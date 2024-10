Apprendre et s’amuser ? Le Collège Algonquin offre tout cela au Salon du bien-être – Algonquin Times

Le Student Commons in E-building a organisé le salon du bien-être le 9 octobre, permettant aux étudiants d’explorer les six piliers de la santé de la zone de santé et de bien-être des étudiants à travers des activités amusantes et interactives.

« Nous voulons nous assurer que les étudiants comprennent que la spiritualité est toute une gamme de choses », a déclaré Sue-Anne Hess, coordonnatrice du Centre spirituel. « Il ne s’agit pas seulement de la religion que vous suivez, mais cela peut concerner toutes sortes de choses comme la santé et le bien-être, la réduction du stress, le yoga, la méditation et la pleine conscience. La spiritualité est toute une gamme de choses.

En entrant sur le salon, les étudiants pouvaient récupérer un « passeport bien-être » au stand d’accueil. À chaque stand, après avoir terminé leur activité, les élèves recevaient un tampon. Après avoir obtenu tous les tampons, les étudiants ont présenté leurs passeports dûment remplis au stand de réception et ont pu s’inscrire au tirage au sort principal pour remporter des prix.

Bianca Guadalupe du kiosque de massothérapie offrait aux étudiants la chance de participer à leur tirage pour une carte-cadeau de 40 $ aux services de massothérapie.

« Les étudiants peuvent venir avec n’importe quelle douleur sur laquelle ils veulent en savoir plus, et nous ferons une mini-évaluation, ou si cela ressemble plus à un message, nous pouvons faire quelque chose à ce sujet », a déclaré Guadalupe. « On vous propose un massage d’une heure, si c’est votre premier rendez-vous, on fait 15 mini-bilan, puis s’il y a quelque chose, on s’y attaque pendant 45 minutes. Après cela, les étudiants peuvent réserver à nouveau.

De la santé générale à la santé sexuelle, les étudiants pourraient consacrer leur temps à réaliser des activités amusantes tout en découvrant les ressources offertes par le Collège Algonquin.

Santé publique Ottawa tenait un stand offrant aux étudiants des trousses de naloxone gratuites et des informations pour assurer leur sécurité et celle de leurs amis.

Près du Starbucks, Emma Herrington, diététiste professionnelle, et Melissa Yang, coordinatrice marketing et conférences de Food and Conference Services, tenaient un stand où elles proposaient des collations saines et des recettes faciles.

« Nous enseignons aux étudiants des assiettes saines équilibrées et les différents types d’assiettes saines, puis nous faisons des quiz sur la nutrition, simplement pour promouvoir la santé », a déclaré Herrington. « Les étudiants peuvent poser des questions sur les services de restauration sur le campus, où trouver des options comme des options sans gluten ou halal. »

Le Food Cupboard de l’Association des étudiants collectait des dons lors de l’événement. Toute personne présente à la foire ou passant par là pouvait déposer des aliments non ouverts, emballés et non périssables ou des objets personnels non ouverts comme du savon, du dentifrice et du fil dentaire.

Grâce au Salon du bien-être, la Zone santé et bien-être des étudiants a pu rendre l’apprentissage sur la santé et le bien-être plus agréable pour les étudiants du Collège Algonquin.