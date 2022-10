Apprendre à tambouriner dans le métaverse ? Un utilisateur de LinkedIn partage un concept de réalité augmentée “fascinant”

La réalité augmentée développe un paysage numérique où de nombreuses choses jusque-là inconnues pourraient devenir possibles. Martin Harbech, un utilisateur de LinkedIn, a partagé les possibilités d’apprentissage à l’aide de la technologie immersive. Dans une vidéo futuriste à part entière, il a montré comment on pouvait apprendre à jouer de la batterie dans le métaverse en utilisant des outils de réalité augmentée. À cette fin, l’intelligence artificielle est en cours de développement pour comprendre ce qu’une personne pourrait voir de son propre point de vue.

À l’avenir, une nouvelle compétence pourrait être apprise simplement en mettant des lunettes AR, explique la vidéo. “Nos innovations débloqueront de nouvelles façons d’apprendre”, ajoute-t-il. La vidéo est une conception conceptuelle qui montre comment apprendre à jouer de la batterie en utilisant AR, mais elle pourrait être appliquée à presque toutes les compétences, a déclaré Harbech dans son article. Cela s’étend à des choses aussi complexes et importantes que la chirurgie.

“Une société pionnière de formation chirurgicale en réalité virtuelle, OSSO VR, a déjà dispensé près de 30 000 sessions de formation virtuelles… et une étude de l’UCLA a révélé que leur plate-forme peut améliorer les performances chirurgicales de 230 %”, a écrit Harbech. Même si les possibilités de la technologie immersive sont actuellement plus ou moins limitées au paysage du jeu, des possibilités fascinantes nous attendent, a-t-il ajouté.

L’art créé à l’aide de l’intelligence artificielle est déjà un sujet qui fait déjà l’objet de vifs débats sur les réseaux sociaux. Alors que beaucoup ont estimé qu’un tel art ouvre la voie à de nouvelles possibilités, de nombreux artistes ont critiqué ce travail créé artificiellement et remis en question sa signification.

Par exemple, les trois filles d’Amrita Sher-Gil, Hamsa Damayanti de Raja Ravi Varma, Krishna et Yashoda de Jamini Roy, et d’autres œuvres d’art similaires ont gravé leurs noms dans la culture indienne et l’histoire de l’art en lettres d’or. Chacun de leurs styles reste unique en son genre. Cependant, récemment, l’IA a été utilisée par un journaliste pour créer des rendus de peintures et d’images ressemblant étroitement à ce que l’artiste aurait pu faire aujourd’hui.

La journaliste de données indépendante Gurman Bhatia a révélé les résultats qu’elle et son mari ont générés après avoir joué avec Dall-E. Dans un fil Twitter, Bhatia a publié les résultats d’une “IA essayant de peindre une vieille femme sur un ordinateur dans le style de différents peintres indiens”. Le journaliste a publié sept photos, appartenant aux styles artistiques d’Amrita Sher-Gil, MF Hussain, Raja Ravi Varma, Rabindranath Tagore, Abanindranath Tagore, Jamini Roy et Francis Newton Souza.

