A l’occasion de la Journée mondiale de l’eau, Network18 sera la Mission Paani Waterthon Ground Zero pour célébrer l’esprit de conservation de l’eau. Dans une première étape unique en son genre vers la résolution de la crise persistante de l’eau en Inde, News18 s’est lancée dans l’initiative Harpic – News18 Mission Paani visant à économiser l’eau et à la maintenir pour les générations à venir. L’objectif est de changer les attitudes et les comportements pour améliorer l’efficacité de l’utilisation de l’eau. La devise de l’initiative? Économisons plus d’eau, ensemble.

L’événement, qui se tiendra le 22 mars, verra plusieurs professionnels et célébrités de divers horizons se joindre à nous pour prendre l’engagement d’économiser l’eau.

Les écologistes invités comme HE Jigmed Wangchuk Namgyal de Leh et Water Warriors comme Vedant Goel, un professionnel de l’informatique de Pune qui était à l’origine du lancement de « Indeesai » – une organisation sociale qui vise à enseigner aux jeunes esprits l’importance de l’eau et de l’utilisation durable de ressources. Leurs efforts auprès des écoliers du Maharashtra ont permis d’économiser 40000 litres d’eau par jour

Le coureur de marathon Nayab Bind, qui participera avec le coordinateur du programme WaterAid Inde, le Dr Shishir Chandra. L’événement verra le point culminant du Jal Marathon à Gandhi Bhawan à Lucknow, où une piste de 300 km est parcourue en six jours. Nayab appartient à une famille de tisserands de tapis de Bhadohi qui a récemment remporté la première place à Goa en janvier 2021. Accompagner Nayab sur ce sentier seront des athlètes et cyclistes vétérans Murlidhar et Surendra Kumar. Ils organiseront 13 événements publics dans cinq districts où ils sensibiliseront à la conservation de l’eau.

Les invités d’honneur comprennent également des guerriers de l’eau tels que Chandrasekaran Kuppan, l’homme derrière les efforts pour rajeunir le Naganadhi. Il y a quatre ans, plus de 1 000 femmes de 21 villages du district de Vellore au Tamil Nadu ont coopéré pour construire des structures de collecte des eaux pluviales afin de stimuler le débit de la rivière Naganadhi à proximité. Kuppan collabore actuellement avec les responsables du district pour amener son modèle dans 300 villages supplémentaires, formant ainsi 20 000 femmes.

Dans le cadre de la Mission Paani, des guerriers de l’eau tels que Garvita Gulati et S Vishwanath de «Why Waste» et «Global Shapers Bangalore» se réunissent pour organiser une promenade sur l’eau au lac Lalbagh. Cet événement est dédié à en apprendre davantage sur le lac avec une nouvelle perspective: comprendre l’histoire et le parcours du lac. La marche sera dirigée par M. Suresh Moona (Bangalore’s Heritage Man) et M. Vishwanath S (Zen Rain Man of India). Les participants découvriront des faits intéressants sur les systèmes de zones humides de Bengaluru, l’histoire de l’eau dans la ville et comment ils peuvent contribuer en tant que citoyens conscients à une nation meilleure.

Les membres de l’ONG Himmotthan, qui aide les habitants des zones rurales de Tehri Uttarakhand à accéder à l’eau potable et aux soins d’hygiène de base, partageront des perles de sagesse avec les Indiens sur l’amélioration de l’accès à l’eau potable et à l’hygiène.

L’événement mettra également en vedette Hyacinth Pinto, fondateur du groupe de citoyens de Goa CatcH2o, qui travaille avec le gouvernement de Goa. Shram Shakti se Jal projet de relance des étangs locaux dans l’état qui est maintenant positif à Har Ghar Jal. Pinto’s mettra en lumière les techniques de conservation qui sont vitales pour le rajeunissement des plans d’eau locaux.

Beaucoup, y compris des célébrités telles que Akshay Kumar et Rajkumar, ont rejoint l’initiative de Network18, Mission Paani Waterthon, pour sensibiliser le public à la menace imminente de pénurie d’eau. «Je suis très conscient de la conservation de l’eau et je veux dire à tout le monde que nous n’avons pas besoin de faire de gros efforts pour économiser l’eau. Il y a de petites étapes que nous pouvons imbiber dans nos vies, grâce auxquelles nous pouvons beaucoup contribuer à ce problème. Parce qu’il n’y a rien de plus grand que l’eau. 70% de notre corps est constitué d’eau. Une petite chose, que je peux dire, c’est que lorsque vous vous brossez les dents le matin, beaucoup de gens gardent leurs robinets. Il n’y a aucun intérêt. Cela prend juste une demi-seconde pour fermer le robinet. Alors veuillez fermer vos robinets. Beaucoup d’hommes, quand ils se rasent, ils gardent leurs robinets. Ne fais pas ça. Ces petites étapes sont très faciles et doivent faire partie de nos vies. Nous pouvons apporter une grande contribution à ce problème », at-il déclaré.

La Journée mondiale de l’eau du 22 mars marquera également une étape importante pour Mission Paani, une initiative historique de Network18 et Harpic India. C’est une chance pour chaque Indien de rejoindre le mouvement pour l’eau et l’hygiène et de faire une différence. Visitez Mission Paani pour en savoir plus.