo a été prise de dos, donc aucun de leurs visages n’était visible.