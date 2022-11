Apprendre à économiser de l’argent – ​​Kelowna Capital News

Les compétences en gestion de l’argent ont pris une importance accrue compte tenu de la conjoncture économique mondiale turbulente dans laquelle nous vivons aujourd’hui et de son impact sur nos finances personnelles, du coût croissant de l’épicerie à la hausse des taux d’intérêt sur les hypothèques et les cartes de crédit.

Depuis plus de 10 ans, Launch Okanagan éduque et donne aux gens les outils dont ils ont besoin pour atteindre la sécurité et la stabilité financières.

Alors que cet effort se poursuit, Launch Okanagan organisera un petit-déjeuner de collecte de fonds le 8 novembre à l’hôtel Coast Capri avec la conférencière invitée Kelley Keehn, personnalité des médias nationaux et experte en finances personnelles.

Jennifer Robins, directrice exécutive de la Launch Financial Education Society, a déclaré que l’objectif des programmes Launch Okanagan est d’aider les participants à prendre confiance dans la gestion de l’argent et à créer un plan financier pour vivre leur vie.

L’année dernière, l’organisme à but non lucratif a offert 25 programmes à 275 participants, dont la majorité sont des jeunes, des mères et des pères célibataires, des familles et d’autres personnes ayant besoin de développer des compétences cruciales en gestion de l’argent et en budgétisation pour éviter de s’endetter.

“Nous nous sentons souvent dépassés lorsque les choses ne vont pas bien, mais ce que nous avons appris des participants à notre programme au fil des ans, c’est à quel point ils sont mal à l’aise d’en parler à qui que ce soit”, a déclaré Robins.

“Il est difficile de parler d’argent avec les membres de la famille, votre partenaire ou même les experts des institutions financières, c’est ce que nous avons appris des gens… il y a des problèmes plus importants tels que le coût du logement, le coût de la vie, la hausse des taux d’intérêt qui sont difficiles pour personne avec qui traiter.

«Mais nous essayons d’aider les gens à se concentrer sur ce que vous contrôlez dans votre vie, les choses que vous pouvez contrôler, et à acquérir la confiance nécessaire pour vous mettre dans la bonne direction… Cela a un impact plus important sur la qualité de nos vies que nous ne le reconnaissons parfois. ”

L’un des programmes offerts par Launch Okanagan est une initiative d’épargne jumelée, un programme de 12 mois conçu pour enseigner aux participants comment économiser de l’argent et en voir les avantages.

Robins a déclaré que chaque participant est tenu d’économiser 25 $ à 50 $ par mois pendant une période d’un an, ce qui, en cas de succès à la fin de la période de 12 ans, les laisse éligibles pour un maximum de 1 800 $, rendu possible grâce à des collectes de fonds comme le petit-déjeuner à venir et soutien aux sponsors.

Avec une économie de 2 400 $ à la fin du programme, Robins a déclaré que les participants ont utilisé cet argent pour aider à démarrer une petite entreprise, démarrer un régime enregistré d’épargne-études pour leurs enfants, acheter des outils pour leur travail ou poursuivre d’autres options d’études postsecondaires pour améliorer leurs possibilités d’emploi.

Un autre programme, appelé Dollars & Sense, est un programme gratuit de gestion de l’argent de huit semaines pour aider à mieux comprendre les questions financières quotidiennes telles que la budgétisation, les dépenses et la gestion de la dette.

Mais peut-être le plus important, ces programmes renforcent l’idée qu’un peu peut faire beaucoup quand il s’agit d’économiser de l’argent, dit Robins.

“Apporter de petits changements à nos habitudes de consommation peut ajouter de plus grandes choses au fil du temps. Cette première étape consiste simplement à pouvoir demander de l’aide et c’est là que nous voyons Launch Okanagan venir aider à orienter les gens dans la bonne direction », a-t-elle déclaré.

En plus du petit-déjeuner, Launch Okanagan organise également un tirage 50/50 sur son site Web avec le billet gagnant à tirer lors de l’événement de collecte de fonds.

Pour acheter un billet ou en savoir plus sur Launch Okanagan, consultez launchokanagan.ca.

