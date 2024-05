Apprendre de l’Antiquité : RM de BTS

L’arrivée du Frieze Séoul l’année dernière a rehaussé le statut de la Corée en prouvant que ce n’était pas seulement la K-pop ou le K-drama, mais aussi la scène artistique coréenne qui attirait l’attention du monde entier. Et votre visite au salon a créé plus de buzz que n’importe quelle presse. Je sais que vous avez commencé à collectionner des œuvres d’art en 2018, mais j’ai été étonné lorsque Thaddeus Ropac m’a parlé de la grande influence que vous avez sur les jeunes collectionneurs. Il a dit que les jeunes collectionneurs coréens comme vous épousaient une connaissance et une passion pour une variété d’artistes et de périodes, et qu’il n’avait jamais vu cela dans d’autres pays. Pourquoi collectionnez-vous l’art ?

En parcourant le monde, j’ai commencé à apprécier visiter les musées et regarder les peintures que j’avais apprises dans les manuels scolaires. Mais je me suis rendu compte que, même si je connaissais Monet et Van Gogh, je ne connaissais rien des artistes coréens. J’aime désormais l’art moderne et contemporain coréen. Ils pressaient de la peinture sur une palette lorsqu’ils traversèrent l’occupation japonaise et la guerre de Corée. C’est réconfortant de savoir que les épreuves et les luttes que je traverse ne sont rien comparées aux leurs. Pour eux, c’était une question de vie ou de mort.

Mais il y a aussi des choses que les gens comprennent mal à mon sujet. Par exemple, je n’aime pas tout le monde à Dansaekhwa. [the monochrome painting and movement formed in Korea during the 1950s amid efforts to reconcile the influence of Western modernism on Korean artistic culture]. Yun Hyong-keun est le seul que j’admire. Je ne pense pas que vous puissiez les encadrer ou les lier ensemble. En ce sens, Dansaekhwa est comme la K ou la K-pop. Je suis allé à la rencontre de tous les anciens galeristes et familles d’artistes défunts pour en avoir le cœur net. je respecte [the fact] que ces artistes étaient de bons compagnons d’armes, malgré les différences lorsque les artistes coréens réalisant des peintures abstraites ou de style occidental étaient considérés comme ridicules, mais qu’ils se battaient aussi beaucoup entre eux.

Un autre collectionneur m’a dit que vous aviez récemment commencé à collectionner des œuvres d’art coréennes anciennes. Quelle était votre motivation ?

J’étais curieux de savoir ce qui influençait les artistes que j’aime, il était donc naturel de m’orienter vers l’art coréen antique. Le moyen le plus rapide d’en apprendre davantage sur l’art ancien est de payer pour l’acquérir, de continuer à chercher [at it] et le toucher, et je me demande pourquoi cela est fait de cette façon. Ce faisant, j’ai également acheté un faux. Eh bien, je pense que je l’ai fait parce que des professeurs et des chercheurs bien meilleurs que moi l’ont dit. Mais même si c’est un faux, ce n’est pas grave. Cela fait partie du paiement d’une leçon. Maintenant que j’y suis, je ne peux pas reculer. En touchant et en ressentant des choses oxydées, des choses qui ont connu des jours meilleurs, j’ai l’impression qu’un peu de leur âme s’infiltre dans mon corps.

Les peintres célèbres de la dynastie Joseon, tels que Gyeomjae, Danwon, Chusa et Neunghokwan, ont eu des vies et des trajectoires différentes. Certains vivaient comme peintres de cour, d’autres [up] une vocation pour dessiner des tableaux d’aristocrates, et certains ont tout abandonné et sont descendus à la campagne pour peindre, projetant leur esprit sur les pins. Je trouve cela fascinant, car cela ressemble à la feuille de réponses sur la façon dont je devrais vivre en tant qu’artiste.

Que pouvez-vous nous dire sur le prochain projet sur lequel vous travaillez ?

En grande partie, cela va dans la direction opposée Indigo, mais ce n’est pas seulement léger et amusant. Quand les gens me voient, ils pensent que je suis une personne très sérieuse, douce et gentille, mais je ne suis pas seulement ça. Il y a de nombreux aspects de moi qui ne sont pas si sérieux. J’aime aussi faire rire les gens.