Apprendre des échecs: comment Biden a remporté la victoire sur le plan climatique

WASHINGTON (AP) – Au cours de la dernière année, Joe Biden a jeté des morceaux de son programme national par-dessus bord dans le but de maintenir sa présidence à flot. Collège communautaire gratuit, financement de la garde d’enfants, préscolaire élargi – tous laissés pour compte.

Mais il y avait un élément critique qui est sorti en grande partie intact, mais pas indemne. La législation approuvée par le Sénat au cours du week-end comprend près de 400 milliards de dollars pour des initiatives d’énergie propre, le plus gros investissement jamais réalisé par le pays dans la lutte contre le réchauffement climatique.

La mesure, qui comprend d’autres dispositions sur les taxes et les médicaments sur ordonnance, devrait être adoptée par la Chambre vendredi avant d’aller au bureau de Biden pour sa signature. Dans une déclaration à l’Associated Press, Biden a déclaré que la législation l’aidera à tenir sa promesse de campagne de “construire un avenir énergétique propre et de créer des emplois pour les travailleurs américains qui construisent cet avenir”.

“Nos enfants et petits-enfants s’en souviendront pendant de nombreuses années : ce projet de loi change leur vie et assure leur avenir plus que presque tout ce que Washington a fait depuis des décennies”, a-t-il déclaré.

Pour la Maison Blanche, le résultat final est la preuve d’une approche – plus axée sur les incitations que sur les réglementations ou les sanctions – qui est née de l’échec à faire avancer la politique climatique il y a plus de dix ans, lorsque Biden était vice-président.

Après l’entrée en fonction du président Barack Obama en 2009, les démocrates ont commencé à faire adopter une législation qui créerait un programme de plafonnement et d’échange pour limiter les émissions de gaz à effet de serre.

La proposition aurait limité les émissions et obligé les industries à acheter des permis pour rejeter les émissions, créant une incitation financière à fonctionner plus proprement.

Mais avec l’économie qui peine toujours à se remettre de la récession et les républicains dans l’opposition, la législation est au point mort en 2010. Joe Manchin, le démocrate de Virginie-Occidentale qui était candidat au Sénat à l’époque, a publié une publicité de campagne dans laquelle il a tiré avec un fusil sur un copie de la facture.

Christy Goldfuss, vice-présidente principale de la politique énergétique et environnementale au Center for American Progress, travaillait à l’époque à Capitol Hill. Elle a déclaré que l’échec était “absolument dévastateur pour la communauté climatique et a vraiment conduit à une réflexion et à une introspection profondes”.

Un autre revers est survenu en 2018, lorsque les électeurs de l’État de Washington ont rejeté une taxe sur le carbone. Si l’idée ne pouvait même pas faire son chemin dans un coin aussi libéral du pays, a déclaré Goldfuss, quelle chance avait-elle au niveau national ?

Feldman a déclaré que l’expérience de Biden en tant que vice-président avait éclairé sa réflexion sur la politique climatique lorsqu’il a commencé à se présenter à la Maison Blanche en 2019.

“Il avait vu le président Obama travailler très dur pour obtenir un système de plafonnement et d’échange sur la ligne d’arrivée”, a-t-elle déclaré. “Il savait que nous devions essayer quelque chose de différent.”

Ali Zaidi, conseiller national adjoint pour le climat à la Maison Blanche, a déclaré que Biden avait été aidé par le fait que l’énergie propre était devenue plus abordable et reconnaissable ces dernières années.

“Il s’agit d’un ensemble de technologies et d’un ensemble de solutions pour lesquelles le temps est venu”, a-t-il déclaré. “Il a pu parler à un peuple américain qui savait concrètement ce que cela signifiait, et l’économie s’est alignée pour propulser l’action.”

La politique climatique a été intégrée au plus grand programme national de Biden, qui comprenait des programmes éducatifs et de filet de sécurité élargis. Cependant, tout s’est arrêté lorsque les négociations entre la Maison Blanche et Manchin ont été bloquées en décembre,

Manchin a recommencé à parler avec le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer, DN.Y., cette année, en commençant par un dîner dans un restaurant italien de Capitol Hill.

Schumer a reconnu dans une interview avec l’Associated Press que “le climat était difficile” à comprendre dans les négociations. Manchin est un partisan de longue date du charbon et du pétrole et Schumer a déclaré: “Je savais qu’il ajouterait des éléments difficiles.”

Manchin a réussi à obtenir plus d’enchères gouvernementales pour le forage pétrolier sur les terres et les eaux fédérales. Il a également obtenu un engagement à aider avec un gazoduc dans son état.

Schumer a déclaré qu’il avait une “étoile du nord” lors des négociations, ce qui signifiait des réductions substantielles des émissions de gaz à effet de serre.

“Tant que nous réduisions de 40% la quantité de carbone qui entre dans l’atmosphère – la facture de Biden était de 45 – nous pourrions avaler de mauvaises choses”, a-t-il expliqué.

Schumer a déclaré: “Et j’ai parlé à certains membres de mon caucus et ils ont dit: ‘Allez-y, nous vous soutiendrons si vous devez avaler de mauvaises choses pour obtenir une bonne facture.'”

Le paquet final de propositions climatiques a été coupé du plan initial de 555 milliards de dollars, mais il regorge toujours d’incitations financières pour l’énergie propre.

La fabrication de panneaux solaires et d’éoliennes permettrait aux entreprises de bénéficier de crédits d’impôt. Plus d’argent aiderait les Américains à acheter des véhicules électriques ou à rendre leurs maisons éconergétiques.

“Le projet de loi donne aux gens les outils nécessaires pour faire partie de la solution climatique et avoir du sens pour leur portefeuille”, a déclaré Feldman.

Il reste encore quelques bâtonnets pour accompagner les carottes.

Un élément crucial du projet de loi facturerait aux sociétés pétrolières et gazières des frais pour les émissions excessives de méthane sur les sites de forage. Le méthane, le principal composant du gaz naturel, est un contributeur clé au réchauffement climatique et a un impact climatique à court terme plus fort que même le dioxyde de carbone.

La taxe sur le méthane était la priorité absolue du sénateur Tom Carper, D-Del., Un proche allié de Biden.

“Si nous voulons faire de réels progrès sur le changement climatique en peu de temps, un bon point de départ est le méthane”, a déclaré Carper dans une interview.

Mais signe du rôle crucial joué par Manchin, la version finale du projet de loi comprend un programme de subventions qui récompense les entreprises énergétiques qui prennent des mesures pour réduire les émissions de méthane sur les sites de forage.

Carper a qualifié la disposition de compromis, notant que lui et son personnel ont travaillé avec Manchin pour répondre à une série de “préoccupations soulevées par Joe au nom de l’industrie pétrolière et gazière”.

Indépendamment des compromis, les écologistes ont été ravis du résultat après s’être préparés à un autre revers.

“Il s’agit d’une victoire marquante pour cette administration et d’une réalisation marquante pour l’ensemble de la communauté climatique qui y a contribué”, a déclaré Nathaniel Keohane, président du Center for Climate and Energy Solutions. “Après des années d’inaction au Congrès, nous réalisons maintenant des progrès remarquables et historiques.”

___

Les rédacteurs d’Associated Press Matthew Daly et Lisa Mascaro ont contribué à ce rapport.

Chris Megerian, Associated Press