Apprendre la nouvelle? Les aides auditives en vente libre seront disponibles cet automne

Perdre de l’ouïe est une partie courante (voire inévitable) du vieillissement. Environ 1 adulte sur 3 entre 65 et 74 ans a un certain degré de perte auditive, et environ la moitié d’entre nous auront des difficultés à entendre au moment où nous dépasserons 75 ans. Une perte auditive peut également survenir chez les personnes plus jeunes qui ont un problème génétique ou de santé, ou qui peuvent avoir une audition endommagée suite à une exposition fréquente à de la musique forte ou à des environnements et lieux de travail bruyants.

Il ne faut donc pas s’étonner qu’une campagne visant à rendre les aides auditives plus accessibles soit en cours depuis des années. Ils ne sont pas couverts par la plupart des assureurs, y compris les originaux Assurance-maladie des plans. Mais la semaine dernière, la Food and Drug Administration américaine a annoncé que son règle finalisée permettra la vente d’aides auditives en vente libre, sans ordonnance ni visite chez le médecin, dès la mi-octobre.

Les responsables fédéraux de la santé ont déclaré que permettre aux gens d’accéder aux aides auditives en vente libre en fera un produit plus abordable et plus pratique pour le environ 30 millions adultes américains qui en ont besoin. Et bien que l’amélioration de l’accès à la santé auditive soit un développement “phénoménal”, il y a beaucoup plus à considérer lorsqu’une personne reçoit des soins pour une perte auditive, y compris trouver le bon ajustement pour une aide auditive, ainsi que le traitement du langage et du son.

“Ce n’est vraiment pas seulement l’appareil”, a déclaré Tricia Ashby-Scabis, directrice principale des pratiques d’audiologie à l’American Speech-Language-Hearing Association.

Quels types d’appareils auditifs seront vendus en vente libre ?

Les aides auditives à conduction aérienne, qui s’insèrent soit dans le conduit auditif, soit derrière l’oreille, seront disponibles pour les adultes ayant une “perte auditive légère ou modérée perçue”, selon la FDA. Selon Ashby-Scabis, les aides auditives à conduction aérienne sont le type d’aide auditive le plus courant et fonctionnent en déplaçant le son dans le conduit auditif à travers l’oreille. D’autres types d’appareils auditifs comprennent les implants cochléaires ou les systèmes à ancrage osseux.

Cependant, un test exact sur la façon d’évaluer votre perte auditive comme “légère ou modérée” n’est pas clair à ce stade, car les modèles en vente libre ne seront pas disponibles avant quelques mois. Mais Ashby-Scabis suppose que de nombreux fabricants d’appareils auditifs utiliseront une application d’accompagnement que quelqu’un peut utiliser pour tester son audition – d’autres peuvent être plus simples. Mais le fait que les gens devront décider eux-mêmes du type de perte auditive qu’ils ont (et potentiellement manquer un type de perte plus grave ou un autre problème de santé), est l’un des plus gros problèmes avec les aides auditives en vente libre, selon à Ashby-Scabis.

“Cela va être un peu déroutant pour les gens, car comment savez-vous quel degré de perte auditive vous avez?”

Karunyapas Krueklad /EyeEm/Getty Images



Qui devrait obtenir une aide auditive en vente libre ?

La FDA a autorisé les aides auditives en vente libre pour les adultes ayant une “déficience auditive légère à modérée perçue”. Ashby-Scabis dit que vous serez probablement un bon candidat pour en obtenir un en vente libre si vous commencez tout juste à remarquer que votre audition change. Les gens peuvent donner l’impression qu’ils marmonnent souvent, ou vous pourriez avoir plus de mal à écouter les personnes dont la voix est plus aiguë, comme les femmes et les enfants.

Si c’est votre cas, vous pourriez être un excellent candidat pour une aide auditive en vente libre et vous n’aurez peut-être pas besoin d’un examen plus approfondi de la part d’un audiologiste.

“C’est généralement à ce stade très précoce, lorsque les gens commencent à perdre une partie de cette audition, que je dis:” C’est une personne formidable pour penser à une aide auditive en vente libre “”, a déclaré Ashby-Scabis.

Quand et où seront-ils disponibles ?

La FDA régner La compensation de certains appareils auditifs pour la vente en vente libre entrera en vigueur le 17 octobre. Vous pouvez vous attendre à ce que certaines pharmacies, magasins de détail et vendeurs en ligne aient alors des modèles disponibles. Best Buy, par exemple, annoncé cette semaine qu’il vendra des appareils auditifs, y compris ceux fabriqués par Lexie Hearing, Eargo 6 et plus.

Cependant, ne vous attendez pas à ce que toutes les sociétés d’aides auditives adoptent pleinement les ventes en vente libre. Brandon Sawalich, président de Starkey, a déclaré que même s’il apprécie que la FDA écoute les conseils de certains acteurs de l’industrie de l’audition en mettant en place des limites de volume de sortie, la santé auditive est individuelle et l’adaptation d’une aide auditive à quelqu’un doit “être bien faite”. ” La prescription de modèles en vente libre non spécifiques menace la satisfaction des utilisateurs vis-à-vis des aides auditives, qui est relativement élevée, malgré la persistance de la stigmatisation autour des aides auditives.

“L’audition est un soin de santé”, a déclaré Sawalich, ajoutant qu’une aide auditive n’est “pas un appareil électronique grand public”.

Starkey vendra des aides auditives en vente libre, a déclaré Sawalich, mais uniquement dans des cliniques auditives dans un cadre plus médical.

PonyWang/Getty Images



Combien coûteront-ils ?

Il est trop tôt pour le dire avec certitude, bien qu’il y aura probablement une large gamme de prix, similaire à la gamme de prix des aides auditives sur ordonnance, qui s’étendent de quelques centaines de dollars à 5 000 dollars pour une paire, selon ce dont vous avez besoin ou combien de cloches et les sifflets que vous aimeriez avoir dans votre aide auditive. Donc, toujours pas bon marché. Alors que les aides auditives en vente libre résolvent un problème d’accessibilité et aident les gens à mettre le pied dans la porte pour ce qu’Ashby-Scabis appelle une “aide auditive de démarrage”, le prix restera probablement un obstacle pour certaines personnes.

“La majorité des personnes qui ne peuvent pas se permettre cette paire d’appareils auditifs à 1 000 $ ne pourront pas se permettre la paire d’appareils auditifs en vente libre à 700 $ ou la paire d’appareils auditifs à 500 $”, a-t-elle déclaré.

Que se passe-t-il lorsque la santé auditive est négligée ?

La recherche montre que la perte auditive peut entraîner des problèmes de santé mentale, notamment la dépression, l’anxiété et l’isolement social. En effet, ne plus pouvoir communiquer efficacement érode une grande partie de ce que signifie interagir avec le monde extérieur.

Être capable de communiquer efficacement est “la capacité de s’exprimer et de recevoir des informations d’autres personnes”, a déclaré Ashby-Scabis. “C’est ainsi que nous établissons ces liens.”

Et si nous n’utilisons pas la partie de notre cerveau qui traite l’information et le langage par l’ouïe, elle s’affaiblit avec le temps et peut même entraîner des problèmes cognitifs. Le fait que les gens soient plus susceptibles d’accéder à une aide auditive dans les premiers stades de la perte auditive est peut-être le plus grand avantage des ventes en vente libre, aux yeux d’Ashby-Scabis. Cela les empêchera de passer de zéro à 100 et d’être obligés d’adapter et de relancer la partie linguistique de leur cerveau lorsqu’ils auront passé 10 ou 15 ans sans pouvoir entendre ou communiquer pleinement. Au lieu de cela, ils peuvent faire la transition au besoin, espérons-le un peu plus tôt avec une aide auditive en vente libre.

“C’est presque comme s’ils mettaient leurs oreilles sur une routine d’exercice”, a déclaré Ashby-Scabis.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.