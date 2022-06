À première vue, l’idée d’un camp d’entraînement technologique semble plutôt sympa. Vous prenez quelques mois pour apprendre le codage ou le développement Web ou la conception d’expérience utilisateur ou quoi que ce soit, et le tour est joué, bienvenue dans votre carrière « à l’épreuve du futur ». Certains camps d’entraînement ne vous font payer qu’une fois que vous avez décroché ce nouveau travail technique brillant à six chiffres, ce qui, disent-ils, vous le ferez certainement. Ils ont toutes sortes de faits et de chiffres sur les taux de placement et les réussites des diplômés qui ont atterri chez Google, Apple ou Facebook. Peut-être ne regardez pas trop les petits caractères, cependant.

Les camps d’entraînement sont des programmes intensifs et immersifs destinés à donner aux étudiants les compétences dont ils ont besoin pour décrocher un emploi dans un domaine technologique comme la conception de logiciels ou l’analyse de données en peu de temps. Si une grande partie de cette promesse semble un peu trop belle pour être vraie, c’est en partie parce qu’elle l’est. « Apprendre à coder » n’est pas aussi facile qu’on le prétend, et ce n’est pas non plus une voie garantie vers une carrière lucrative. Les camps d’entraînement fonctionnent pour certaines personnes, mais pas pour tout le monde, et le calibre des différentes écoles peut être une situation réelle, votre kilométrage peut varier. Certains étudiants se retrouvent avec des milliers de dollars de dettes qu’ils ont du mal à rembourser, ou ils sont coincés dans des accords de partage des revenus qui réduisent leur salaire pendant des mois et des années – des chèques de paie provenant d’emplois qui sont bien loin de ceux qui leur avaient été promis.

« Le plus gros problème avec les camps d’entraînement est qu’il y en a juste de nombreuses quantités, ils sont partout, et il n’y a pas de véritable contrôle de qualité, donc vous ne savez pas dans quoi vous vous embarquez », a déclaré Erin Mindell Cannon, le directeur de la formation et du développement des personnes chez Paradigm Strategy Inc., qui a passé plus d’une décennie chez Google. « Il est vraiment difficile pour quiconque de porter un jugement. »



J’avais toujours supposé que les camps d’entraînement technologiques en avaient pour leur argent – en tant que journaliste, je connais les réponses Twitter « apprendre à coder » qui atterrissent chaque fois que des licenciements surviennent. Mais la réalité est bien plus compliquée. Les camps d’entraînement vendent une version du 21e siècle du rêve américain – une version où vous pouvez vous ressaisir par vos bottes et dans un style de vie technologique de la Silicon Valley en peu de temps.

Il est facile de voir pourquoi la perspective est attrayante. Malgré les récents malheurs du secteur de la technologie, c’est toujours une arène attrayante. Les voies traditionnelles vers les emplois technologiques via l’enseignement supérieur ne sont pas parfaites, en particulier avec l’augmentation de la dette étudiante. Il est également facile de comprendre pourquoi une carrière dans la technologie est plus difficile à obtenir que les camps d’entraînement ne vous le feraient penser. La programmation est difficile et prend du temps à apprendre; le mieux que vous puissiez faire en quelques mois de cours est de faire du bachotage. Ces écoles en grande partie à but lucratif ciblent souvent des personnes marginalisées qui ne peuvent vraiment pas se permettre d’échouer, puis elles les échouent.

« Tout le monde ne veut pas être programmeur, tout le monde ne peut pas être programmeur », a déclaré Zed Shaw, développeur de logiciels et auteur de plusieurs livres sur le codage. Mais « il y a de l’argent à vendre le rêve », a-t-il déclaré. Et c’est ce que font les camps d’entraînement.

Cette carrière technologique florissante est plus difficile à obtenir qu’annoncé

Vous n’avez pas à chercher des exemples de camps d’entraînement qui se comportent mal. En 2017, le procureur général de New York est parvenu à un accord avec une école pour fonctionner sans les licences nécessaires et faire des demandes d’emploi et de salaire trompeuses. L’année dernière, d’anciens étudiants d’une autre académie de codage ont intenté une action en justice, alléguant qu’ils avaient été canalisés dans des accords de partage des revenus prédateurs (ISA). Pas plus tard que ce mois-ci, le procureur général de Washington a poursuivi un programme de vente de technologies, alléguant que les étudiants avaient été « dupés » en payant des milliers de dollars pour une supposée « garantie que vous décrochez une offre d’emploi de plus de 60 000 $ (d’une entreprise technologique que VOUS choisissez) ». Le PDG de ce camp d’entraînement, Prehired, a intenté des centaines de poursuites contre d’anciens étudiants exigeant qu’ils remboursent les prêts étudiants en souffrance contractés pour les emplois garantis qu’ils n’ont pas obtenus.

Les problèmes de codage du camp d’entraînement Lambda School, qui a depuis été rebaptisé BloomTech, ont été bien documentés. (Une personne à qui j’ai parlé pour cette histoire l’a appelé en plaisantant « Scambda ».) Il a été accusé de gonfler ses mesures de résultats et de coller des étudiants avec des ISA minables. Une ancienne étudiante, Krystyna Ewing, a suivi le programme de conception UX de Lambda en 2019. Ewing, un vétéran qui se décrit comme un « touche-à-tout », espérait obtenir des opportunités plus éloignées du programme, mais a abandonné à mi-chemin après avoir trouvé le contenu manquant (l’école a suspendu le programme en 2020). Ils ont ensuite fait un autre camp d’entraînement qui leur a décroché un emploi – mais ils étaient toujours sur le coup pour l’ISA de Lambda. « Je dois quand même les payer si je trouve un emploi », ont-ils dit, même si Lambda ne les a pas aidés à l’obtenir.

Si vous vous inscrivez à un camp d’entraînement, essayez de faire des recherches à l’avance. Les écoles peuvent gonfler le nombre d’emplois en embauchant un groupe de leurs diplômés en tant qu’assistants d’enseignement, ou qualifier de nombreux emplois douteux de «technologie», entre autres tactiques. C’est une bonne idée d’essayer de parler aux anciens, de rechercher en ligne des critiques et des évaluations, et de voir si les camps d’entraînement s’associent à des entreprises dans lesquelles vous voudriez travailler (et découvrez ce que ces partenariats impliquent).

Il existe environ 100 camps d’entraînement de codage aux États-Unis, dont environ 25 000 diplômés chaque année et coûtent en moyenne environ 14 000 $, selon Course Report, qui aide à faire correspondre les étudiants aux programmes. Il y a beaucoup de variété dans l’espace, et tous les camps d’entraînement ne sont pas créés égaux, et ils ne sont pas tous louches dans leurs tactiques. La plupart des camps d’entraînement ne sont pas accrédités.

Ils peuvent travailler pour certaines personnes. J’ai parlé avec une diplômée qui a fait un camp d’entraînement à son rythme afin qu’elle puisse progresser au sein de l’organisation progressiste pour laquelle elle travaille. J’ai parlé à un autre diplômé qui est passé avec succès du conseil en technologie au génie logiciel. Les deux avaient certains avantages : son travail a aidé à payer son camp d’entraînement ; il s’est spécialisé en informatique.

Chloe Condon, ingénieure senior en relations avec les développeurs et ancienne actrice qui a participé à un camp d’entraînement Hackbright en 2016 et est maintenant mentor, avait quelqu’un dans sa vie pour l’aider à naviguer dans l’industrie. Elle dit que trouver un emploi après le camp d’entraînement est un processus exténuant. C’est pourquoi elle insiste sur le fait que « c’est vraiment à l’individu » de choisir un programme et de réussir.

Mais à quel point il peut être difficile de trouver un emploi après l’obtention du diplôme, les écoles ne sont pas toujours ouvertes. Carolyn, dont le nom de famille n’a pas été divulgué pour protéger sa vie privée, a cherché un emploi pendant un an et demi après avoir participé à un camp d’entraînement de 17 semaines destiné aux femmes et aux personnes non binaires. Ses frais de scolarité ont finalement été pardonnés, sauf les 3 000 $ qu’elle a payés d’avance, mais elle a subi un gros coup financier en étant sans travail pendant un an. « Compte tenu de la durée du programme, de sa brièveté, il était impossible de ne serait-ce qu’effleurer tout ce que les entreprises attendaient pour les postes qu’elles essayaient de pourvoir », a-t-elle déclaré. Il convient de noter que certains camps d’entraînement finissent par fermer parce que le modèle commercial peut être difficile à comprendre.

Le stratagème du camp d’entraînement fonctionne parce que beaucoup d’autres choses ne fonctionnent pas

L’attrait d’un camp d’entraînement technologique est tout à fait compréhensible. L’enseignement supérieur en Amérique est coûteux et désordonné. Selon le College Board, un diplôme d’un établissement de quatre ans peut coûter de 11 000 $ à 38 000 $ par an. Le marché du travail est difficile à naviguer. Les travailleurs obtiennent du pouvoir et des augmentations décentes en ce moment, mais il y a ensuite l’inflation. Si une récession survient, rien de tout cela ne durera. Les camps d’entraînement se positionnent comme un moyen de pirater un système truqué. C’est une idée romantique.

« Nous ne sommes pas disposés à nous attaquer aux questions difficiles de savoir comment vous éduquez et payez l’éducation d’une main-d’œuvre »

Ben Kaufman, directeur de la recherche et des enquêtes au Student Borrower Protection Center, affirme que les camps d’entraînement reflètent plus largement le refus du pays de reconnaître l’éducation comme un bien public. Au lieu de cela, il est considéré comme quelque chose que les gens devraient payer – souvent assez cher – pour y accéder. Et lorsque vous associez cela à un paysage de nombreux emplois sans issue, eh bien, voilà.

« Nous ne sommes pas disposés à nous attaquer aux questions difficiles de savoir comment vous éduquez et payez l’éducation d’une main-d’œuvre, et en l’absence de cela, indépendamment du fait que les gens devraient réellement apprendre à coder, vous avez eu des gens qui ont été prêts et disposés et très bien financé pour combler le vide et vendre aux gens le rêve d’être une grande personne dans la Silicon Valley », a déclaré Kaufman. « Nous avons mis cela sur un piédestal depuis si longtemps. »

C’est une situation délicate : les entreprises technologiques peuvent être élitistes et ne sont pas douées pour faire venir des personnes d’horizons divers. Il n’y a pas de réponses claires sur la façon d’améliorer la situation – plusieurs personnes à qui j’ai parlé pour cette histoire ont suggéré que les personnes sans diplôme en informatique devraient peut-être essayer d’apprendre la programmation par elles-mêmes, ce qui est, vous savez, également difficile (bien que pas très cher ), ou découvrez ce qui est disponible dans un collège communautaire local.

Les camps d’entraînement « surpromettent et sous-livrent », a déclaré Ben Sandofsky, développeur d’applications et co-fondateur de l’application de photographie Halide. Il dit que la technologie a besoin de plus de diversité et de personnes d’horizons différents, c’est juste que l’approche boot camp bootstraps n’est peut-être pas la meilleure voie. Les transitions de carrière peuvent être difficiles et rares. « Cela a tendance à être une façon de tromper les gens dans des choses qui sont hors de leurs moyens », a déclaré Sandofsky.

Les personnes qui doivent faire preuve de la plus grande prudence lorsqu’il s’agit de décider de participer ou non à un camp d’entraînement sont des personnes déjà défavorisées – qui sont les personnes qu’elles ciblent souvent. « Si vous ne pouvez pas vous permettre de perdre cet argent, cela ne vaut pas le risque », a déclaré Mindell Cannon.

Que faites-vous lorsque le chemin vers l’un des domaines les plus attractifs de l’économie est long, sinueux et rempli de mines terrestres ? Bien sûr, les gens vont chercher des raccourcis, aussi imparfaits soient-ils.

