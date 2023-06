Apprenez à bien déguster le vin à UBC Okanagan

Envie de cabernet ? Intrigué par le pinot ? Secoué de riesling?

Inscrivez-vous aux cours Wine Tasting Ability BC Canada Level One à UBC Okanagan cet été, où en une journée, vous pourrez apprendre les tenants et les aboutissants des goûts et des arômes du vin.

Dirigé par Axel Marchal, professeur à l’Institut des sciences de la vigne et du vin (ISVV) de l’Université de Bordeaux, et Jacques-Olivier Pesme, directeur du Centre de recherche sur le vin de l’UBC, le cours de micro-diplôme enseigne la science derrière le vin.

« L’ISVV possède une grande expérience de la recherche et de l’enseignement en œnologie et en analyse sensorielle, cultivée depuis plus d’un siècle », a déclaré Marchal. « Nous offrons le point culminant de ces connaissances grâce à des programmes de formation spécialisés, tels que le WTA BC Canada, pour les personnes désireuses d’approfondir leur compréhension du vin et de la dégustation de vin. »

En plus d’apprendre à bien déguster les vins, les participants recevront également une leçon de base sur la vinification, ainsi que les caractéristiques uniques des différentes variétés de vigne.

Le cours sera offert les 18 et 20 juillet et ceux qui le termineront recevront une lettre de compétence décernée conjointement par UBC Okanagan et l’Université de Bordeaux.

Plus d’informations peuvent être trouvées à cpe.ok.ubc.ca/courses-programs.

@JakeC_16

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Ville de KelownaCollègeGastronomie et vinUBC