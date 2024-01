apprends à jouer au jeu ou tu en seras la victime

S’il y a une chose que la plupart des gens semblent détester plus que la politique, c’est bien la politique de bureau. Poignarder dans le dos, complicité, tromperie et coups de pied : les manœuvres visant à améliorer la carrière font des gens une cible de dérision parmi leurs collègues. Cela est souvent mêlé d’envie si leurs machinations produisent des résultats.

Comme le dit la Divine Comédie dans sa chanson de 2019 « Office Politics » : « Appuyez sur la chair, faites l’affaire/ Réservez votre place sur la roue du hamster ».

Mais ces dernières semaines, j’ai dû repenser, après avoir été mêlé à des discussions professionnelles en période de vacances et à mi-vie avec des amis et des contemporains. Beaucoup se sentent bloqués, négligés ou s’ennuient et se sentent malheureux dans des rôles qu’ils ont dépassés.

Comme pour bien d’autres choses dans la vie, lorsque l’on arrive à la fin de ce que les Américains appellent (à merveille) la « fête de la pitié », on a besoin de conseils constructifs. Parfois, l’empathie est bonne. Mais parfois, il vaut mieux avoir une perspective plus vivifiante.

Un ensemble choquant de solutions potentielles (que je partage dans un esprit de transmission de ce choc utile) est venu de la consultation du livre le plus récent du théoricien incontournable de la politique de bureau, Jeffrey Pfeffer, professeur de comportement organisationnel à Stanford.

Dans Les 7 règles du pouvoir il prévient que « les gens renoncent à la quête du pouvoir » souvent parce qu’ils voient de mauvaises personnes le rechercher ou l’utiliser à des fins néfastes. Mais ils deviennent victimes de cette décision et ne profitent pas des avantages du jeu. « Une méta-analyse complète des effets de la compétence politique [at work] ont découvert qu’il était positivement lié à la satisfaction au travail, à la productivité du travail, à la réussite professionnelle et à la réputation personnelle, et négativement lié à la tension physiologique. En d’autres termes, si vous vous retenez de la mêlée, vous pourriez vous sentir méconnu et malheureux, voir votre rendement et votre santé décliner – ouais.

Le professeur Pfeffer n’est pas du genre à édulcorer ses messages. Il a passé sa vie à faire accepter à ses disciples, à Stanford et ailleurs, ce qu’il appelle les réalités brutales : faire de la politique est fondamental pour arriver à quelque chose au travail. Il est intéressant de noter que la résistance à ce message est répandue – les gens préfèrent ce qu’il considère comme l’idée apaisante selon laquelle la lumière du grand travail brillera, même sous le boisseau.

La méthode Pfeffer est probablement la plus adaptée à la vie en entreprise. Mais il existe des conseils pour tous ceux qui cherchent un chemin vers le haut ou pour sortir d’une ornière insatisfaisante. Il s’agit notamment de vous rendre ainsi que vos réalisations aussi visibles que possible, de projeter confiance et autorité et de vous assurer de créer un réseau, un réseau, un réseau : vous devez devenir un canal et un contact inestimable.

Mais son premier conseil est de se rendre à l’évidence : c’est vital : il faut, selon ses mots, « sortir de son propre chemin ». Ne désapprouvez pas les personnes que vous voyez engagées dans des stratagèmes d’auto-promotion, apprenez d’elles. Et si votre identité dépend de la croyance, comme le dit ironiquement Pfeffer, « d’un monde juste et du triomphe ultime du mérite », vous risquez de sacrifier ce que vous attendez de votre vie professionnelle.

Ne vous méprenez pas. Contrairement à beaucoup d’autres, la politique démocratique réelle a été pour moi une obsession et un plaisir de toute une vie, mais je ne suis pas totalement convaincu par la méthode Pfeffer pour maîtriser la variété basée sur le travail. Ne vous attendez pas à un mémoire intitulé : Comment j’ai arrêté de m’inquiéter et appris à aimer la politique de bureau. Même si Pfeffer affirme que vous ne pouvez pas lutter contre « les réalités comportementales du pouvoir », vous éloigner trop de vos valeurs fondamentales vous fera vous sentir terriblement mal. Mais je suis convaincu d’une chose : vous cacher des compromis que vous faites déjà vous renverra directement à cette fête de la pitié.

Certains préfèrent – ​​et sont mieux adaptés – creuser leurs propres sillons. Cela semble certainement une meilleure utilisation de l’énergie qu’une préoccupation pour les jeux de statut interne. Mais Pfeffer penserait probablement que c’est une naïveté coupable : je suppose que c’est de votre faute si vous n’avez pas appris au moins à jouer avec le système pour pouvoir creuser ce sillon seul. Et en passant, vous avez besoin d’une reconnaissance et d’une récompense appropriées. Très peu de gens peuvent manger ou s’abriter sous leurs idéaux.

Voici son avertissement à l’intention de la cohorte d’âge mûr : « La capacité d’exercer du pouvoir devient plus importante à mesure que votre carrière avance. » Si « à un certain niveau, tout le monde est intelligent », vous avez besoin d’autres moyens de vous démarquer.

Et devoir négocier entre ses propres agendas et ceux des autres fait simplement partie de la vie d’adulte. Cette année, il est peut-être temps d’agir stratégiquement pour essayer de sécuriser votre place – sinon sur la roue du hamster, du moins dans un endroit dont vous ne vous plaindrez pas.

